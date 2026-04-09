Turcul care i-a sărutat mâna lui Mircea Lucescu la Istanbul a făcut același gest cu Răzvan la priveghiul de la Arena Națională. Foto

Mii de oameni au trecut pe lângă sicriul lui Mircea Lucescu, dar gestul unui jurnalist turc a șocat pe toată lumea. „Nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie”.
Alex Bodnariu
09.04.2026 | 15:31
I-a sărutat mâna lui Răzvan Lucescu. Moment emoționant oferit de un jurnalist turc la priveghiul lui Il Luce
Mii de suflete au trecut pe la Arena Națională, la priveghiul lui Mircea Lucescu, pentru a-și lua rămas-bun de la unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat România. Au venit oameni din toate țările, de la jucători pe care tehnicianul i-a lansat în fotbalul mare, până la simpli admiratori. Ismail Er, jurnalistul turc care i-a sărutat mâna lui „Il Luce” înainte de barajul cu Turcia, a fost prezent în fața sicriului și, înainte de a pleca, a făcut același gest și cu Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani. Scene copleșitoare la priveghiul de la Arena Națională

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri pe Arena Națională din București. „Il Luce” s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce, în urmă cu două săptămâni, conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Mii de oameni și-au luat rămas-bun de la „Il Luce”. Foști fotbaliști, reprezentanți ai „Generației de Aur”, printre care Gheorghe Hagi, Ioan Andone, Ilie Dumitrescu și Dorin Mateuț, precum și întreaga conducere a Federației Române de Fotbal, au adus un ultim omagiu fostului selecționer, care din păcate, nu mai este printre noi.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale priveghiului a venit din partea unui vizitator sosit de departe. Ismail Er, reporter al publicației Hürriyet, a atras toate privirile la Arena Națională. Înainte de conferința de presă premergătoare barajului de la Istanbul, acesta mersese la antrenorul României și îi sărutase mâna, arătându-și prețuirea față de ceea ce a făcut acesta în fotbalul turc.

La priveghi, Ismail Er s-a prezentat în fața sicriului lui „Il Luce”, iar înainte de a pleca a repetat gestul față de Răzvan Lucescu. În cultura turcă, acest gest reprezintă o formă profundă de respect față de o personalitate importantă.

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații. Nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes. Am adăugat: «De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei!», iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam. Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte…”, declara Ismail Er după meciul Turcia – România 1-0.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
