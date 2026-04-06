Turcul Mehmet Topal, atac cu talpa după ce a revenit cu victorie la Petrolul: „Ar fi trebuit să fie în play-off!”

ADVERTISEMENT

pare că este în continuare asul din mânecă pe care cei de la Petrolul îl scot în momentele cele mai dificile, iar acum, în lupta pentru evitarea retrogradării din acest sezon, turcul a revenit cu forțe proaspete și un rezultat pozitiv.

Mehmet Topal, critici indirecte pentru foștii antrenori de la Petrolul

Ploieștenii s-au impus cu Csikszereda, 2-0, și au avut parte de o gură importantă de oxigen, iar Mehmet Topal a vorbit despre modul în care elevii săi s-au exprimat și în același timp a criticat rezultatele obținute de ceilalți antrenori care au fost pe banca grupării în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Am fost uniți cu toții, a fost un debut bun și important. Puteam face și mai mult, însă mă gândesc că vom fi și mai performanți pe viitor. Obiectivul nostru este să revenim la nivelul optim. Au fost două goluri foarte frumoase. Rareș Pop este undeva la 50-60% din potențialul său. Încercăm să ajungem la un nivel optim de performanță. Cu siguranță va ajunge să aibă o carieră extraordinară, inclusiv la echipa națională a României. Așa cum am spus și înainte de meci, sunt aici din cauza situației echipei.

Situația este mai rea decât cea de anul trecut și am venit tocmai din acest motiv. Nici nu ar fi trebuit să ajungă aici echipa, asta este gândirea mea personală. Petrolul ar fi trebuit să fie în play-off și să lupte acolo, însă nu mai putem schimba nimic acum. Aceasta este situația, vom face totul, vom da totul și vom vedea cum vom ieși din această perioadă. Sunt aici până în vară, nu am discutat nimic despre sezonul viitor și nici nu îmi doresc să fac asta acum. Suntem concentrați doar pe următoarele șapte etape”, a spus Mehmet Topal.

ADVERTISEMENT

Petrolul urmează să aibă un duel extrem de important în play-out

cu Csikszereda a oferit un răgaz până la următorul meci, ce se va disputa duminică, în deplasare, la Unirea Slobozia, echipă care și ea a obținut 3 puncte în această rundă, după victoria cu Farul, 1-0. Astfel, duelul dintre cele două se anunță a fi pe viață și pe moarte în contextul supraviețuirii.

ADVERTISEMENT

Cei de la Petrolul au în acest moment 19 puncte și sunt pe locul 8 în play-out, primul care duce la barajul de menținere în SuperLiga. Unirea Slobozia are același punctaj și încearcă, la fel ca trupa lui Mehmet Topal, să treacă peste Csikszereda, formație care e pe locul 6, primul care aduce salvarea de la retrogradare.