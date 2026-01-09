Turismul din România, în colaps? Românii nu-și mai permit vacanțe multe și lungi. Experții explică fenomenul

ADVERTISEMENT

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat vineri, 9 ianuarie 2026, un raport care arată că a existat o scădere a turismului în România, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Datele arată, în acest sens, un procent de 2%. Ce spun experții, care sunt cauzele și ce predicții au pentru anul 2026.

Turismul din România, în scădere

Datele publicate de INS arată că în primele 11 luni din 2025 (perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025) s-a înregistrat o scădere de 2,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, 2024. Din numărul total de turiști, 81,6% au fost români, iar 18,4% străini, veniți, în special, din Germania, Italia și Israel.

ADVERTISEMENT

De menționat este că sosirea unui turist se înregistrează atunci când o persoană se cazează într-o unitate turistică și rămâne cel puțin o noapte. Înnoptarea se referă la intervalul de 24 de ore, la fiecare noapte petrecută într-o unitate de cazare, pentru care turistul plătește.

„Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, au însumat 13,010 milioane persoane, în scădere cu 2,2% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024. Din numărul total de sosiri, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,6%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,4%”, arată datele INS.

ADVERTISEMENT

De asemenea, înnoptările înregistrate în unitățile de cazare, fiind incluse și apartamente sau camere de închiriat, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025 au însumat 27,978 milioane, adică în scădere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, durata media a șederii în noiembrie 2025 a fost de 1,9 zile la turiștii români și de 2,1 zile la străini.

ADVERTISEMENT

Ce spun experții? Motivele pentru care a scăzut turismul în România

Contactat de FANATIK, Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în turism și investiții imobiliare internaționale, susține că această scădere de 2,2% nu este una atât de mare pe cât s-ar fi așteptat, mai ales în contextul politic și economic instabil în care România s-a aflat. Astfel, acest parcurs ușor descendent al turismului a avut loc din cauza agitației de la , urmată de a țării.

„Înainte de alegeri, în lunile martie-aprilie, când de obicei se călătorea mult, a fost o temere generală cu privire la alegeri. Oamenii nu știau ce se va întâmpla și au preferat să aștepte. Apoi, după alegeri imediat, au început tot felul de știri.

ADVERTISEMENT

Majoritatea erau negative cu privire la economie și oamenii s-au speriat. Chiar dacă nu aveau un impact asupra lor imediat și n-au simțit o scădere a veniturilor lor din buzunar, absolut imediat, totuși au preferat să aștepte din nou și să nu mai facă cheltuieli, poate, oarecum nechibzuite sau nenecesare. Mai apoi, reticența românilor de a-și face vacanțe a venit după incertitudinile situației economice din țară”, a declarat expertul în turism Răzvan Pascu.

Un alt factor care a contribuit la scăderea ușoară din domeniul turismului a fost momentul eliminării voucherelor de vacanță. În viziunea lui Răzvan Pascu, scoaterea acestora nu a fost o idee rea, însă a fost „implementată foarte prost, în stilul românesc”.

„Voucherele de vacanță ar fi trebuit să ajute turismul românesc în perioadele în care el nu se poate sau e dificil să se susțină singur. Adică să fie folosite, dar limitat. De exemplu, în capetele de sezon, sau să le folosești pentru rezervări în luna aprilie, mai, pentru octombrie sau pentru septembrie, dar nu în full sezon, în perioada foarte aglomerată iulie și august pe litoral, când tu oricum ai hotelurile pline de turiști.

Și, practic, statul ce-a făcut? A creat o cerere artificială și-a pus presiune pe prețuri, așa că prețurile au crescut nejustificat. Deci, statul și-a dat singur la glezne și s-a faultat singur, crescând prețurile artificial și făcându-i pe proprietarii de afaceri în turism să nu mai investească prea mult în calitate. Pentru că dacă tot aveau turiști cu nemiluita, ce rost mai avea să mai investească în ei?”, a mai explicat Răzvan Pascu, pentru FANATIK.

O altă problemă care a contribuit la această situație a fost războiul din Ucraina. Astfel, oamenii au evitat să-și mai rezerve concedii în Delta Dunării. Și dezastrul din Praid a fost un factor. Expertul a subliniat faptul că acolo turismul „a scăzut foarte abrupt, cu 20-30%”.

Românii nu-și mai permit vacanțe lungi

Referitor la datele INS care arată că românii își scurtează concediile, Răzvan Pascu a observat trendul „vacanțe mai scurte și mai puține”. În acest context, proprietarii de unități de cazare au preferat să mai scadă din prețuri și să ofere servicii adiționale pentru a nu sta cu camere goale. Acest trend a fost observat și în cazul excursiilor în străinătate.

„În comportamentul de consum al românilor, clar se vede o schimbare. Și vă pot confirma că această schimbare se vede inclusiv în turismul în străinătate. În sensul că românii se gândesc de două ori înainte să rezerve o vacanță. Nu neapărat că nu o fac, dar decizia de a călători o iau un pic mai greu. Și se gândesc mai bine. Și poate că dacă înainte aveau trei vacanțe, acum aleg să aibă numai două. Sau în loc de două aleg numai una. Și asta a fost, cam așa s-a caracterizat anul trecut”, a mai explicat Răzvan Pascu.

Revelionul „în sufragerie” a revenit

Un alt trend apărut a fost cel în care românii nu s-au mai îmbulzit să petreacă noaptea dintre ani într-o altă destinație, ci în casele lor. Aici, Răzvan Pascu susține că românii au vrut mai multă liniște, în detrimentul stresului provocat de planificarea unei vacanțe.

„S-au săturat de prea mulți zgomot, dacă putem să-l numim așa. Cu zboruri anulate, cu hoteluri supraaglomerate, cu prețuri mari, cu nemulțumire, cu orice altceva. S-au bucurat de lucrurile oarecum mai simple”, a mai declarat expertul în turism.

Cele mai solicitate destinații din România

Din acest punct de vedere, Răzvan Pascu a afirmat că destinațiile de munte au rămas printre preferințele românilor atât pe timp de iarnă, cât și pe timp de vară. Însă, pe timp de toamnă, stațiunile de pe Valea Prahovei „au avut foarte mult de suferit”.

„Deci, în momentul acesta când stațiunile sunt pline cu zăpadă și totul e din nou foarte plăcut, oamenii merg. Dar așa pur și simplu să călătorească și să nu aibă nici servicii de calitate și nici zăpadă și să mai stea și pe Valea Prahovei în trafic, n-au fost dispuși astă toamnă să o facă”, a mai punctat Pascu.

În continuare, acesta a menționat faptul că pe timp de vară „litoralul nu a reușit să convingă turiștii să vină, în afară de perioadele festivalurilor”. Cu toate acestea, în viziunea expertului, unele zone „nu vor muri niciodată”.

„Pensiunile tradiționale, pensiunile din casele din Transilvania, zona secuimii, Delta Dunării, care nu a devenit foarte comercială încă, Bucovina. Acestea vor fi destinații eterne pentru că, în continuare, sunt inclusiv circuite religioase. Când vorbim de Transilvania, vorbim și de circuite culturale, vorbim de circuite cu autocarul, vorbim de străini care vin în România, vorbim de oameni care vin individual, alții care vin cu agenții, vorbim de turiști de business, care călătoresc din străinătate sau din România. Și ce prinde foarte bine în ultima vreme este turismul de eveniment. Aici, referindu-mă la târgurile de Crăciun”, a explicat Răzvan Pascu.

Cum văd experții anul 2026 și ce ar trebui să facă autoritățile

Din punct de vedere turistic, expertul Răzvan Pascu susține că anul 2026 va fi „un an greu, complicat”, însă, pe de altă parte, poate fi mai bun decât în 2025. Acesta a afirmat că românii au continuat să-și cumpere vacanțe în avans, mai ales în străinătate. De exemplu, excursiile în America de Sud sau în Japonia, Laponia, sunt sold out, semn că intenția românilor de a călători a rămas. Totuși, pentru a avea un an bun, cheia constă în promovare.

„Degeaba avem un produs absolut minunat, să zicem, dacă nu știe nimeni de el și îl știm numai noi. Deci, nu facem promovare și în condițiile în care Ministerul Turismului a decis să suspende participarea României la unele târguri de turism, au închis birourile de promovare turistică din toate ambasadele din lume, nu există buget de promovare așa cum existau în anii trecuți, la târgurile de turism se participă doar la cele mai importante. Deci, nu există o campanie oficială de promovare a României și un site oficial de promovare a României, prin urmare, rezultatele sunt cele care se văd”, a mai afirmat Răzvan Pascu pentru FANATIK.