Turismul italian, în pragul colapsului. Sume uriașe pierdute în 2020

Pandemia de coronavirus a provocat pierderi uriașe operatorilor de turism din Italia. Pierderile totale pe anul în curs sunt estimate la aproape 7o de miliarde de euro, scrie site-ul CNN.

„Pierderea estimată de la vizitatorii externi este de circa 24,6 miliarde și chiar și cheltuielile turiștilor interne s-au redus cu 43,6 miliarde de euro”, a declarat Giorgio Palmucci, președintele Agenției Național de Turism din Italia.

„Toate orașele italiene vor fi serios afectate, îndeosebi cele mai dependente de turiștii străini, precum Veneția, Florența și Roma”, a continuat Palmucci.

Turiștii americani n-au mai venit

Iar perspectivele sunt și mai sumbre întrucât cazurile de COVID-19 au început din nou să crească, chiar dacă rămân mai puține decât în Franța și Spania. Cauza a fost identificată în deplasările tinerilor, mai ales că viața de noapte din timpul verii a făcut respectarea regulilor de distanțare mai dificilă.

Speranțele că lunile septembrie și octombrie ar putea marca un reviriment al turismului în peninsulă au fost spulberate de temerile legate de un al doilea val al pandemiei, care au dus la anularea rezervărilor făcute pentru această perioadă.

Operatorii din turism dau vina și pe sprijinul insuficient primit de la guvernul de la Roma. Confederația Italiană a Afacerilor a estimat că circa 70% din hotelurile din orașe precum Roma și Florența nu au mai fost redeschise după perioada de lockdown, iar zonele de coastă procentajul este de 20%.

Un impact deosebit de brutal la avut decizia de a interzice accesul americanilor pe teritoriul național, aceștia reprezentând cea mai mare parte a turiștilor străini. O companie de turism ai cărei clienți sunt în proporție de 85% americani s-a confruntat cu anularea tuturor rezervărilor. Pentru jumătate din ele a trebuit să returneze banii, iar pentru cealaltă jumătate rezervările au fost amânate pentru anii următori.

”Am pierdut 100% din rezervările pe 2020 în câteva zile. În timpul verii am avut un aflux moderat de turiști europeni, dar recenta creștere a numărului de cazuri ar putea duce la o nouă carantină astfel că lunile următoare sunt sub semnul întrebării”, a declarat Eleonora Baldwin.

Afacerile de familie, printre cele mai afectate

Maurizio Saccani, director de operațiuni la rețeaua hotelieră Rocco Forte Hotels, a spus că Roma a fost aproape goală în timpul lunilor iulie și august, iar celebrul Hotel de Russie a avut un grad de ocupare de numai 15%, față de 87% în aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderi la fel de spectaculoase au fost raportate și de alte hoteluri din Italia, însă nu doar acestea sunt afectate. Afacerile de familie, precum pensiunile sau restaurantele, au avut încasări insignifiante, lucru cu atât mai grav cu cât în insule precum Ischia sau Capri, veniturile din lunile de vară trebuie să asigure subzistența familiei pentru tot restul anului. În multe cazuri, încasările au scăzut la jumătate.