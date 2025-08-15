News

Turist dat dispărut, găsit mort într-o râpă, în Sinaia. Nu mai răspundea la telefon

Un turist dat dispărut, descoperit mort într-o râpă, în stațiunea Sinaia. Bărbatul nu mai răspundea la telefon, iar autoritățile au fost alertate
Andreea Stanaringa
15.08.2025 | 23:29
Turist dat disparut gasit mort intro rapa in Sinaia Nu mai raspundea la telefon
Un turist a fost găsit fără viață într-o râpă. Sursa foto: Facebook Salvamont Sinaia/Colaj Fanatik

Vineri, un turist a fost dat dispărut în stațiunea Sinaia, iar salvamontiștii l-au găsit mort într-o râpă. Bărbatul nu putea fi contactat, astfel că a fost cerut ajutorul autorităților.

Un turist dat dispărut a fost găsit mort într-o râpă, în Sinaia

Salvamontiștii au intervenit pentru a-i recupera trupul neînsuflețit, găsit de polițiști, într-o zonă unde terenul este dificil. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Mioveni, cazat la un hotel din Sinaia.

Bărbatul obișnuia să consume alcool. După ce nu a mai răspuns la telefon, turistul a fost dat dispărut, după cum au transmis surse judiciare pentru Agerpres.

“Asigurat extragerea corpului neînsuflețit al unui turist dispărut din stațiune, căutat și găsit de către Poliția Sinaia-dar fără viață, in perimetrul localității, teren dificil.

Intervenție alături de Pompieri și Ambulanța Prahova, și desigur Poliție. Condoleanțe familiei.”, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook Salvamont Sinaia.

O tragedie asemănătoare s-a petrecut și în Alba

La finalul lunii iulie, un turist german a fost găsit mort într-o zonă de munte, în județul Alba, Cei de la Salvamont Alba au intervenit, în cursul nopții de 23 spre 24 iulie 2025, pentru a recupera trupul neînsuflețit al bărbatului.

Turistul a fost descoperit fără viață în cortul cu care a campat în apropiere de vârful Poienița, într-o zonă izolată. La miezul nopții, autoritățile au fost alertate cu privire la acest caz.

“Intervenție în prag de noapte a SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, pentru recuperarea trupului neînsuflețit al unui turist german, găsit decedat în cortul în care dormea, înr-o zonă izolată sub vârful Poienița (1437 metri).

Echipajul a fost alertat în jurul orei 00:00, deplasându-se împreună cu echipajul de poliție la fața locului”, au transmis reprezentanții Salvamont Alba. În final, trupul bărbatului a fost recuperat de pe munte și predat la IML.

Cu doi ani în urmă, un turist a murit în Masivul Bedeleu, din județul Alba, în timpul unei drumeții. Bărbatul, care avea doar 41 de ani, a suferit un infarct pe munte.

Andreea Stanaringa
