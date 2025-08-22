Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza să iasă din mare, deși era arborat steagul roșu 

Un turist a fost încătușat de jandarmi pe o plajă din Venus. Acesta a refuzat să iasă din mare, cu toate că salvamarii au arborat steagul roșu din cauza condițiilor meteorologice.

În această perioadă, mulți turiști se bucură de concedii în diverse destinații, indiferent dacă este vorba despre mare sau munte. Pentru cei care au decis să meargă la mare, pe , ultimele zile nu au fost tocmai potrivite pentru băi în Marea Neagră.

Turiștii aflați în stațiunile din sudul litoralului pot profita, deocamdată, doar de soare, pentru a fost arborat steagul roșu. Cu toate acestea, chiar dacă pericolul de a intra în apă este mare acum, nu toți respectă indicațiile salvamarilor.

Vineri, 22 august, un turist în vârstă de 69 de ani, din București, a intrat în mare, în stațiunea Venus, în ciuda faptului că nu avea voie. Acesta a refuzat să iasă din apă, chiar și după ce i s-a cerut acest lucru în mod repetat de către salvamari.

La un moment dat, salvamarii au apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-l putea scoate pe pensionar din apă. Bărbatul a devenit recalcitrant și a refuzat să se legitimeze în fața oamenilor legii, motiv pentru care aceștia au fost nevoiți să îi pună cătușele, scrie .

Cu ajutorul jandarmilor, turistul a fost scos din apă. Acesta a fost amendat cu suma de 2.500 de lei. A primit 1.000 de lei deoarece a ignorat steagul roșu arborat pe plajă, dar și 1.500 de lei pentru că a manifestat un comportament agresiv și a refuzat legitimarea.

“În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a acceptat să prezinte actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.500 de lei.”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Salvamarii au lansat un avertisment pentru turiști

Vineri, pe litoral, din cauza intensificării vântului, în mai multe stațiuni. Este vorba despre Costinești, Neptun, Olimp, Venus, Cap Aurora, Saturn și Mangalia. Marea este agitată în aceste momente, iar curenții sunt destul de puternici. În plus, la malul mării se formează valuri.

Potrivit meteorologilor, în județul Constanța este în vigoare un cod galben de vânt. La rafală, vântul poate atinge viteze de 50 până la 70 km pe oră. În acest context, turiștii sunt îndemnați să rămână la mal și să nu se aventureze în mare.

“Sunt inconștienți. Valurile astea sunt foarte puternice, în momentul în care steagul roșu e arborat. Valurile sunt foarte periculoase, nu suntem nebuni, nu suntem puși degeaba aici. Să nu depășească undeva la 3 trei de mal. Ar trebui să fie cât la mai la mal, pentru că curenții sunt foarte puternici și oricând ar putea să-i tragă în larg”, a spus un salvamar.