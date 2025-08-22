News

Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza să iasă din mare, deși era arborat steagul roșu 

Scene tensionate în Venus: un turist a fost încătușat și amendat de jandarmi după ce a refuzat să iasă din mare, cu steagul roșu arborat
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 16:10
Turist incatusat si amendat de jandarmi pe o plaja din Venus Barbatul refuza sa iasa din mare desi era arborat steagul rosu
Un turist a refuzat să iasă din mare, deși era arborat steagul roșu, iar jandarmii au intervenit. Sursa foto: Facebook, Hepta/Colaj Fanatik

Un turist a fost încătușat de jandarmi pe o plajă din Venus. Acesta a refuzat să iasă din mare, cu toate că salvamarii au arborat steagul roșu din cauza condițiilor meteorologice.

ADVERTISEMENT

Un turist a fost încătușat de jandarmi în Venus pentru că refuza să iasă din mare, cu steagul roșu arborat

În această perioadă, mulți turiști se bucură de concedii în diverse destinații, indiferent dacă este vorba despre mare sau munte. Pentru cei care au decis să meargă la mare, pe litoralul românesc, ultimele zile nu au fost tocmai potrivite pentru băi în Marea Neagră.

Turiștii aflați în stațiunile din sudul litoralului pot profita, deocamdată, doar de soare, pentru a fost arborat steagul roșu. Cu toate acestea, chiar dacă pericolul de a intra în apă este mare acum, nu toți respectă indicațiile salvamarilor.

ADVERTISEMENT

Vineri, 22 august, un turist în vârstă de 69 de ani, din București, a intrat în mare, în stațiunea Venus, în ciuda faptului că nu avea voie. Acesta a refuzat să iasă din apă, chiar și după ce i s-a cerut acest lucru în mod repetat de către salvamari.

La un moment dat, salvamarii au apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-l putea scoate pe pensionar din apă. Bărbatul a devenit recalcitrant și a refuzat să se legitimeze în fața oamenilor legii, motiv pentru care aceștia au fost nevoiți să îi pună cătușele, scrie Digi24.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Cu ajutorul jandarmilor, turistul a fost scos din apă. Acesta a fost amendat cu suma de 2.500 de lei. A primit 1.000 de lei deoarece a ignorat steagul roșu arborat pe plajă, dar și 1.500 de lei pentru că a manifestat un comportament agresiv și a refuzat legitimarea.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

“În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a acceptat să prezinte actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.500 de lei.”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Salvamarii au lansat un avertisment pentru turiști

Vineri, pe litoral, din cauza intensificării vântului, steagul roșu a fost arborat în mai multe stațiuni. Este vorba despre Costinești, Neptun, Olimp, Venus, Cap Aurora, Saturn și Mangalia. Marea este agitată în aceste momente, iar curenții sunt destul de puternici. În plus, la malul mării se formează valuri.

ADVERTISEMENT

Potrivit meteorologilor, în județul Constanța este în vigoare un cod galben de vânt. La rafală, vântul poate atinge viteze de 50 până la 70 km pe oră. În acest context, turiștii sunt îndemnați să rămână la mal și să nu se aventureze în mare.

“Sunt inconștienți. Valurile astea sunt foarte puternice, în momentul în care steagul roșu e arborat. Valurile sunt foarte periculoase, nu suntem nebuni, nu suntem puși degeaba aici. Să nu depășească undeva la 3 trei de mal. Ar trebui să fie cât la mai la mal, pentru că curenții sunt foarte puternici și oricând ar putea să-i tragă în larg”, a spus un salvamar.

Minerii din Valea Jiului protestează după ce nu și-au primit salariile. Unii dintre...
Fanatik
Minerii din Valea Jiului protestează după ce nu și-au primit salariile. Unii dintre ei s-au blocat în subteran. Video
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea...
Fanatik
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat partenerei sale ucise în urmă cu mai bine de 40 de ani
Călin Georgescu, surprins alături de un afacerist controversat. Bărbatul, acuzat că a înșelat...
Fanatik
Călin Georgescu, surprins alături de un afacerist controversat. Bărbatul, acuzat că a înșelat mai mulți investitori: „Un escroc, un nenorocit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
Trend inedit pe TikTok. Adulții combat stresul cu ajutorul suzetelor
Clever Media
Trend inedit pe TikTok. Adulții combat stresul cu ajutorul suzetelor
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!