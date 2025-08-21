Turist român, mort pe o plajă din Grecia. Declarațiile cutremurătoare ale soției sale. „Eu nu cred că s-a înecat”

O adevărată tragedie s-a produs în una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Grecia. Un român a murit pe o plajă din Thassos, iar la câteva zile de la incident, soția sa a făcut declarații cutremurătoare.

Un tânăr român a murit pe o plajă din Grecia

Ca în fiecare an, plajele din Grecia sunt luate cu asalt de turiști veniți din întreaga lume. Românii sunt și ei cuceriți de frumusețea plajelor elene și nu zic „nu” unei vacanțe aici. Din păcate, pentru unii dintre ei, acest paradis se transformă într-o destinație de coșmar. Nu puține au fost cazurile de turiști români care au murit în timp ce se aflau în vacanță în Grecia.

Florin, un român de 29 de ani, a murit în timp ce se afla în vacanță. Tragedia s-a produs sub privirea îngrozită a soției sale. La câteva zile de la tragedie, Eliza a decis să povestească întregul coșmar prin care a trecut. Femeia este în stare de șoc și nu îi vine să creadă că a plecat în vacanță cu soțul ei, dar s-a întors singură.

Florin și Eliza, originari din Cluj-Napoca, erau căsătoriți de două luni. Vacanța din Grecia a fost prima lor escapadă în calitate de soț și soție. Totul părea minunat, asta până când într-o zi, . Panicată, soția lui a chemat de urgență salvarea, însă pentru tânărul de 29 de ani a fost prea târziu.

Soția românului care a murit în Grecia a povestit întreaga tragedie

„Florin, soțul meu a încetat din viață ieri (n.r.18.08.2025), în Grecia. Momentan, nu știm cauza. Era în apă mică până la brâu și a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu fața în jos în apă, dar repet în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură.

A ieșit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanță și a dat din cap că da. Și acolo a fost ultima urmă de conștiență pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit și salvarea. Nu i-au putut face nimic.”, a povestit Eliza, pe Facebook.

În urma tragediei, autoritățile elene au decis să deschidă o anchetă pentru a stabili exact cauzele care au dus la decesul turistului român. Din păcate, Florin nu este singurul , anul acesta. La începutul lunii august, un alt român a murit înecat pe plaja Paradise Beach, din Thassos.