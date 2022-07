Turiști ruși, bătuți de polonezi în Antalya. Angajații hotelului, acuzați că nu au intervenit

Presa rusă se plânge că rușii sunt inclusiv pe litoralul din Turcia, unde turiștii din Rusia, cei care-și permit o vacanță, sunt priviți cu ură de restul turiștilor aflați în diversele stațiuni turcești.

Un astfel de incident, relatat de presa rusă, a fost urmărit de aproape 700.000 de oameni pe Telegram. ”Unii hotelieri din Turcia nu doar că încalcă toate legile ospitalității, ci permit direct infracțiuni împotriva turiștilor, în primul rând din Rusia, în stațiunile lor”, se plâng cei de la canalul de propagandă rusesc Rybar.

Incidentul a fost raportat în 13 iulie, în restaurantul unui hotel de lux din Antalya. Rușii raportează un caz de ”vrăjmășie națională”, mai ales că angajații hotelului au fost de partea atacatorilor. Potrivit sursei citate, hotelul ar fi des frecventat de turiști din Rusia, Polonia și Ucraina.

Russian media claims Polish tourists beat up a group of Russians at a hotel in Alayna, 🇹🇷 , after a dispute about Russia’s invasion of 🇺🇦.

The Russians claims that the Turkish hoteliers sided with the Poles, who quickly disappeared from the scene, while the Russians were jailed

— Visegrád 24 (@visegrad24)