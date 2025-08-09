Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon

Vara este sezonul ideal pentru a explora noi ținuturi de pe glob. pot fi taxați cu 300 de lire sterline, avertizează specialiștii. Care este, de fapt, mesajul care poate încărca factura la telefon la revenirea în țara natală.

Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline

Grecia este una dintre destinațiile de vacanță adorate de oameni. Acest teritoriu are peisaje de poveste, istorie și plaje cu nisip fin. Cu toate acestea, experții trag un semnal de alarmă asupra unui lucru mai puțin știut.

Cei care aleg să viziteze această regiune impresionantă ar putea să fie în valoare de 300 de lire sterline. Ei ar putea primi un mesaj legat de o țară aflată în apropiere, cu toate că au decis să exploreze Corfu.

Specialiștii din domeniul tehnologiei atrag atenția asupra faptului că textul „Bine ați venit în Albania” poate apărea pe multe dispozitive. Din păcate, acest mesaj poate aduce costuri exorbitante la factura telefonică.

Potrivit , acest mesaj a fost primit de mulți turiști britanici atunci când au ajuns în Grecia. Ulterior, au observat că au fost taxați cu 300 de lire sterline, fiind vorba de o greșeală de călătorie care are legătură cu roamingul.

Cum pot evita turiștii taxa de 300 de lire sterline

Un purtător de cuvânt al companiei de turism eSIM Airalo a dezvăluit că este vorba de un roaming involuntar. Această greșeală mai poartă denumirea de deviere de rețea, însă poate fi evitată de călătorii din toată lumea.

În primul rând, se întâmplă acest lucru pentru turiștii care aleg să viziteze Corfu. Insula aparține Greciei, însă din punct de vedere geografic se află mai aproape de Albania. Concret, punctul nord-estic al insulei se află la doar câțiva kilometri de stațiunea Ksamil.

În al doilea rând, din cauza acestei proximități, semnalele mobile albaneze pot fi detectate extrem de ușor de telefoanele vizitatorilor aflați în Corfu. Din păcate, în felul acesta se ajunge la această confuzie costisitoare.

„Această interferență transfrontalieră a semnalelor nu este o noutate, mai ales în cazul țărilor separate doar de câțiva kilometri de apă sau uscat.

De obicei, acest lucru se întâmplă deoarece telefoanele turiștilor se conectează accidental la rețelele țărilor vecine, care nu fac parte din regulamentul UE Roam Like at Home (RLAH).

Turiștii pot evita conexiunile accidentale la furnizorul greșit selectând manual o rețea greacă sau utilizând un eSIM european”, a explicat reprezentantul Airalo, mai arată sursa citată anterior.

Mai mult decât atât, turiștii trebuie să știe faptul că un eSIM le permite să păstreze controlul asupra datelor mobile atunci când se află în străinătate. Activarea unui eSIM european trebuie să aibă loc înainte de a pleca în vacanță, astfel încât să fie reduse semnificativ costurile de roaming.

În aceeași notă, specialiștii îi îndeamnă pe vizitatorii care ajung în Grecia să nu mai folosească datele imediat ce aterizează, chiar dacă telefonul mobil se conectează pentru o perioadă scurtă la rețeaua greșită.

Destinațiile unde turiștii trebuie să fie precauți

Corfu nu este singura destinație de vacanță în care turiștii riscă să fie taxați cu 300 de lire sterline. Călătorii sunt îndemnați să fie precauți și în alte locuri, cum ar fi Dubrovnik. Foarte mulți utilizatori au descoperit că telefonul lor s-a conectat la rețelele bosniace.

Rețelele bosniace se află în afara zonei de roaming a UE. Acest lucru înseamnă că factura la operatorul de telefonie mobilă poate fi mai costisitoare. În aceeași situație se află oamenii care merg în Elveția și Monaco.

Aceste două destinații nu sunt acoperite de Roam Like at Home, astfel încât pot fi aplicate taxe de roaming în funcție de furnizorul fiecărei persoane în parte. Roamingul neintenționat poate apărea și în zonele de frontieră, cum ar fi Germania/Elveția sau Franța/Monaco.

Experții mai avertizează că turiștii pot fi taxați suplimentar și atunci când călătoresc în insulele din estul Mării Egee. Telefoanele mobile se pot conecta la rețelele turcești, în special pe insule precum Kos, Chios, Lesvos sau Samos.