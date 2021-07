Turiștii de pe litoral care se plâng de situația plajelor, îndemnați să poarte șlapi. Mesajul primarului Constanței

Lărgirea plajelor din unele stațiuni de pe litoral a adus mai multe nemulțumiri în rândul turiștilor care își petrec acolo sezonul estival.

Majoritatea reclamă că odată cu acest proces nisipul fin a dispărut, fiind înlocuit de unul plin de scoici, dar și că trebuie să parcurgă o distanță de sute de metri de la șezlonguri/baruri/terase până la apa mării.

Pentru toți cei aflați în această categorie, primarul Constanței, Vergil Chițac, a venit cu o serie de recomandări.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, le recomandă turiștilor care plâng de starea plajelor să poarte șlapi

Edilul orașului propune o serie de soluții pentru turiștii care se plâng de lărgirea plajelor de pe și de starea nisipului: să poarte papuci sau șlapi.

Potrivit lui Chițac, în felul acesta, oamenii nu o să mai fie deranjați nici scoici, nici de distanța lungă care trebuie parcursă de la șezlong sau bar până în mare.

”Nisipul va fi din ce în ce mai fin, e adevărat, acum sunt scoici. Domnule, da’ s-au inventat papuci, s-au inventat șlapi. Nu putem fi așa cârcotași!

Eu îmi aduc aminte de când eram copil. Plaja era la fel de lată ca acum. Și eram și noi cetățeni ai patriei și ne doream și noi să bem un suc și ne duceam un sfert de oră până la plajă și înapoi”, a povestit Vergil Chițac, într-o intervenție telefonică la .

Primarul nu este deloc îngrijorat că ar putea cauza un val de critici cu o asemenea recomandare pentru turiști.

”Eu am fost acolo și așa am fost: am folosit papucii și șlapii și nu m-a deranjat foarte mult lucrul acesta. Adică, eu ce vreau să spun: știu că suntem în perioada asta postpandemică, știu că toți, cu toții, mai mult sau mai puțin, avem anxietăți, știu că ne-a fost greu, dar totuși, cum putem fi atât de cârcotași?”, a adăugat edilul.

Lărgirea plajelor din Mamaia, nemulțumiri în rândul hotelierilor, dar și a turiștilor

În această vară, foarte multe nemulțumiri au apărut în stațiunea din cauza plajelor lărgite. Turiștii s-au plâns că apa e prea adâncă, șezlongurile sunt prea departe de mal, iar nisipul adus pe plajă nu mai este fin.

Nici patronii și investitorii din zonă nu au avut alte păreri. Odată încheiat procesul de lărgire al plajelor, timp de cinci ani suprafețele nou apărute nu vor putea fi folosite de proprietari. Mai exact, de pe aceste porțiuni deținătorii nu își vor putea amplasa șezlonguri, umbrele sau beach baruri.

În schimb, reprezentanții Apelor Române spun că lucrarea este una bună, menită să oprească eroziunea. După lucrările de lărgire, stațiunea Mamaia are din acest sezon estival o suprafață de plajă nouă de peste 50 de hectare.