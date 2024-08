Turiștii, despre cum s-a schimbat Vama Veche. „Tot ce e acasă la tine găsești și aici”

Vama Veche este la mare căutare și vara aceasta, desi spiritul de aici și locul însuși s-au schimbat pentru totdeauna, spun foștii vamaioți. Locul corturilor a fost luat de o avalanșă de construcții pentru cazare, se cer aer condiționat și piscine la pensiuni.

Corturile, înlocuite cu umbrele și șezlonguri

Liniștea și sunetul valurilor de la capătul sudic al litoralului românesc au dispărut de mult. Corturile, blugii, berea și focurile de pe plajă au fost înlocuite cu noi construcții, ridicate fiecare cum s-a putut, cu pensiuni, parcări, alei betonate, restaurante scumpe și un „baraj” de și prin care abia se mai vede marea, pentru care veneau altădată vamaioții.

Aceștia din urmă s-au împuținat odată cu trecerea anilor, așa cum, tot cu trecerea anilor, s-au înmulțit cei care i-au înlocuit, fenomenul turismului de masă ajungând și în stațiunea în care, cu mulți ani în urmă, se auzea doar un radiocasetofon pentru mai toată plaja.

Mai sunt și foști vamaioți care acum vin aici cu familia cu copiii, și cu alte pretenții. Aerul condiționat este la mare căutare, la fel și camerele confortabile și piscinele din curțile pensiunilor. Dar turiștii sunt mulțumiți de condițiile de la Vama Veche.

„Tot ce e acasă la tine găsești și aici”

Întrebați de cum li se pare vara aceasta stațiunea, au răspuns: „Frumoasă cu căldură și iubire. umbrele. „Am fost acum 15 ani, la stuf stăteam atunci”. „Tot ce e acasă la tine găsești și aici”.

Sau: „Avem cameră cu baie, aer condiționat, o bucătărie comună în care putem să mâncăm dimineața și seara dacă vrem. Cu o curticică cu niște țestoase. E fain”.

„Suntem tineri şi e Vama Veche. Normal că ne place. Mereu am venit aici, de când eram mic chiar, și m-am îndrăgostit de Vamă. Nu mai este cum a fost odată, acum e foarte multă lume și rareori mai prinzi momente de Vamă Veche cum era odată”.

„Mi se pare foarte frumos. Vin cu prietenii. Mai mult am venit pentru muzică dar și la plajă. Pentru mine, o cazare trebuie să aibă o baie curată, cearșafuri curate. În rest eu am mai dormit și la cort și mi-a plăcut foarte mult”. „Ne place. Mult tineret. Am trecut de 40, dar e distracție. Au început să vină părinții cu copiii. S-a construit foarte mult.”, au mai spus oamenii.

„Vama s-a stricat pentru că s-au stricat și oamenii”

Nu toți însă sunt de acord. Cei care veneau în Vama Veche cu mulți ani în urmă spun că totul a fost înlocuit de consumerism, de avalanșa de construcții, de prețuri ca în Mamaia, spun unii, de zgomot infernal și de cei care tratează plaja și marea ca pe propria ogradă. „Vama s-a stricat pentru că s-au stricat și oamenii”, spunea un vechi vamaiot.