Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de euro pentru o activitate pe plajă aparent nevinovată. Ce trebuie să știi

Turiștii români care aleg destinații exotice trebuie să se informeze cu maximă atenție înainte să ajungă în locul lor preferat. Fiecare țară are regulile ei, iar fiecare plajă are propriile interdicții.

ADVERTISEMENT

Amenzi uriașe pentru turiștii români care fac o activitate nevinovată pe plajele din Grecia

Așadar, o vacanță în Grecia ar putea să vă coste mai mult dacă faceți un gest care, la prima vedere, e destul de inofensiv. De ani buni, patria elenă a devenit una dintre datorită plajelor superbe, peisajelor naturale și vieții de noapte animate. Totuși, specialiștii în turism avertizează că o mică activitate pe plajă s-ar putea lăsa cu o amendă usturătoare.

Jamie Fraser, expert în turism la Wild Packs American Summer Camp, a explicat că strângerea pietricelelor sau scoicilor de pe plajele din Grecia poate duce la o amendă de 1.000 de euro, adică vreo 5.000 de lei. „Colecționarea scoicilor și pietricelelor de pe plajă poate părea ceva nevinovat, dar legea o sancționează cu amenzi usturătoare, menite să protejeze mediul înconjurător”, explică Fraser,

ADVERTISEMENT

De exemplu, insula Skiathos, la fel ca multe alte destinații turistice populare, a introdus reguli stricte pentru a proteja plajele de efectele negative ale supra-aglomerării și ale comportamentului iresponsabil al vizitatorilor. Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu de a păstra frumusețea naturală și de a asigura turismul sustenabil pe termen lung.

În Italia, amenzile se ridică până la 3.000 de euro

În loc să ia pietricele sau scoici acasă, autoritățile îi încurajează pe turiști să cumpere suveniruri din magazinele locale, fie o carte poștală, fie un mic obiect care să surprindă spiritul vacanței. Iar pentru cei care sunt pasionați de texturi și forme naturale, pot oricând să facă poze sau schițe, dar să lase pietrele unde sunt.

ADVERTISEMENT

Grecia nu e singurul loc cu astfel de reguli. În Sardinia, , autoritățile au mers chiar mai departe: au interzis colectarea nisipului de pe plaje, pentru a evita eroziunea și distrugerea ecosistemelor fragile. Acolo, amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro (aproximativ 15.000 de lei), semn clar că localnicii iau în serios protecția mediului.