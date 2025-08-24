News

Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de euro pentru o activitate pe plajă aparent nevinovată. Ce trebuie să știi

Turiștii români trebuie să ia notițe înainte de a merge în Grecia, și nu numai! Pentru ce activități nevinovate se dau amenzi serioase?
Dan Suta
24.08.2025 | 15:34
Turistii romani care merg in vacanta in Grecia risca amenzi de 1000 de euro pentru o activitate pe plaja aparent nevinovata Ce trebuie sa stii
Turiștii români care merg în Grecia riscă amenzi uriașe pentru o activitate nevinovată. Foto-montaj: FANATIK

Turiștii români care aleg destinații exotice trebuie să se informeze cu maximă atenție înainte să ajungă în locul lor preferat. Fiecare țară are regulile ei, iar fiecare plajă are propriile interdicții.

ADVERTISEMENT

Amenzi uriașe pentru turiștii români care fac o activitate nevinovată pe plajele din Grecia

Așadar, o vacanță în Grecia ar putea să vă coste mai mult dacă faceți un gest care, la prima vedere, e destul de inofensiv. De ani buni, patria elenă a devenit una dintre destinațiile preferate ale românilor datorită plajelor superbe, peisajelor naturale și vieții de noapte animate. Totuși, specialiștii în turism avertizează că o mică activitate pe plajă s-ar putea lăsa cu o amendă usturătoare.

Jamie Fraser, expert în turism la Wild Packs American Summer Camp, a explicat că strângerea pietricelelor sau scoicilor de pe plajele din Grecia poate duce la o amendă de 1.000 de euro, adică vreo 5.000 de lei. „Colecționarea scoicilor și pietricelelor de pe plajă poate părea ceva nevinovat, dar legea o sancționează cu amenzi usturătoare, menite să protejeze mediul înconjurător”, explică Fraser, potrivit Daily Express.

ADVERTISEMENT

De exemplu, insula Skiathos, la fel ca multe alte destinații turistice populare, a introdus reguli stricte pentru a proteja plajele de efectele negative ale supra-aglomerării și ale comportamentului iresponsabil al vizitatorilor. Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu de a păstra frumusețea naturală și de a asigura turismul sustenabil pe termen lung.

În Italia, amenzile se ridică până la 3.000 de euro

În loc să ia pietricele sau scoici acasă, autoritățile îi încurajează pe turiști să cumpere suveniruri din magazinele locale, fie o carte poștală, fie un mic obiect care să surprindă spiritul vacanței. Iar pentru cei care sunt pasionați de texturi și forme naturale, pot oricând să facă poze sau schițe, dar să lase pietrele unde sunt.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Grecia nu e singurul loc cu astfel de reguli. În Sardinia, Italia, autoritățile au mers chiar mai departe: au interzis colectarea nisipului de pe plaje, pentru a evita eroziunea și distrugerea ecosistemelor fragile. Acolo, amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro (aproximativ 15.000 de lei), semn clar că localnicii iau în serios protecția mediului.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Incident neobişnuit la Florenţa. 20 de pasageri au fost daţi jos din avion,...
Fanatik
Incident neobişnuit la Florenţa. 20 de pasageri au fost daţi jos din avion, pentru că aeronava era prea grea
Un anunț de vânzare a unei case a stârnit controverse printre internauți. Detaliul...
Fanatik
Un anunț de vânzare a unei case a stârnit controverse printre internauți. Detaliul ciudat observat aproape în fiecare cameră. Foto
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o...
Fanatik
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis...
adevarul.ro
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis Hagi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!