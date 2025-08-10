Turiștii români, un coșmar pentru ghizii din Egipt: “Nepoliticoși, foarte dificili.” Mărturia unei românce

O româncă a povestit de ce turiștii români au devenit un adevărat coșmar pentru ghizii din Egipt. Aceasta a fost, recent, în vacanță acolo și a observat comportamentul celorlalți vizitatori.

ADVERTISEMENT

De ce turiștii români au devenit un coșmar pentru ghizii din Egipt

O turistă din România, întoarsă recent din , a povestit experiența ei din timpul excursiei. Ea și restul românilor veniți în concediu au avut ghid turistic, vorbitor de limba română.

Deși vacanța ar fi trebuit să fie o experiență plăcută, anumite momente s-au dovedit a fi un adevărat coșmar pentru turista din România. Pe rețelele de socializare, aceasta a vorbit despre momentul în care ceilalți turiștii alegeau locurile în autocar.

ADVERTISEMENT

“’Câte doi, câte doi!’, strigă egipteanul care ne așează în autobuz. Știe doar câteva cuvinte în română și le pronunță impecabil. Eu sunt singură, așa că regula ‘câte doi’ nu mă avantajează. Îmi aleg un scaun, mă pregătesc să mă așez, dar din spate apare o tânără blondă, cu bot roz de rățușcă, ținându-se de mână cu iubitul:

– ‘Păi vrem să stăm noi aici, că suntem doi.’ Ridic din umeri. Nu te pui cu doi. Pornesc să caut alt loc, dar toate sunt pline. În fața mea, câțiva tineri – patru la număr – stau și se uită. Ghidul repetă: – ‘Câte doi!’”, a scris ea pe un grup de Facebook.

ADVERTISEMENT

Femeia i-a cerut ajutorul ghidului turistic pentru a-și găsi un scaun, fiind singură: “Găsiți-mi și mie un scaun, vă rog!”. La câteva rânduri mai încolo, un alt român stătea singur, dar cu o plasă pe locul de lângă el. Atunci când ghidul i-a cerut, politicos, să elibereze locul, răspunsul acestuia a fost unul ferm.

ADVERTISEMENT

“Nu și nu, că eu vreau să stau comod. De la agenție mi-au zis că autocarul va fi pe jumătate gol, așa că de ce să stau eu cu cineva?”, a spus turistul respectiv.

ADVERTISEMENT

Un alt tânăr din grup s-a enervat. “Auzi, dom’ne, mută-te matale lângă cineva, că doar n-o să mă despart eu de prietena mea ca să stai tu singur.”, a spus tânărul. În final, bărbatul s-a mutat, însă și-a împărtășit nemulțumirea cu cei din jur. Turista a reușit să își găsească loc lângă o doamnă.

De ce ghizilor din Egipt le este greu să coopereze cu turiștii români

“Ne vorbește despre ce urmează să vizităm, despre istorie și viața din Egipt.”, a spus turista despre ce urma să implice vizita. Aceasta l-a întrebat pe ghid de ce este atât de multă poliție în jur, iar el i-a explicat situația.

“Când o să aveți și voi în România atâția turiști ca noi, o să aveți și voi poliție multă! Egipt e o țară sigură, mai sigură ca România. Aici nu se fură, aici nu se bea, aici nu sunt scandaluri. E siguranță, nu ca la voi!”, a spus ghidul.

Ulterior, femeia l-a întrebat dacă lucrează doar cu . “A, nu, n-aș suporta! Cu români doar din când în când.”/ “Suntem dificili?”, întreabă turista./ “Daaa! Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși… foarte dificili.”, a fost dialogul dintre cei doi.

La finalul vizitei, autocarul a oprit pentru o pauză de 15 minute. O femeie din grupul de români fuma, deși ghidul a rugat-o să urce înapoi. “Stai, domnule, că nu pleacă avionul, mai stai puțin.”, a spus aceasta.

Ce i-a reproșat o turistă ghidului

Atunci când turista a urcat, alte șase persoane lipseau deoarece își comandaseră mâncare. În drum spre casă, ghidul le-a povestit turiștilor despre salariile din Egipt, iar despre doctori a spus că sunt bine plătiți.

“Da, că veniți să faceți facultate de medicină gratis pe banii statului român!”, a spus cineva din grupul de turiști. După câteva momente, ghidul a explicat de ce se întâmplă acest lucru.

“Mulți egipteni fac facultate în România, dar acolo vin cei care nu au note suficient de bune să intre gratis la noi și vin la voi pe bani. Și cei bogați”, a explicat el. În acest timp, turista care a scris postarea simțea un nod în gât, auzind aceste conversații.

La finalul postării, românca a spus că, pentru o experiență mai bună în excursie, ar trebui evitate grupurile în care sunt doar români.