Turneu de Counter-Strike cu premii de 1,25 milioane de euro la Cluj-Napoca. Emil Boc, reacție de senzație „Tu ești Gică Hagi 2”

Cluj-Napoca se pregătește să găzduiască, pentru al doilea an la rând, un turneu de elită de Counter-Strike. În Sala Polivalentă BT Arena vor veni cei mai buni jucători din lume, iar premiile sunt pe măsură. Emil Boc, primarul municipiului, a vorbit despre cea mai așteptată competiție de esports a începutului de an.

Veste uriașă pentru iubitorii jocurilor video. Cele mai bune echipe de Counter Strike vin în România

În 2025, iubitorii celebrului joc Counter-Strike au avut șansa să își vadă favoriții la PGL Cluj-Napoca. Sala a fost plină ochi, iar organizatorii se pregătesc acum de startul unui nou turneu, cu premii uriașe. Se anunță spectacol total în BT Arena.

va fi una cu adevărat specială. Vor participa la turneu cele mai bune 16 echipe din lume, care se vor duela pentru un premiu impresionant, în valoare de 1,25 milioane de euro. Prima fază a competiției se va desfășura la București, fără spectatori, iar finalele se vor juca în BT Arena din Cluj-Napoca.

Turneul va avea loc în perioada 20-22 februarie 2026, iar printre echipele invitate se numără FURIA, NAVI, Vitality, FaZe Clan, G2 și Astralis. Fanii esportsului îl vor putea vedea la acțiune și pe Ivan Mihai, cunoscut drept „iM”, cel mai bun jucător român de Counter-Strike din istorie.

Emil Boc, entuziasmat de evenimentul de la Cluj. L-a comparat pe cel mai bun jucător român de Counter Strike cu Gică Hagi

Emil Boc, , a vorbit despre evenimentul din luna februarie, care se va desfășura în Sala Polivalentă. Edilul a lăudat inițiativa organizatorilor de a aduce cele mai bune echipe de Counter-Strike din lume în România și este sigur că spectacolul va fi la cel mai înalt nivel. Mai mult, acesta l-a comparat pe Ivan Mihai cu fostul mare fotbalist Gică Hagi.

„Felicitări pentru inițiativă și pentru reușite. România va găzdui, în Sala Polivalentă BT Arena, una dintre cele mai importante competiții de esports. Evenimentul este dedicat jocului Counter-Strike 2.

Avem ocazia aici, în Cluj-Napoca, să urmărim live unele dintre cele mai bine cotate echipe din Counter-Strike 2, dar și prestația românului iM, care evoluează pentru echipa NAVI. La competiția anterioară, în tribune, am văzut o pancartă pe care scria: «iM, pentru noi tu ești Gică Hagi 2»”, a declarat Emil Boc.