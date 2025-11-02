Turneu de fotbal încheiat la spital: 20 de jucători români afectați. Antrenorul face acuzații grave

ADVERTISEMENT

S-a declanșat o anchetă epidemiologică în județul Bihor, după ce peste 20 de copii, aflați la un turneu de fotbal în stațiunea Băile Felix, au acuzat stări de rău. Trei dintre ei au avut simptome mai severe și au ajuns la Urgențe. Ce spune unul dintre antrenorii prezenți.

Peste 20 de copii, aflați la un turneu de fotbal, s-au simțit brusc rău

A fost alertă în Băile Felix, după ce mai mulți copii, veniți pentru un turneu de fotbal, au acuzat, brusc, stări de rău. Trei dintre micii forbaliști, cazați la Hotelul Mureș, au ajuns la UPU. Aveau vărsături, scaune diareice și dureri abdominale. Șefa Direcției de Sănătate Publică Bihor a confirmat pentru că a fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Doi dintre cei care au ajuns la Urgențe au fost diagnosticați cu „suspiciune de toxiinfecție alimentară”. Ei au stat internați pentru o zi. La cererea părinților, au fost externați pe 30 octombrie. Momentan, nu se știu cauzele exacte, deoarece copiii au stat și la un alt hotel, Poienița, unde și acolo s-au simțit rău.

Din primele informații de la DSP Bihor, la Hotel Mureș erau cazați atât copii, cât și adulți, din județele Cluj, Brașov, Arad, Timiș, Satu Mare, Mehedinți și Hunedoara. Nouă dintre aceștia au vârste cuprinse între 10 și 14 ani.

Ce spun reprezentanții hotelurilor

Compania Turism Felix S.A, care gestionează hotelurile Mureș și Poienița, a menționat faptul că problemele au apărut în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. După ce micii fotbaliști au raportat stările de rău, compania a precizat faptul că personalul medical din hotel le-a acordat tratament pe loc.

„Este o situație regretabilă, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și transparența. Ne-am pus imediat la dispoziția autorităților și oferim tot sprijinul necesar pentru a clarifica ce s-a întâmplat. Este important de știut că în cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare în rândul celorlalți oaspeți cazați la noi.

Considerăm esențială identificarea precisă a cauzei problemei și aplicarea imediată de măsuri, prioritatea noastră fiind oferirea serviciilor de calitate oaspeților. Cel mai important este că micuții sunt bine și că nu au existat cazuri grave. Ținem foarte mult la standardele noastre de igienă, curățenie și calitatea meselor oferite, iar siguranța oaspeților este si rămâne prioritatea noastră”, spune Oana Ursulescu, CEO Turism Felix S.A., citată în comunicat, potrivit sursei citate.

Antrenorul face acuzații grave

Hugo Moutinho, antrenorul de la Luceafărul Severin, susține că este sigur de faptul că . El a menționat că au venit „șașe-șapte ambulanțe, plus poliție” la fața locului. De asemenea, el exclude varianta ca cei mici să se fi îmbolnăvit din cauza apei din .

„Sută la sută a fost de la mâncare. Nu are cum să fie de la apa de la piscină, pentru că sportivii mei care au fost internați în spital, nu au fost în piscină. Doar de la mâncare poate fi, pentru că nu există altă soluție, mai ales că aveam trei meciuri pe zi și nu aveam timp de bălăceală”, a declarat Moutinho, pentru .

În același timp, antrenorul dezvăluie că nu a fost singura problemă. În acest context, el precizează faptul că hotelul poate fi dat în judecată de reprezentanții clubului. „La noi la hotel Mureș au fost peste 20 de cazuri. Au fost unii de la 2017, că am fost cu ambele grupe, ciupiți de ploșnițe.

Am două cazuri plus părinții plini pe corp de ciupituri, la etajul 9, unde am stat noi, la hotelul Mureș. Noi alegem condiții, dacă e curat, nu am nimic de spus, dar când sunt ploșnițe, e ceva la mijloc, e mizerie”, a mai declarat Moutinho, pentru sursa citată.