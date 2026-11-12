Turneul Campionilor 2026 LIVE BLOG. Bătălie pentru 5 milioane de dolari la Torino! Programul, rezultatele și clasamentele

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Turneul Campionilor 2026 aduce la start opt dintre cei mai buni jucători de tenis ai lumii, care se vor lupta pentru ultimul mare trofeu al sezonului. Competiția de la Torino se desfășoară în perioada 15-22 noiembrie, iar Carlos Alcaraz și Alexander Zverev se numără printre principalii favoriți. Premiile totale ajung la 15,75 milioane de dolari.

Când are loc Turneul Campionilor 2026. Orașul care găzduiește ATP Finals

2026 se desfășoară între 15 și 22 noiembrie, la Inalpi Arena din Torino, Italia. Este al șaselea an consecutiv în care orașul italian găzduiește competiția care încheie sezonul masculin de tenis. Meciurile se dispută pe suprafață dură, în sală, iar arena poate primi aproximativ 12.000 de spectatori.

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La participă opt jucători la simplu și opt echipe la dublu, calificați în urma rezultatelor obținute pe parcursul sezonului. Ediția din 2026 este marcată de absența lui Jannik Sinner, câștigătorul ultimelor două ediții, care și-a încheiat sezonul din cauza unei probleme la genunchi. În aceste condiții, lupta pentru trofeu se anunță extrem de interesantă.

Cum arată grupele la Turneul Campionilor 2026

Tragerea la sorți a avut loc joi, 12 noiembrie, la Torino. Alexander Zverev, liderul clasamentului mondial, a fost repartizat în grupa John McEnroe, alături de Ben Shelton, Arthur Fils și Rafael Jodar. Carlos Alcaraz va evolua în grupa Ivan Lendl, unde îi va întâlni pe Daniil Medvedev, Flavio Cobolli și Frances Tiafoe.

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Formatul competiției este diferit de cel al turneelor obișnuite. Fiecare jucător dispută trei meciuri în grupă, iar primii doi clasați avansează în semifinale. Câștigătorul unei grupe îl întâlnește pe ocupantul locului secund din cealaltă grupă. Astfel, un tenismen poate pierde un meci în prima fază și totuși să câștige trofeul.

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Grupa John McEnroe Grupa Ivan Lendl Alexander Zverev (1) Carlos Alcaraz (2) Ben Shelton (3) Daniil Medvedev (4) Arthur Fils (6) Flavio Cobolli (5) Rafael Jodar (8) Frances Tiafoe (7)

Programul complet la Turneul Campionilor 2026. Când se joacă finala

Turneul Campionilor începe duminică, 15 noiembrie, cu primele confruntări din faza grupelor. Această etapă se încheie vineri, 20 noiembrie, iar semifinalele sunt programate sâmbătă, 21 noiembrie. Marea finală la simplu va avea loc duminică, 22 noiembrie, de la ora 19:00, ora României.

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Programul oficial prevede două sesiuni zilnice în faza grupelor. Meciurile de simplu încep la ora 15:00, respectiv nu mai devreme de ora 21:30, ora României. Ordinea exactă a confruntărilor este stabilită de organizatori.

Favoriții la pariuri pentru Turneul Campionilor 2026. Carlos Alcaraz, principalul candidat la trofeu

Carlos Alcaraz pornește ca principal favorit la câștigarea Turneului Campionilor 2026. Spaniolul traversează o perioadă excelentă, după ce a cucerit titlurile de la Viena și Paris, și încearcă să câștige pentru prima dată ATP Finals. Alcaraz are o cotă de aproximativ 1,91 pentru câștigarea trofeului.

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Principalul său rival este Alexander Zverev, liderul mondial și dublu câștigător al competiției, în 2018 și 2021. Germanul are o cotă de 5,00, în timp ce Ben Shelton este al treilea favorit, cu 7,00. Daniil Medvedev, campionul din 2020, și Rafael Jodar sunt cotați cu 11,00.

Premiile la Turneul Campionilor 2026. Peste 5 milioane de dolari pentru câștigător

Turneul Campionilor 2026 pune la bătaie premii totale de 15,75 milioane de dolari, o sumă record pentru competiție. Jucătorul care va câștiga toate cele cinci meciuri, trei în grupe, semifinala și finala, va încasa 5.171.000 de dolari.

Sistemul de premiere îi recompensează pe sportivi pentru fiecare victorie obținută. Simplul fapt că participă la toate cele trei meciuri din grupă îi aduce unui jucător 338.000 de dolari, iar fiecare succes valorează încă 405.000 de dolari. Câștigarea semifinalei este recompensată cu 1.206.000 de dolari, în timp ce victoria din finală aduce încă 2.412.000 de dolari.

Unde se vede la TV Turneul Campionilor 2026

Turneul Campionilor 2026 va putea fi urmărit în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Primele transmisiuni sunt programate duminică, 15 noiembrie, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Meciurile vor putea fi urmărite și online, prin platformele operatorilor care dețin drepturile de difuzare. FANATIK vă va ține la curent cu toate rezultatele de la ATP Finals, clasamentele grupelor, programul meciurilor și cele mai importante momente ale competiției de la Torino.