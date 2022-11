Turneul Campionilor la tenis masculin Live stream. Programul, grupele, clasamente. Atacul lupilor tineri asupra monștrilor sacri Djokovic și Nadal

Ultimul mare eveniment din lumea tenisului masculin, Turneul Campionilor, are loc în acest an în perioada duminică, 13 noiembrie – duminică, 20 noiembrie, în Italia, la Torino. Va fi asaltul lupilor tineri, , Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz sau Andrei Rublev asupra monștrilor sacri Novak Djokovic și Rafael Nadal, undeva între cele două categorii situându-se rusul Daniil Medvedev.

Unde are loc Turneul Campionilor 2022 la tenis masculin

Turneul Campionilor la tenis masculin este organizat anul acesta în Italia, la Torino. Este ediția cu numărul 53 a competiției de simplu și numărul 48 la dublu și al doilea an consecutiv în care capitala regiunii Piemont, Torino, este orașul gazdă. Torino a preluat în 2021 ștafeta de la Londra, acolo unde ultima ediție, cea din 2020 a avut loc fără spectatori din cauza pandemiei de COVID.

La Torino meciurile au loc în cea mai mare sală de tenis din Italia, cu o capacitate de 12.000 de locuri, Pala Alpitour, unde se joacă și meciuri de hochei pe gheață. Este un complex modern, dat în folosință în 2005, cu o acustică foarte bine pusă la punct. Jucătorii prezenți la ediția precedentă au avut numai cuvinte de laudă la adresa locației unde s-a desfășurat turneul.

Cine transmite la TV Turneul Campionilor 2022 la tenis masculin

Turneul Campionilor la tenis feminin se dispută în perioada 13-20 noiembrie în imensa Pala Alpitour, sala polivalentă din Torino și nu va putea fi urmărit pe micile ecrane decât pe canalul Eurosport, care are exclusivitate an de an pentru cele patru turnee de Grand Slam și asupra Turneului Campionilor. Meciurile mai pot fi vizionate însă și dacă veți intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

la această ediție reprezintă un record în istoria competiției, cu 200 de puncte ATP acordate pentru fiecare victorie și un învingător care nu ar pierde nici un meci ar sduna 1500 de puncte și în bani, unde se acordă 383.000 dolari de victorie, la 4.740.300 dolari, dintre care 2.200.400 este premiul pentru câștigarea turneului.

Rafael Nadal și Novak Djokovic, principalii favoriți la victorie în Turneul Campionilor 2002

Ca și în competiția feminină, recent încheiată la Fort Worth în statul Arizona din SUA și adjudecată absolut neașteptat de Caroline Garcia din Franța, se joacă pe sistemul cu două grupe de patru, doar că la băieți au nume de culori și nu de foste glorii din tenis, cum a fost la fete. Avem grupa Verde, cu Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger Aliassime și Taylor Fritz și grupa Roșie, cu Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas și Andrei Rublev.

Marii favoriți sunt veteranii Novak Djokovic, care a câștigat de cinci ori până acum Turneul Campionilor și vrea al șaselea succes pentru a-l egala pe elvețianul Roger Federer, retras din activitate și spaniolul Rafael Nadal, care nu vrea să își încheie cariera fără a-și trece în palmares și o victorie la Turneul Campionilor, pentru că pare greu de crezut, dar ibericul nu l-a câștigat niciodată!

Grupe Turneul Campionilor 2002

Simplu

Grupa verde: Rafael Nadal (locul 2 ATP), Casper Ruud (4 ATP), Felix Auger-Aliassime (6 ATP), Taylor Fritz (9 ATP)

Grupa roșie: Stefanos Tsitsipas (3 ATP), Daniil Medvedev (5 ATP), Andrey Rublev (7 ATP), Novak Djokovic (8 ATP)

Dublu

Grupa verde: Koolhof & Skupski, Mektic & Pavic, Dodig & Krajicek, Kokkinakis & Kyrgios

Grupa roșie: Ram & Salisbury, Arevalo & Jean-Julien Rojer, Glasspool & Heliovaara, Granollers & Zeballos

Programul meciurilor din prima etapă la simplu Turneul Campionilor 2022, faza grupelor

Duminică, 13 noiembrie

Grupa verde

ora 15:00 Casper Ruud – Felix Auger-Aliassime,

ora 22:00 Rafael Nadal – Taylor Fritz

Luni, 14 noiembrie

Grupa roșie

ora 15:00 Daniil Medvedev – Andrey Rublev,

ora 22:00 Stefanos Tsitsipas – Novak Djokovic

Marele absent la Turneul Campionilor 2022 este cel mai talentat tânâr jucător, spaniolul Carlos Alcaraz

Marele absent la Turneul Campionilor este noul fenomen al sportului alb, puștiul spaniol Carlos Alcaraz, 19 ani, liderul mondial ATP cu 6820 de puncte, care a ratat prezența ca urmare a marelui ghinion avut la ultima competiție la care a participat și care, culmea poartă tot denumirea de Turneul Campionilor, turneul Masters de 1000 de puncte de la Paris, unde s-a accidentat!

În acest fel la Torino a ajuns în mod nesperat americanul de 25 de ani Taylor Fritz, cel care a declarat că se simte onorat să fie prezent la o competiție de asemenea nivel, unde s-a reunit toată crema tenisului masculin dar că regretă că accesul său a fost posibil ca urmare a nefericitului eveniment petrecut cu liderul mondial, Carlos Alcaraz.