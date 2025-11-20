Turneul Carpați 2025 la handbal feminin. Program, echipe și cum urmărești meciul

Turneul Carpați la handbal feminin revine în 2025 cu o ediție spectaculoasă la Bistrița. Este ultima șansă pentru selecționerul Ovidiu Mihăilă să pună la punct strategia Campionatul Mondial care începe la sfârșitul lunii.
Programul Turneului Carpați 2025
Ediția din 2025 a Turneului Carpați este cea de-a 55-a din istoria competiției amicale organizată de FRH încă din 1959. Turneul va găzdui șase partide între cele patru naționale participante în perioada 20-23 noiembrie 2025.
Cine participă la Turneul Carpați 2025
În afara României, țară organizatoare, la ediția 2025 a Turneului Carpați mai iau parte selecționatele Austriei, Cehiei și Portugaliei.
Programul complet al meciurilor
- Joi, 20 noiembrie
ora 15:00 Cehia – Austria
ora 17:30 România – Portugalia
- Sâmbătă, 22 noiembrie
15:00 – Austria – Portugalia
17:30 – România – Cehia
- Duminică, 23 noiembrie
15:00 – Cehia – Portugalia
17:30 – România – Austria
Loturile echipelor participante la Turneul Carpați 2025
Ovidiu Mihăilă a luat 18 jucătoare la lot, toate din campionatul intern.
Lotul României
- Selecționer: Ovidiu Mihăilă
- Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
- Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
- Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
- Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
- Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
- Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
Lotul Austriei
- Selecționer: Monique Tijsterman
- Portari: Lena Ivancok (Sport-Union Neckarsulm, Germania), Antonija Mamic (Lokomotiva Zagreb, Croația), Andjela Roganovic (Hypo Niederösterreich)
- Extreme dreapta: Lorena Baljak (LC Brühl, Elveția), Philomena Egger (RK Krim Mercator, Slovenia)
- Inter dreapta: Kristina Dramac (Podravka Koprivnica, Croația), Klara Schlegel (TuS Metzingen, Germania)
- Coordonatori: Ana Pandza (Podravka Koprivnica, Croația)
- Pivoți: Aurelie Egbaimo (Hypo Niederösterreich), Lina Kovacs (Hypo Niederösterreich)
- Interi stânga: Andrea Barnjak (Hypo Niederösterreich), Martina Maticevic (Hypo Niederösterreich), Ines Ivancok-Soltic (DVSC Schaeffler, Ungaria), Katarina Pandza (Podravka Koprivnica, Croația)
- Extreme stânga: Santina Sabatnig (TuS Metzingen, Germania), Marie Scheiderbauer (UHC Tulln), Eleonora Stankovic (HC Rödertal, Germania)
Lotul Cehiei
- Selecționeri: Tomas Hlavaty și Daniel Curda
- Portari: Sabrina Novotná (Metz Handball, Franța), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba)
- Extreme dreapta: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Marie Poláková (SV Union Halle-Neustadt, Germania), Anna Franková (HC Rödertal. Post, Germania)
- Inter dreapta: Markéta Šustáčková (DHK Baník Most), Valerie Smetková (Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, Ungaria)
- Coordonatori: Kamila Kordovská (Sport-Union Neckarsulm eV, Germania), Julie Franková (DHK Baník Most), Veronika Holečková (DHC Slavia Praga)
- Pivoți: Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Viktorie Knedlova (DHK Baník Most)
- Interi stânga: Charlotte Cholevová (TuS Metzingen, Germania), Veronika Andrýsková (DHK Baník Most), Eliška Desortová (DAC Dunajská Streda, Slovacia)
- Extreme stânga: Veronika Kafka Malá (Storhamar Handball Elite, Norvegia), Anna Kubálková (DHK Zora Olomouc)
Lotul Portugaliei
- Selecționer: Jose Antonio Silva
- Portari: Caroline Martins (Zaglebie Lubin), Matilde Rosa (Benfica)
- Extreme: Luana Jesus (Gil Eanes), Tre Shéryl-Juliette (Clermont), Júlia Figueira (CB Porriño), Lola Ribeiro (Havre AC), Joana Garcês (ABC)
- Interi: Maria Unjanque (Benfica), Carmen Figueiredo (CB Elche), Joana Resende (Málaga Costa del Sol), Luciana Rebelo (Almeida Garrett)
- Pivoți: Nádia Rodrigues (Benfica), Débora Moreno (Alba Fehérvár), Rita Campos (Málaga Costa del Sol), Mariana Oliveira (Almeida Garrett)
- Centri: Constança Sequeira (Benfica), Mihaela Minciuna (Benfica), Patrícia Lima (MKS Lublin)
Cine transmite la tv Trofeul Carpați 2025
Toate cele șase partide de la Trofeul Carpați la handbal feminin ediția 2025 vor fi transmise la tv pe canalul Pro Arena. Dar pot fi urmărite și online, prin intermediul VOYO, platforma ce necesită abonament.
Bilete la Trofeul Carpați
Biletele pentru turneul Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin, care are loc la Complexul Sportiv Polivalent TeraPlast Arena din Bistrița în perioada 20-22 noiembrie 2025, se pot cumpăra de pe platforma online Eventim.ro.
Prețul standard al unui bilet pentru fiecare zi de competiție este de 35 de lei. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază reducere, iar prețul unui tichet în acest caz este de 17 lei. De asemenea există și varianta biletelor premium, la 60 de lei.
Programul României la Campionatul Mondial 2025
Trofeul Carpați este ultimul test pentru România înainte de Campionatul Mondial din Germania și Olanda, ce va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025.
România va evolua în Grupa A, la Rotterdam, alături de Danemarca, Japonia și Croația. Iată programul complet al meciurilor tricolorelor:
- 27 noiembrie, ora 19:00: ROMÂNIA – Croația
- 29 noiembrie, ora 19:00: ROMÂNIA – Japonia
- 1 decembrie, ora 21:30: ROMÂNIA – Danemarca