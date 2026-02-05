Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul

ADVERTISEMENT

Turneul celor 6 Națiuni 2026, competiție care adună la startul său cele mai puternice selecționate din Europa – Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor – debutează pe 5 februarie, la Paris, cu un meci de gală.

Tot ce trebuie să știi despre Turneul celor 6 Națiuni, ediția 2026. Ai toate detaliile în 60 de secunde

Dacă vrei să înțelegi în doar un minut cine are prima șansă la titlu și ce urmează din prima etapă, iată esențialul ediției 2026:

Favorite : două nume se bat pentru trofeu la cea de-a 27-a ediție: Franța și Anglia. La distanță mare de ele vin Irlanda și Scoția

: două nume se bat pentru trofeu la cea de-a 27-a ediție: Franța și Anglia. La distanță mare de ele vin Irlanda și Scoția Fosta câștigătoare : înainte de Franța, în 2024, Turneul celor 6 Națiuni a intrat în posesia naționalei Irlandei

: înainte de Franța, în 2024, Turneul celor 6 Națiuni a intrat în posesia naționalei Irlandei Vedete : Antoine Dupont (Franța), motorul echipei. Colegul său Louis Bielle-Biarrey, jucătorul turneului în 2025 (cu record de 8 eseuri) și Tommy Freeman (Anglia), alt nume care a strălucit în 2025

: Antoine Dupont (Franța), motorul echipei. Colegul său Louis Bielle-Biarrey, jucătorul turneului în 2025 (cu record de 8 eseuri) și Tommy Freeman (Anglia), alt nume care a strălucit în 2025 Bani: în 2025, aproximativ 5-6 milioane de lire sterline s-au acordat câștigătorilor. În 2026, premiul va fi cu siguranță cel puțin la fel de atractiv.

Franța și Irlanda – duelul care poate decide trofeul

Duelul de 5 stele Franța vs Irlanda din 5 februarie 2026 de pe Stade de France (ora 22:10 în România) este primul al turneului Guinness Six Nations 2026. Este meciul care poate influența decisiv lupta pentru trofeu.

. De notat că Irlanda și Franța, alături de Anglia, sunt principalele favorite. Meciul de pe 5 februarie reprezintă și o rivalitate intensă, care s-a văzut în ultimii ani. Irlanda a dominat în 2023 și 2024, dar Franța a revenit în 2025.

Specialiștii spun că învingătoarea dintre Franța și Irlanda poate lua un avantaj timpuriu destul de mare (posibil 5 puncte cu bonus). În contrapondere, învinsa pornește cu un dezavantaj greu de recuperat față de rivala directă.

Anglia, în reconstrucție, dar periculoasă

Anglia a rămas datoare în ultimii ani la acest turneu istoric. Naționala albionului de rugby este într-o formă excelentă și vine după un an 2025 extrem de reușit sub conducerea antrenorului Steve Borthwick.

Anglia a câștigat 11 din ultimele 12 meciuri (inclusiv o serie perfectă în Autumn Internationals 2025, cu victorii împotriva Australiei, Fiji și Argentinei, plus o victorie istorică împotriva Noii Zeelande). Englezii sunt clasați pe locul 3 în lume. Specialiștii îi văd cu șanse bune pentru titlu în 2026. De altfel, echipa lui Borthwick are obiectiv clar câștigarea turneului.

Scoția, echipa care poate fi surpriza turneului

Pe hârtie, Scoția nu este considerată o națională care ar putea fi marea surpriză a turneului Six Nations 2026, cel puțin nu pentru câștigarea titlului sau un loc pe podium. În schimb, mai mulți analiști văd Scoția ca fiind o echipă competitivă, capabilă să ia puncte bonus în meciuri strânse.

Țara Galilor și Italia – outsiderii care pot schimba ierarhiile

În viitoarea ediție a turneului, Țara Galilor și Italia sunt considerate de specialiștii din domeniu echipe din jumătatea inferioară a clasamentului. Practic, ele au șanse mici de a câștiga trofeul, conform cotelor de pariuri și previziunilor actuale.

Cele două naționale pot schimba ierarhiile, însă doar în zona nisipurilor mișcătoare, de la coada clasamentului. Italia este ”favorită” la ultimul loc (10/11), iar Țara Galilor e aproape, cu un 5/4, adică ușor mai bine poziționați.

Ce echipe pot pierde titlul chiar din primele două etape

Dacă analizăm situația strict matematic, în actualul sistem de punctare de la Turneul celor 6 Națiuni (Six Nations), nicio echipă nu poate fi eliminată matematic de la lupta pentru titlu după doar primele două etape.

O echipă cu 10 puncte după două runde poate ajunge la 25, iar una cu 0 poate ajunge la 15. Așadar, diferența maximă teoretică este mare, dar în practică, echipele care încep slab (cum ar fi Italia) au șanse mici de a câștiga titlul. Anii trecuți, echipe precum Italia sau Scoția au fost practic fără șanse după două-trei runde modeste, dar matematic au rămas în cursă mult timp.

Etapa 1 din Turneul celor 6 Națiuni – meciurile care dau tonul competiției

Etapa 1 din Turneul celor 6 Națiuni 2026 are loc în perioada 5-7 februarie 2026 și include trei meciuri:

Franța – Irlanda

Italia – Scoția

Anglia – Țara Galilor

Franța – Irlanda, confruntarea de foc a debutului

La Paris, pe Stade de France, are loc, în prima zi a turneului, meciul-șoc între ultimele deținătoare ale trofelului. Franța este campioana en-titre (după victoria din 2025), iar Irlanda a dominat edițiile recente (2023 și 2024). E un duel direct între două favorite la titlu, cu miză mare de la început.

Italia – Scoția, testul maturității

Este duelul ”favoritelor” la Lingura de lemn. Meciul este programat în după-amiaza zilei de 7 februarie 2026, pe Stadio Olimpico, Roma. Țara Galilor și Italia sunt outsideri. Recent, Italia a continuat să progreseze, însă nu poate să viseze încă la top 3.

Anglia – Țara Galilor, rivalitatea care nu ține cont de formă

Este un meci care propune o rivalitate tradițională britanică intensă, . Anglia și Țara Galilor se confruntă de două secole, mai exact din anul 1881. Este una dintre cele mai vechi rivalități din rugby.

S-au jucat, până în prezent, 143 de meciuri între cele două naționale britanice. Anglia are 70, Țara Galilor 61, iar alte 12 dueluri s-au încheiat la egalitate.

De ce acest Turneu al celor 6 Națiuni este mai imprevizibil ca niciodată

Experții acestui sport sunt de părere că Turneul din 2026 se anunță a fi unul mai imprevizibil ca niciodată. Sunt mai multe motive care stau la baza acestei afirmații. Ele au la bază evoluțiile recente ale echipelor, schimbări în loturi și contextul general al rugby-ului european. Iată câteva aspecte de luat în calcul:

Franța , deși e campioana en-titre, nu domină autoritar: ”Cocoșul galic” a câștigat ediția 2025, dar are o concurență acerbă.

, deși e campioana en-titre, nu domină autoritar: ”Cocoșul galic” a câștigat ediția 2025, dar are o concurență acerbă. Ne uită apoi la Anglia : sub Steve Borthwick, ”Albionul” construiește un lot tânăr și performant, cu rezultate bune în Autumn Nations Series 2025 și un stil de joc promițător. Mulți analiști văd în ei pretendenți serioși la titlu

: sub Steve Borthwick, ”Albionul” construiește un lot tânăr și performant, cu rezultate bune în Autumn Nations Series 2025 și un stil de joc promițător. Mulți analiști văd în ei pretendenți serioși la titlu Irlanda : după o perioadă de dominare, Irlanda are jucători cheie accidentați (ex: Jamie Osborne, Ryan Baird, Mack Hansen) și se discută despre introducerea de talente noi. Performanțele din toamna 2025 au fost mixte, iar ei nu mai par invincibili.

: după o perioadă de dominare, Irlanda are jucători cheie accidentați (ex: Jamie Osborne, Ryan Baird, Mack Hansen) și se discută despre introducerea de talente noi. Performanțele din toamna 2025 au fost mixte, iar ei nu mai par invincibili. Turneul se întinde pe durata a 6 săptămâni (cu o singură săptămână de pauză). Acest lucru crește riscul de accidentări și oboseală.

Cine transmite la TV în România Turneul celor 6 Națiuni 2026

La fel ca în sezoanele precedente, și în 2026, DigiSport va transmite în România Turneul celor 6 Națiuni, se arată pe . Meciurile vor fi disponibile pe DigiSport 1, 2, 3 sau 4, în funcție de program.

Cum poți vedea Turneul celor 6 Națiuni 2026 live stream online. Ghid complet pentru live streaming

Meciurile de la Turneul celor 6 Națiuni 2026 pot fi urmărite și live stream online, prin platformele britanice: BBC iPlayer și ITVX. Acesta oferă streaming live HD pentru toate partidele. Sunt servicii restricționate doar pentru UK, dar le poți accesa din România folosind un VPN (ex: ExpressVPN, NordVPN sau altul fiabil) conectat la un server din Marea Britanie.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile de la Turneul celor 6 Națiuni 2026. Scoruri live și rezumate video

FANATIK vă pune la dispoziție informații în timp real din toate sporturile. Cele mai importante momente de la Turneul celor 6 Națiuni 2026 vor fi prezentate, ca de obicei, în format LIve Blog.

Cote pariuri Turneul celor 6 Națiuni 2026, pronosticuri

În urmă cu un an, Franța a câștigat Turneul celor Șase Națiuni 2025. ”Cocoșii” au învins Scoția cu 36-15, la Paris. Francezii au cucerit primul titlu din 2022, cu un nou record de eseuri în competiție.

În 2026, tot Franța este favorita caselor de pariuri, cu o cotă de 1.85. Anglia, datoare în ultimii ani cu rezultate de prim-plan, ocupă locul 2 în zona favoritelor, cu o cotă de 3.5. Urmează apoi Irlanda cu 7.5 și Scoția cu 15.