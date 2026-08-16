Turneul la care un fotbalist român a fost desemnat cel mai bun jucător, și nu golgheterul Erling Haaland!

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În meciul disputat în 2016, pentru România U17 jucau: Rus – Kovari (80 Ivan), Țieranu, Manolache, Petrice (63 Scarlat) – R. Chiriac (53 Duminică), Screciu, Casian (53 Ilie) – Tucaliuc (80 Mitracu), Sefer (cpt.), Chera (63 Burghele). Norvegia învingea atunci cu 1-0, iar la nordici juca un puști anonim pe atunci: Erling Haaland.

Ce se întâmplă cu jucătorii români? Specialiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat situația din fotbalul românesc

Totul a început de la o analiză făcută de cei prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA. Concluzia generală? Fotbalul românesc nu mai are fotbaliști de calitate, sau dacă are se pierd treptat până ating maturitatea fotbalistică. Astfel, Sefer a ajuns în anonimat, în timp ce Haaland e Haaland.

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„Mă uitam acum, am văzut câteva materiale în presă. Nu avem niciun realism. Am ajuns să vorbim că Doicaru e jucător de 5 milioane de euro. Că e mai bun decât Bîrligea. Ce a făcut Doicaru până acum? A dat niște goluri? Toți ne dorim, e un băiat de 19 ani, cred că ne facem îngrozitor. E atât de nociv ce facem. Și noi ce facem în emisiuni. Brusc a ajuns Doicaru. Ce a făcut, să mă iertați?”, a transmis Horia Ivanovici.

Andrei Vochin nu știe de ce jucătorii români se pierd după 15-16 ani și ajung să se zbată în anonimat

Jurnalistul Andrei Vochin a intervenit în discuție și a dat exemplul fotbaliștilor români care la 15 ani sunt cei mai buni, bat Anglia sau Spania, dar la 20 de ani nu mai aude nimeni de ei. Semn că ceva se întâmplă la nivel de pregătire și de mentalitate.

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„Suntem tentați să mizăm pe promisiuni, nu avem certitudini. Apare un jucător de 15 ani e noul nu știu cine. La 20 de ani nu mai știm dacă mai joacă fotbal. Suntem un popor emoțional, imediat cădem în extreme. Apoi există și agenda încărcată a impresarilor, cei care vor să valorifice acești jucători. Prin intermediul media cred că o să le crească cota acestor jucători. Acum lucrează softurile, în Europa sunt tot mai puțini care sunt influențați de așa ceva.

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Doicaru este un titular al echipei din 2007, un jucător de la Farul. Când au ajuns la 17 ani nu au trecut de calificări, erau lăudați de toată lumea. Se întâmplă ceva, când niște copii de 15 ani care înving Spania, Anglia să nu poată să facă pasul mai departe. E semn bun, înseamnă că există ceva acolo. Problema e cum se dezvoltă ei în continuare”, a punctat și jurnalistul Andrei Vochin.

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Marcel Pușcaș și-a adus aminte de momentul în care Antonio Sefer i-a luat fața lui Erling Haaland

Marcel Pușcaș și-a adus aminte ulterior de meciul dintre România U17 și Norvegia. Atunci, Antonio Sefer a fost declarat jucătorul turneului, în timp ce Erling Haaland era un anonim: „Eram la Syrenka Cup, Polonia. Finală Under 17, România – Norvegia. Ne bat norvegienii, declarat cel mai bun jucător al tunerului X, Sefer, la ei era Haaland. În doi ani ajunge unde ajunge Haaland.

Sefer era cel mai bun jucător al turneului. Nu a fost Haaland. Mai juca o extremă stânga a ajuns pe la Dortmund. În anul 2017. E un turneu de vreo 30-40 de ani, Zidane a participat. Consacrat la Varșovia, anual participă echipe de U17. Haaland a dat gol în finală”.

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