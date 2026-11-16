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Există doruri pe care nici timpul nu le vindecă. Dar, uneori, un cântec ne face să credem că suntem din nou toți. Din această nevoie de a-i regăsi, măcar pentru o seară, pe cei care nu mai sunt, se naște emoția turneului național „Noaptea de-a fi om”, un proiect care aduce pe aceeași scenă poezia lui Adrian Păunescu, muzica folk și vocile unor artiști care au crescut împreună cu publicul lor. Pentru a aduce acest demers cultural mai aproape de spectatori, FANATIK a realizat un interviu cu fiica poetului, despre moștenirea artistică și sufletească a tatălui său, invitând cititorii să descopere spectacolele din cadrul turneului și să își achiziționeze bilete pentru o întâlnire specială cu poezia și muzica românească.

„Noaptea de-a fi om”, o întoarcere acasă prin versurile lui Adrian Păunescu

Inspirat de titlul unei poezii semnate de Adrian Păunescu, devenită cântec prin acordurile folk ale lui Cristian Buică, turneul „Noaptea de-a fi om” revine în 2026 în zece orașe din România. Pentru Ana-Maria Păunescu, fiica poetului și inițiatoarea proiectului, spectacolul este mai mult decât o întâlnire artistică: este o întoarcere simbolică acasă, o încercare de a aduna, prin vers și cântec, oameni, amintiri și generații. Pe scenă se vor întâlni artiști reprezentativi ai muzicii folk românești: Cristian Buică, Magda Puskas, Emeric Imre și Cătălin Stepa, alături de poeta Ana-Maria Păunescu și Alexandra Păunescu-Șerban, fiica acesteia. Lor li se alătură -Rareș Suciu, la chitară, și Marius Roje, la pian. Este o formulă artistică născută, după cum povestește Ana-Maria pentru FANATIK, dintr-o inspirație spontană, dar și din prietenii vechi, legături construite în timp și o istorie comună în jurul poeziei și al muzicii folk.

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Pentru Ana-Maria Păunescu, întâlnirea cu acești artiști are și o dimensiune personală. A crescut în preajma lor, i-a cunoscut încă din copilărie și îi consideră parte din propria formare. Spectacolul îmbină poeme semnate de Adrian Păunescu cu versuri proprii ale Anei-Maria, alese în funcție de starea sufletească a fiecărei seri și de locurile în care ajunge turneul. Unele texte sunt cunoscute, altele pot deveni revelații pentru public. Importantă nu este doar rostirea lor, ci felul în care fiecare spectator se poate regăsi în cuvinte. Iar reacția care contează cel mai mult pentru Ana-Maria Păunescu este, poate, cea mai simplă și mai greu de mimat: lacrima din ochii celor aflați în sală. Atunci când emoția de pe scenă întâlnește emoția publicului, spectacolul își împlinește rostul.

O călătorie prin poezie, muzică și dor, în căutarea emoțiilor care ne apropie și ne reamintesc ce înseamnă să fim împreună

În decembrie 2026, „Noaptea de-a fi om” va ajunge la Sibiu, Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Arad, Focșani și Târgu Mureș. Pentru București, revenirea are loc pe 4 decembrie, în Sala Savoy a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Turneul își propune să ofere spectatorilor două ore în care să uite de neliniștile cotidiene și să se apropie de o emoție pe care niciun dispozitiv nu o poate reproduce. Nu întâmplător, atunci când este rugată să descrie proiectul într-un singur cuvânt, Ana-Maria Păunescu alege: „Emoție”.

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Iar dacă, la finalul serii, spectatorii vor pleca simțind că au fost, măcar pentru câteva clipe, din nou împreună cu cei pe care îi poartă în suflet, atunci „Noaptea de-a fi om” și-a împlinit menirea. Pentru că uneori, prin poezie și muzică, drumul spre casă nu se măsoară în kilometri, ci în dor.

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Cum a apărut ideea acestui spectacol și ce nevoie personală sau artistică a stat la baza lui?

– „Noaptea de-a fi om” s-a născut la fel de firesc cum se naște o mare poezie. Din secunda aceea de inspirație care poate să schimbe drumuri și destine. Aveam nevoie, atât eu, cât și ceilalți artiști de o scenă care să ne dea timp, să ne dea loc, să ne dea lumină. Iar publicul, îndrăznesc să cred, avea nevoie de poezie adevărată și de muzică folk. Și atât. Cu liniștea care trebuie să existe între ele.

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Un turneu despre dorul de oameni și nevoia de a ne regăsi

De ce ați ales acest titlu? Ce înseamnă pentru dumneavoastră?

– Este titlul unei poezii de , un poem devenit și cântec, prin acordurile folk ale prietenului nostru Cristian Buică. Versuri care de mică m-au urmărit și m-au emoționat: „Asta-i noaptea de-a fi om/Și toți plopii sunt cu soț,/E cu noi și Dumnezeu,/Noaptea asta suntem toți”. Cred că am nevoie, în calitatea mea de adult care ascunde în suflet un copil căruia îi e dor de cei duși, măcar la mari spectacole, măcar la mici întâlniri, măcar pentru câteva clipe, să cred că mai putem fi toți. Că mă pot întoarce acasă.

Ce vă doriți să simtă spectatorul atunci când pleacă de la concert? Cu ce gând sau emoție ați vrea să rămână?

– În mini-turneul de anul trecut, care a cuprins patru orașe, am învățat, trăind, ce îmi doresc, de fapt, să se petreacă la acest eveniment. Vrem ca oamenii să uite de cele care ne tulbură existența și să intre, alături de noi, în magia cuvântului rostit și a muzicii dătătoare de liniște. Să simtă, în propriile suflete, emoția. Acea emoție rară, pe care niciun fel de dispozitiv nu poate să o imite.

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De la admirația din copilărie la bucuria de a fi colegi de scenă

Pe afișul turneului regăsim nume precum Cristian Buică, Magda Puskas, Emeric Imre și Cătălin Stepa. Cum ați alcătuit această distribuție și ce v-a determinat să îi aduceți împreună?

– Toți sunt artiști de prim-rang ai muzicii folk românești și, la fel de important pentru legătura dintre noi, pe scenă, toți îmi sunt prieteni de când eram un copil și nici nu visam să mă împrietenesc cu nume mari. Cei mai mulți dintre ei m-au văzut crescând, m-au ajutat să mă formez, să cred în ideile mele, în forța pe care trebuie să o am pentru a pune la cale un astfel de proiect. Una din marile mele bucurii atunci când vine vorba de turneele noastre este aceasta: că suntem echipă adevărată.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să împărțiți scena cu artiști care au contribuit la istoria muzicii folk românești?

– E o șansă cu care m-am născut și pe care mă străduiesc să o merit, în fiecare clipă și cu fiecare idee nouă care apare. Eu așa am crescut, cu acești artiști și cu mulți alții pe aproape, cu mari poeți care veneau în casa tatei, cu cărți scrise sub ochii mei, cu mari adevăruri șoptite în sufrageria familiei, cu cântece devenite folclor care se murmurau aproape de ora mea de culcare.

Un traseu prin România, desenat cu dorința de a duce poezia cât mai aproape de oameni

Ce loc ocupă poezia dumneavoastră în acest spectacol? Cum alegeți textele pe care le recitați?

– În cadrul spectacolului „Noaptea de-a fi om” aleg totdeauna poezii ale mele care să îmi semene în ziua respectivă, dar și poeme de , unele mai cunoscute – cum ar fi cele pentru părinți, dar și multe care îmi îmbogățesc, la fiecare lectură, sufletul și de care cei din sală se simt, imediat, legați. Nu există o rețetă a alegerii acestor poeme, depinde foarte mult de starea de spirit din ziua respectivă, dar și de orașele/zonele în care ajungem.

Turneul din 2026 cuprinde mai multe orașe din România. Cum ați ales locurile în care ajungeți și cât de diferită este reacția publicului de la un oraș la altul?

– Din experiența de anul trecut, pot spune că reacția publicului, pe lângă starea de emoție pură care se regăsește peste tot, diferă de la o zonă a țării la alta. Oamenii se lasă atinși de cântece diferite, fiecare de alte realități. Anul acesta, am vrut să alegem alte orașe față de anul trecut, iar eu mi-am dorit o cifră rotundă, puternică, prin care să ne dăm curaj să pornim la acest drum. Apoi am luat harta țării și am început să îmi imaginez trasee coerente. Telefoane pe la Teatre și Filarmonici și speranța unor răspunsuri favorabile și rapide. Au existat și orașe în care nu am putut programa spectacolul – Iași, Bacău, Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Deva și altele –, deși eu am încercat. Dar mi-am promis că vom duce „Noaptea de-a fi om” și pe acolo în anii care vin.

Lacrima spectatorului, măsura unei seri în care poezia ajunge la suflet

Care a fost cea mai emoționantă reacție pe care ați primit-o până acum din partea spectatorilor?

– Lacrima din ochi. Atunci când simt, fiind pe scenă, că reușesc să transmit fiorul acela divin, când se văd ochi la fel de înlăcrimați ca ai mei, atunci știu că am reușit ce era mai important și am atins ținta cea mai de sus.

Într-o lume în care oamenii sunt permanent conectați la telefoane și la rețelele sociale, cât de greu este să îi convingi să vină într-o sală de spectacol pentru două ore de poezie și muzică?

– Deși s-ar putea să vă surprindă răspunsul meu, e impresionantă nevoia oamenilor de o… deconectare de la viața de fiecare zi, de la telefoane și rețele de socializare. Cea mai grea parte nu cred că e să îi convingem că merităm să cumpere biletul la spectacol, ci să ajungem cu propunerea la ei. Promovarea rămâne principala provocare.

Amintiri din ultimele zile alături de tatăl său, Adrian Păunescu, și dorul care nu cunoaște sfârșit

Dacă Adrian Păunescu ar fi astăzi în sală, la unul dintre concertele turneului, ce credeți că v-ar spune?

– Dacă tata ar fi aici, cu noi, și-ar ocupa, cu siguranță, locul pe scenă și ar face din orice eveniment, indiferent de numele spectacolului, ceea ce numai el a știut să facă în lumea folkului și în universul poeziei: artă. Iar eu aș fi bucuroasă, cu forța de azi și cu cunoștințele de acum, să îl ajut să ducă la bun sfârșit un turneu național și mai bogat, prin și mai multe orașe, cu și mai multe flăcări gata să fie aprinse și să continue să lumineze căi.

Ana-Maria, tatăl dumneavoastră a trecut prin ultimele săptămâni de viață într-o luptă dificilă cu boala. Ați fost foarte aproape de el în acea perioadă. Există un moment din acele zile pe care nu l-ați povestit niciodată public și pe care simțiți acum că ați putea să îl împărtășiți?

– Toate acele zile, cu tata în spital, au fost clipe de o intensitate nemaiîntâlnită și de o durere pe care n-aș vrea să o mai simt. Fiecare moment cu el acolo, la Spitalul de Urgență Floreasca din București, fiecare privire, fiecare speranță că se va termina coșmarul și vom putea lua viața de la capăt, fiecare bun-rămas, fiecare declarație de dragoste, fiecare fărâmă de pâine și lingură de compot de prune. Și, după 5 noiembrie 2010, fiecare secundă de dor și de neputință.

Trei generații legate prin artă, iubire și flacăra unei moșteniri culturale

Un detaliu special al turneului este prezența Alexandrei Păunescu-Șerban, fiica dumneavoastră. Cum este să împărțiți scena cu propriul copil? Aveți emoții mai mari atunci când o vedeți pe Alexandra în fața publicului?

– Am mai multe emoții când o privesc pe Alexandra decât atunci când știu că am eu de recitat poeme sau de coordonat, de organizat un astfel de turneu. Ea e lumina familiei mele, ea e cea care îmi dă forță să țin sus flacăra inventată de tata, să nu renunț la visul de a readuce o parte cât mai mare a României pe calea poeziei, a adevărurilor, a muzicii cu mesaj și cu acorduri coerente. Alexandra merită să fie pe scena turneului „Noaptea de-a fi om” pentru că e un copil extrem de muncitor, de talentat care a dovedit, cu fiecare ocazie, că viața în lumina reflectoarelor i se potrivește și o motivează.

Vă doriți ca Alexandra să ducă mai departe această tradiție artistică a familiei sau preferați să o lăsați să își descopere singură drumul?

– Cum bine intuiți, pentru Alexandra nu-mi doresc decât să fie împlinită, fericită, pe un drum pe care numai ea va ști să îl găsească, să îl urmeze. Că va fi un drum al muzicii pop, rock, folk, jazz, că va fi o viață dedicată actoriei, că va face arhitectură sau va alege meserii mai tehnice… Habar n-am. Noi o vedem, desigur, artistă. Dar îi vom fi alături în fiecare încercare, la fiecare căutare, alegere și renunțare, încercând, ca orice părinte, să o vedem așezată pe drumul ei, oriunde ar fi acest drum, indiferent de capătul de lume sau continentul pe care se va așeza.

Libertatea de a simți, de a iubi și de a o lua de la capăt, definiția omului în viziunea Anei-Maria Păunescu

Bucureștiul este un loc cu o încărcătură specială pentru dumneavoastră și pentru istoria familiei. Ce înseamnă revenirea cu „Noaptea de-a fi om” pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, pe 4 decembrie?

– Mi-a fost teamă, inițial, să aduc, în decembrie, când e plin de evenimente, un spectacol de acest fel, în București. Dar am înțeles, în anii trecuți, că doar prin încercări poți reuși. Sigur, poți și eșua, dar rănile se mai vindecă și din mers. Venim cu mare, mare bucurie în Sala Savoy a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” unde am întâlnit o echipă remarcabilă, care face din acest teatru un spațiu real al culturii, și sperăm să contăm pe o sală plină și să îi facem pe oamenii din public să ne audă, să ne împrumute din trăiri și să se lase purtați de marea poezie și de muzica folk curată, pe drumul lin al revenirii la starea de grație, din „noaptea” aceea aleasă, în care omul redevine om.

Într-o singură propoziție, ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii om în România anului 2026?

– Să fii om? Să ai libertatea de-a spune, de a crede, de a greși, de a repara, de a asculta, de a învăța, de a plânge, de a iubi, de a ierta și de a lua viața de la capăt, ori de câte ori e nevoie.