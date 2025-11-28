Turneul pentru domnișoare organizat de Ionuț Moșteanu, actualul șef al MApN. Episodul uitat din Regie: câștigătoarea a plecat acasă cu un Tico

ADVERTISEMENT

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a lucrat timp de patru ani la un club de biliard din cartierul Regie. Liderul USR a organizat primul turneu exclusiv pentru doamne și domnișoare.

Ionuț Moșteanu, de la șef de club de biliard la ședințele CSAT în calitate de șef al Armatei

CV-ul personal al ministrului USR Ionuț Moșteanu a dat naștere unor controverse pe care politicianul nu a reușit să le lămurească în totalitate. Șefului armatei i-a luat mai bine de 20 de ani să termine o facultate privată iar într-un CV mai vechi a trecut și numele unei alte unități de învățământ superior, ai căror reprezentanți au negat că Moșteanu i-ar fi trecut praful. ”A fost o eroare”, a explicat acesta.

Studiile lui Moșteanu nu reprezintă singurul element de culoare din CV-ul lui Ionuț Moșteanu. Înainte ca acesta să prindă primele poziții pe la diverse Consilii de Administrație și apoi în Parlamentul României, actualul ministru a mai lucrat pentru Mobifon (actual Vodafone), Western Union sau Leo Burnett (agenție de publicitate).

La capitolul ”alte experiențe profesionale”, Ionuț Moșteanu a pomenit un post de director executiv la Texas Express, în perioada 1995-1999.

Ionuț Moșteanu a renunțat la Facultatea de Automatică pentru a lucra la un club de biliard

Texas Express este denumirea completă a unui celebru club de biliard de care studenții care au fost cazați în Regie își amintesc cu siguranță. La sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, clubul Texas era în mare vogă, mai ales că românii prinseseră gustul acestui sport.

Clubul Texas devenise extrem de popular mai ales datorită faptului că avea peste 20 de mese de biliard, astfel că timpul de așteptare (mesele se închiriau cu ora) era mai scăzut. De asemenea, clubul Texas funcționa până la ore târzii iar într-o perioadă avea program non-stop.

În 1995, când s-a angajat la Texas, Ionuț Moșteanu avea 23 de ani și tocmai renunța la Facultatea de Automatică (din Politehnica București). Ministrul a explicat decizia de a renunța la o facultate ”bună” prin faptul că era un ”student sărac” și că avea nevoie de bani pentru a se întreține în București.

Titlul primului articol despre Ionuț Moșteanu, director al clubului Texas: ”Fetelor, luați tacul în mână”

În octombrie 1998, publicația Sportul Românesc consemna primele declarații ale ”directorului clubului Texas, Ionuț Moșteanu”, în calitate de organizator al primului turneu feminin de biliard.

”Fetelor, luați tacul în mână și veniți la Texas”, este titlul articolului semnat de jurnalistul Sorin Mihailovici, în care se anunțau premii generoase, inclusiv un autoturism Tico Daewoo pentru reprezentantele sexului frumos care doresc să se înscrie în competiție.

”Mă bucur că noi organizăm primul mare turneu din țară rezervat fetelor. Sper și sunt sigur că experiența noastră va îmbrăca acest concurs cu tot ce trebuie”, declara la acea vreme Ionuț Moșteanu.

Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de scandalul ”Portbagajul”

Plecarea lui Ionuț Moșteanu de la clubul Texas s-a făcut la momentul oportun și l-a scăpat de o mare bătaie de cap. În 2000, localul avea să apară într-unul dintre cele mai mari scandaluri din lumea interlopă, cunoscut drept dosarul ”Portbagajul”. Mihai Bucurenciu, unul dintre primii mafioți români de după Revoluție, a reclamat că un subaltern al său, Valentin Răducan, i-ar fi spart mașina și ar fi furat de acolo 500.000 de dolari.

Bucurenciu a decis să-și facă singur dreptate și l-a prins pe Răducan la clubul de biliard. L-a sechestrat într-una din băile localului, după care l-a dus la casa lui din Breaza, unde l-a torturat câteva zile. În acest dosar, Bucurenciu .

Experiența în publicitate și concedierile ”dureroase” de la Tarom

În august 1999, Ionuț Moșteanu s-a angajat ca account manager la agenția Scala Thompson/JWT iar în 2005, când ajunsese Marketing Specialist pe România și Moldova la Western Union, numele său a apărut în lista membrilor juriului festivalului de comunicare digitală Internetics.

În 2007, Ionuț Moșteanu devenise Brand Communication Manager la Leo Burnett și intervenea în scandalul mesajelor informative pe care CNA le impunea în reclamele la produse alimentare (procentul de zahăr la băuturi răcoritoare sau de sare în chipsuri). El avertiza atunci că publicul nu este educat pentru a percepe astfel de mesaje. ”Omul de rând trebuie să știe ce înseamnă MDM și câtă sare trebuie să consume într-o zi. Altfel, riscăm să se ajungă la diverse fobii”, spunea Moșteanu în 2007.

A urmat o pauză în apariții de presă pentru Ionuț Moșteanu până în 2016, atunci când a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în cabinetul Cioloș. Din această postură, el anunța ”restructurări dureroase” la Tarom.

Ionuț Moșteanu a ajuns vicepreședinte USR în anul în care Nicușor Dan a părăsit partidul

În octombrie 2016 au apărut primele informații despre ”doi secretari de stat care ar urma să demisioneze” pentru a candida la alegerile parlamentare din partea USR. Printre ei se număra și Ionuț Moșteanu.

În fine, în mai 2017, Ionuț Moșteanu a ajuns vicepreședinte al USR, însă partidul era dezbinat. Nicușor Dan avea parte de prima opoziție reală, din partea taberei Ghinea-Clotilde, pe problema . Chiar dacă Nicușor Dan a fost reales președinte, el avea să demisioneze din această poziție după ce s-a abținut de la votul din parlament.