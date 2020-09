Meciul Botoşani – Shkendija are loc joi, 17 septembrie, cu începere de la ora 18:45, în cadrul turului 2 preliminar al Europa League. Premiul cel mare pentru echipa învingătoare este o întâlnire oficială în turul 3 preliminar cu Jose Mourinho şi al său Tottenham.

Pentru ca finalista Champions League 2019 să vină la Botoşani trebuie mai întâi doborât obstacolul macedonean, o misiune deloc uşoară, pentru că Shkendija este o echipă bună, care a jucat şi destule meciuri europene, iar în lot are şase jucători albanezi, unul croat, unul francez, unul din Kosovo şi unul din Slovacia.

În primul tur preliminar, moldovenii au reuşit să se impună cu 2-1 în Kazahstan, pe terenul lui Ordabasy (goluri Holzmann şi Dugandzic), în timp ce Shkendija a câştigat cu 2-0 în Azerbaijan, acasă la Sumqavit, goluri Doriev şi Ibraimi.

ora 18:45 FC Botoșani – Shkendija – VEZI VIDEO

FC Botoșani: Pap – Haruț, Chindriș, Șeroni, Țigănașu – Florescu, Rodriguez, Babunski – Ashkovski, Dugandzic, Ofosu. Rezerve: Hankic, Plămadă, Keyta, Roman, Patache, Cascini, Holzmann. Antrenor: Marius Croitoru

Pap – Haruț, Chindriș, Șeroni, Țigănașu – Florescu, Rodriguez, Babunski – Ashkovski, Dugandzic, Ofosu. Hankic, Plămadă, Keyta, Roman, Patache, Cascini, Holzmann. Marius Croitoru Shkendija: Zahov – Murati, Krivak, Bejtulai, Pavic – Alimi, Dita – Ahmedi, Totre, Doriev – Ibraimi. Rezerve: Redjepi, Sadriu, Zejnulai, Merdjani, Nafiu, Neziri, Ramadani. Antrenor: Ernest Gjoka

UPDATE 17 septembrie, ora 17:40 / FC Botoșani a primit o veste proastă chiar în ziua partidei cu Shkendija din turul 2 preliminar al Europa League. În cazul în care moldovenii se vor califica mai departe, nu vor putea evolua pe teren propriu împotriva lui Tottenham.

„Sunt prea trist cu stadionul. Să dea Dumnezeu să trec de meciul ăsta, numai că următorul meci trebuie să-l joc în altă parte. Am sperat până astăzi, când a venit observatorul UEFA, care pur și simplu ne-a făcut de râs. De fapt, ce se întâmplă? Când ne-am licențiat, am cerut să fim categoria a doua, care poate susține turul 1 și turul 2. Dar la turul 3 trebuie un alt stadion și au alte condiționalități. Toate acele condiționalități, în opinia mea, țineau doar de spectatori. Și atunci, într-o noapte, când dormeam eu prost, am zis: bă, dar nu se poate să facem o adresă către UEFA? Să le spunem că, dacă tot nu vin spectatori, nu avem nevoie de parcare, de nu știu ce veceuri speciale, nu știu ce parchet. Și UEFA a zis da, în condițiile în care jucați fără spectatori, dar să vină reprezentantul UEFA, care să facă o evaluare. M-a evaluat sub Liga 1, adică e rușinos stadionul nostru. Îmi pare rău să o spun, dar sunt dezamăgit, de dimineață, de când am aflat. Mai merge cu echipe din astea din Balcani, cu echipe din fosta Iugoslavie, din Kazahstan, dar dacă vrei să aduci echipe serioase, trebuie să ai condiții UEFA. Suntem departe. E un semnal mare de alarmă tras autorităților. De 6 ani am avut un proiect personal, am mers cu el peste tot, l-am prezentat la Consiliul Local”, a spus Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, la Digi Sport.

Botoşani – Shkendija Live stream Digi Sport și Look

Partida FC Botoşani – Shkendija se joacă joi, 17 septembrie, de la ora 18:45, pe stadionul din urbea moldavă şi este transmisă la televiziune pe posturile Digi Sport 1 și Look. Puteţi urmări meciul şi în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Jocul a fost încredinţat unui cavaler al fluierului din Suedia, deşi după nume nu s-ar putea bănui nici o clipă naţionalitatea sa. Mohammed Al Hakim are 35 de ani şi este de trei ani ecuson FIFA. Ai noştri nu au avut tangenţă cu el decât din priviri, pentru că nu a condus niciun meci românesc, dar a fost rezervă la partida Austria – România 2-3 din Liga Naţiunilor, jucată săptămâna trecută la Klagenfurt.

Shkendija are acelaşi lot de trei sezoane

Echipa lui Marius Croitoru a început bine noul sezon, fiind neînvinsă după trei etape în prima divizie, unde a reuşit două victorii, 3-2 la Piteşti şi 4-0 acasă cu Politehnica Iaşi, şi în ultima etapă a remizat la Bucureşti cu noul Dinamo.

Shkendija are o echipă bine sudată, cu un lot care activează în linii mari cam în aceeaşi componenţă de trei ani încoace şi nu va fi deloc o nucă uşoară de spart. Antrenorul Marius Croitoru a şi spus de altfel că ar fi o mare eroare ca echipa sa să se gândească deja la Tottenham, pentru că macedonenii merită tot respectul.

Se aşteaptă din nou golurile calificării de la Dugandzic

FC Botoşani are un mare avantaj, faptul că a reuşit să îşi păstreze toate numele importante, inclusiv fundaşul central de la naţionala U21, Andrei Chindriş, despre care se ştia că va fi transferat la Mouscron, în Belgia. A rămas şi golgheterul croat Dugandzic, ceea ce înseamnă un important plus de forţă în atac.

Pentru bookmakeri, FC Botoşani e formaţia care trebuie, în mod normal, să tranşeze calificarea încă din timpul regulamentar. Moldovenii au cotă 1,75 pentru as face pasul spre Tottenham, în timp ce oaspeţilor li s-a acordat cota de 4,60.