Turul Franței 2022. Fabio Jakobsen, victorie la prima participare în Le Tour! Van Aert, noul lider în clasamentul general

Tânărul rutier de la UAE în Marea Buclă, beneficiind și de abandonul prematur al marelui său rival.

Duel sloven în Turul Franței 2022

Turul Franței 2022 începe vineri, 1 iulie, cu un contratimp individual de 13,2 kilometri, la Copenhaga, și se va încheia duminică, 24 iulie, cu celebra etapă la sprint de pe bulevardul Champs-Elysees din Paris.

ADVERTISEMENT

Ediția cu 109, ale cărui prime trei etape se vor desfășura în Danemarca, iar cele cu numerele 8 și 9 vor trece prin Elveția, va avea o lungime totală de 3,449,8 km. În total, vor fi cinci finaluri în cățărare, două contratimpuri şi o etapă pe pavate, acestea urmând să fie decisive în stabiliarea clasamentului general.

Am convenit că marele favorit al cursei este Tadej Pogacar, un ciclist absolut special, care are o putere de refacere fantastică și căruia îi place să facă spectacol prin atacurile sale ucigătoare. Acum, el are de partea sa și faptul că UAE i-a făcut o echipă ce îl poate ajuta în munți.

ADVERTISEMENT

Dacă în anii anteriori s-a văzut nevoit să se lupte de unul singur cu giganții Jumbo Visma și Ineos, de această dată el va beneficia de aportul unei echipe construite să dea totul pentru el. Puștiul de 23 de ani va fi înconjurat de oameni puternici precum Rafal Majka, Brandon McNulty sau George Bennett.

Bătălie de vis între Van Aert și Van der Poel

Jumbo Visma pare că a pregătit mai bine ca niciodată această cursă și merge pe mâna lui Primoz Roglic, care a arătat o formă de invidiat în cursele pregătitoare. Slovenul pare că a trecut peste micile probleme medicale, dar echipa olandeză și-a luat măsuri de siguranță și îl ține pe Jonas Vingegaard ca variantă de rezervă, mai ales că este locul 2 de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Roglic și Vingegaard îi vor avea ca locotenenți de încredere pe Steven Kruijswijk şi Sepp Kuss, însă nu se vor mai putea baza prea mult pe talentatul Wout van Aert, cel care se gândește la victoriile de etapă și tricoul verde pe puncte.

După ce l-a pierdut pe Egan Bernal accidentat, Ineos pare că nu este interesată de victoria la general, deși a venit cu trei cățărători decenți: Geraint Thomas, Dani Martinez şi Adam Yates. Aceștia își vor decide pe parcurs locul exact în echipă, dar niciunul nu pare să aibă forța de a strica petrecerea slovenilor.

ADVERTISEMENT

După , Bora-Hansgrohe visează să dea marea lovitură și în Turul Franței, deși șansele sunt infime. Lider a fost ales rusul Alexander Vlasov, dar marea problemă a acestuia este că nu are alături de el prea mulți cicliști care să-l ajute în etapele importante.

ADVERTISEMENT

Un duel interesant în afara clasamentului general va fi cel dintre belgianul Wout van Aert (Jumbo Visma) și olandezul Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). În luptele interesante pentru sprint îi vom mai avea pe olandezii Fabio Jakobsen (Quick-Step) și Dylan Groenewegen (Bike Exchange), australianul Caleb Ewan (Lotto Soudal) sau danezul Mads Pedersen (Trek Segafredo).