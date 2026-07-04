Turul Franței 2026, live blog. Un nou duel la cel mai înalt nivel între Pogacar și Vingegaard. Cum arată traseul și echipele la ediția cu numărul 113

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Ediția cu numărul 113 a celei mai importante curse de ciclism se anunță una de vis în care se poate scrie istorie și în care gazdele speră la victoria finală după mult timp. Ce va fi în Turul Franței 2026 vom vedea împreună, pentru că FANATIK vă va aduce toate noutățile și rezultate din Marea Buclă.

Turul Franței 2026, ediție de colecție

, slovenul Tadej Pogacar este marele favorit și în acest an. Dacă la final va îmbrăca tricoul galben, rutierul echipei UAE va intra în istoria cursei. El îi va egala pe legendarii Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, singurii care au reușit să câștige de câte cinci ori.

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Într-un sezon absolut fantastic în care s-a impus în Strade Bianche, Milano-San Remo, Turul Flandrei, Liege-Bastogne-Liege, Turul Romandiei și Turul Elveției și a terminat pe 2 în Paris-Roubaix, Pogacar vine în Turul Franței de pe poziții dominante.

În plus, slovenul are la dispoziție o echipă extraordinară care să-l ajute pe orice fel de teren. Alături de el vor fi mexicanul Isaac Del Toro, austriacul Felix Grosschartner, americanul Brandon McNulty, germanul Nils Politt, begienii Florian Vermeersch și Tim Wellens și britanicul Adam Yates.

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Vingegaard și Seixas, adversarii lui Pogacar

La fel ca în ultimii ani, principalul contracandidat al lui Tadej Pogacar la tricoul galben va fi danezul Jonas Vingegaard. Rutierul de la Visma-Lease a bike, câștigător al Turului Franței în 2022 și 2023, vine după un succes en-fanfare în Il Giro.

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Danezul are și o echipă plină de experiență din care fac parte Edoardo Affini, Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, dar și tânărul și promițătorul Davide Piganzoli, cel care l-a înlocuit în ultimul moment pe Wout Van Aert.

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Au trecut 41 de ani de când Bernard Hinault aducea ultima victorie franceză în Tur, dar fanii din Hexagon speră mai mult ca oricând în acest an. Și asta pentru că tânărul Paul Seixas a arătat lucruri formidabile în ultima vreme.

Însă, puștiul minune al Franței se află doar la prima sa competiție de trei săptămâni din carieră și rămâne de văzut cum va reuși să facă față. În plus, Decathlon nu a reușit deocamdată să-i facă o echipă care să se poată bate de la egal la egal cu UAE și Visma.

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Alți rutieri de luat în seamă pentru podiumul Turului Franței 2026 sunt belgianul Remco Evenepoel și germanul Florian Lipowitz, ambii de la Bora sau spaniolul Juan Ayuso (Lidl-Trek). Însă, surprize pot oferi și locotenenții principalilor favoriți: Isaac Del Toro, Sepp Kuss sau Matteo Jorgenson.

Cele 23 de echipe din Le Tour 2025:

Alpecin – Premier Tech: Mathieu Van der Poel (HOL), Jasper Philipsen (BEL), Emiel Verstrynge (BEL), Jonas Rickaert (BEL), Ramses Debruyne (BEL), Edward Planckaert (BEL), Tim Marsman (HOL), Silvan Dillier (SUI)

Mathieu Van der Poel (HOL), Jasper Philipsen (BEL), Emiel Verstrynge (BEL), Jonas Rickaert (BEL), Ramses Debruyne (BEL), Edward Planckaert (BEL), Tim Marsman (HOL), Silvan Dillier (SUI) Bahrain Victorious: Phil Bauhaus (ALL), Damiano Caruso (ITA), Kamil Gradek (POL), Lenny Martinez (FRA), Matej Mohoric (SLN), Robert Stannard (NZ), Antonio Tiberi (ITA), Vlad Van Mechelen (BEL)

Phil Bauhaus (ALL), Damiano Caruso (ITA), Kamil Gradek (POL), Lenny Martinez (FRA), Matej Mohoric (SLN), Robert Stannard (NZ), Antonio Tiberi (ITA), Vlad Van Mechelen (BEL) Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone (ESP), Sebastian Berwick (AUS), Fernando Gaviria (COL), Alex Molenaar (HOL), Joel Nicolau (ESP), Stefano Oldani (ITA), Jakub Otruba (RTC), José Félix Parra (ESP)

Abel Balderstone (ESP), Sebastian Berwick (AUS), Fernando Gaviria (COL), Alex Molenaar (HOL), Joel Nicolau (ESP), Stefano Oldani (ITA), Jakub Otruba (RTC), José Félix Parra (ESP) Cofidis: Piet Allegaert (BEL), Jenthe Biermans (BEL), Milan Fretin (BEL), Axel Kirsch (LUX), Hugo Page (FRA), Alex Aranburu (ESP), Benjamin Thomas (FRA), Ion Izagirre (ESP)

Piet Allegaert (BEL), Jenthe Biermans (BEL), Milan Fretin (BEL), Axel Kirsch (LUX), Hugo Page (FRA), Alex Aranburu (ESP), Benjamin Thomas (FRA), Ion Izagirre (ESP) Decathlon-CMA CGM: Tiesj Benoot (BEL), Cees Bol (HOL), Daan Hoole (HOL), Olav Kooij (HOL), Aurélien Paret-Peintre (FRA), Nicolas Prodhomme (FRA), Matthew Riccitello (USA), Paul Seixas (FRA)

Tiesj Benoot (BEL), Cees Bol (HOL), Daan Hoole (HOL), Olav Kooij (HOL), Aurélien Paret-Peintre (FRA), Nicolas Prodhomme (FRA), Matthew Riccitello (USA), Paul Seixas (FRA) EF Education-EasyPost : Richard Carapaz (ECU), Ben Healy (IRL), Kasper Asgreen (DAN), Michael Valgren (DAN), Alex Baudin (FRA), Sean Quinn (USA), Max Walker (GBR), Georg Steinhauser (ALL)

: Richard Carapaz (ECU), Ben Healy (IRL), Kasper Asgreen (DAN), Michael Valgren (DAN), Alex Baudin (FRA), Sean Quinn (USA), Max Walker (GBR), Georg Steinhauser (ALL) Groupama-FDJ United: Romain Grégoire (FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (FRA), Clément Braz Afonso (FRA), Ewen Costiou (FRA), Lorenzo Germani (ITA), Clément Berthet (FRA), Clément Russo (FRA), Quentin Pacher (FRA)

Romain Grégoire (FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (FRA), Clément Braz Afonso (FRA), Ewen Costiou (FRA), Lorenzo Germani (ITA), Clément Berthet (FRA), Clément Russo (FRA), Quentin Pacher (FRA) Netcompany-INEOS: Thymen Arensman (HOL), Egan Bernal (COL), Tobias Foss (NOR), Filippo Ganna (ITA), Dorian Godon (FRA), Kévin Vauquelin (FRA), Michal Kwiatkowski (POL), Joshua Tarling (GBR)

Thymen Arensman (HOL), Egan Bernal (COL), Tobias Foss (NOR), Filippo Ganna (ITA), Dorian Godon (FRA), Kévin Vauquelin (FRA), Michal Kwiatkowski (POL), Joshua Tarling (GBR) Lidl-Trek: Juan Ayuso (ESP), Mattias Skjelmose (DAN), Mads Pedersen (DAN), Toms Skujins (LVA), Mathias Vacek (RTC), Derek Gee (CAN), Quinn Simmons (USA), Carlos Verona (ESP)

Juan Ayuso (ESP), Mattias Skjelmose (DAN), Mads Pedersen (DAN), Toms Skujins (LVA), Mathias Vacek (RTC), Derek Gee (CAN), Quinn Simmons (USA), Carlos Verona (ESP) Lotto-Intermarché: Huub Artz (HOL), Jenno Berckmoes (BEL), Lars Craps (BEL), Arnaud De Lie (BEL), Liam Slock (BEL), Lennert Van Eetvelt (BEL), Baptiste Veistroffer (FRA), Georg Zimmermann (BEL)

Huub Artz (HOL), Jenno Berckmoes (BEL), Lars Craps (BEL), Arnaud De Lie (BEL), Liam Slock (BEL), Lennert Van Eetvelt (BEL), Baptiste Veistroffer (FRA), Georg Zimmermann (BEL) Movistar : Cian Uijtdebroeks (BEL), Raul Garcia Pierna (ESP), Pablo Castrillo (ESP), Einer Rubio (COL), Javier Romo (ESP), Nelson Oliveira (POR), Jefferson Cepeda (EQU), Michel Hessmann (ALL)

: Cian Uijtdebroeks (BEL), Raul Garcia Pierna (ESP), Pablo Castrillo (ESP), Einer Rubio (COL), Javier Romo (ESP), Nelson Oliveira (POR), Jefferson Cepeda (EQU), Michel Hessmann (ALL) NSN: Lewis Askey (GBR), George Bennett (NZL), Marco Frigo (ITA), Biniam Girmay (ERY), Matis Louvel (FRA), Krists Neilands (LET), Jake Stewart (GBR), Tom Van Asbroeck (BEL)

Lewis Askey (GBR), George Bennett (NZL), Marco Frigo (ITA), Biniam Girmay (ERY), Matis Louvel (FRA), Krists Neilands (LET), Jake Stewart (GBR), Tom Van Asbroeck (BEL) Pinarello-Q36.5: Tom Pidcock (GBR), Xabier Mikel Azparren (ESP), Fred Wright (GBR), Quinten Hermans (BEL), Xandro Meurisse (BEL), Brent Van Moer (BEL), Chris Harper (AUS), Damien Howson (AUS)

Tom Pidcock (GBR), Xabier Mikel Azparren (ESP), Fred Wright (GBR), Quinten Hermans (BEL), Xandro Meurisse (BEL), Brent Van Moer (BEL), Chris Harper (AUS), Damien Howson (AUS) Red Bull-Bora-Hansgrohe: Remco Evenepoel (BEL), Nico Denz (ALL), Florian Lipowitz (ALL), Mattia Cattaneo (ITA), Jan Tratnik (SVN), Maxim Van Gils (BEL), Jai Hindley (AUS), Tim Van Dijke (HOL)

Remco Evenepoel (BEL), Nico Denz (ALL), Florian Lipowitz (ALL), Mattia Cattaneo (ITA), Jan Tratnik (SVN), Maxim Van Gils (BEL), Jai Hindley (AUS), Tim Van Dijke (HOL) Soudal Quick-Step : Pascal Eenkhoorn (HOL), Tim Merlier (BEL), Valentin Paret-Peintre (FRA), Jasper Stuyven (BEL), Dylan van Baarle (HOL), Bert Van Lerberghe (BEL), Ilan Van Wilder (BEL), Louis Vervaeke (BEL)

: Pascal Eenkhoorn (HOL), Tim Merlier (BEL), Valentin Paret-Peintre (FRA), Jasper Stuyven (BEL), Dylan van Baarle (HOL), Bert Van Lerberghe (BEL), Ilan Van Wilder (BEL), Louis Vervaeke (BEL) Jayco-AlUla: Pascal Ackermann (ALL), Luke Durbridge (AUS), Felix Engelhardt (ALL), Michael Matthews (AUS), Kelland O’Brien (AUS), Ben O’Connor (AUS), Luke Plapp (AUS), Mauro Schmid (SUI)

Pascal Ackermann (ALL), Luke Durbridge (AUS), Felix Engelhardt (ALL), Michael Matthews (AUS), Kelland O’Brien (AUS), Ben O’Connor (AUS), Luke Plapp (AUS), Mauro Schmid (SUI) Picnic-PostNL : Warren Barguil (FRA), Frits Biesterbos (HOL), Pavel Bittner (CZE), John Degenkolb (ALL), Robbe Dhondt (BEL), Niklas Märkl (ALL), Julius van den Berg (HOL), Frank van den Broek (HOL)

: Warren Barguil (FRA), Frits Biesterbos (HOL), Pavel Bittner (CZE), John Degenkolb (ALL), Robbe Dhondt (BEL), Niklas Märkl (ALL), Julius van den Berg (HOL), Frank van den Broek (HOL) Visma-Lease a Bike : Edoardo Affini (ITA), Bruno Armirail (FRA), Victor Campenaerts (BEL), Per Strand Hagenes (NOR), Matteo Jorgenson (USA), Sepp Kuss (USA), Davide Piganzoli (ITA), Jonas Vingegaard (DAN)

: Edoardo Affini (ITA), Bruno Armirail (FRA), Victor Campenaerts (BEL), Per Strand Hagenes (NOR), Matteo Jorgenson (USA), Sepp Kuss (USA), Davide Piganzoli (ITA), Jonas Vingegaard (DAN) TotalEnergies: Nicolas Breuillard (FRA), Joris Delbove (FRA), Alexandre Delettre (2FRA), Thibault Guernalec (FRA), Jordan Jegat (FRA), Mathis Le Berre (FRA), Anthony Turgis (FRA), Mattéo Vercher (FRA)

Nicolas Breuillard (FRA), Joris Delbove (FRA), Alexandre Delettre (2FRA), Thibault Guernalec (FRA), Jordan Jegat (FRA), Mathis Le Berre (FRA), Anthony Turgis (FRA), Mattéo Vercher (FRA) Tudor : Julian Alaphilippe (FRA), Arvid De Kleijn (HOL), Marco Haller (AUT), Marc Hirschi (SUI), Rick Pluimers (HOL), Michael Storer (AUS), Matteo Trentin (ITA), Yannis Voisard (SUI)

: Julian Alaphilippe (FRA), Arvid De Kleijn (HOL), Marco Haller (AUT), Marc Hirschi (SUI), Rick Pluimers (HOL), Michael Storer (AUS), Matteo Trentin (ITA), Yannis Voisard (SUI) UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (MEX), Felix Grosschartner (AUT), Brandon McNulty (USA), Tadej Pogacar (SLN), Nils Politt (ALL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL), Adam Yates (GBR)

: Isaac Del Toro (MEX), Felix Grosschartner (AUT), Brandon McNulty (USA), Tadej Pogacar (SLN), Nils Politt (ALL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL), Adam Yates (GBR) Uno-X Mobility: Jonas Abrahamsen (NOR), Anthon Charmig (DAN), Magnus Cort (DAN), Tobias Halland Johannessen (NOR), Anders Halland Johannessen (NOR), Anders Skaarseth (NOR), Torstein Traen (NOR), Soren Waerenskjold (NOR)

Jonas Abrahamsen (NOR), Anthon Charmig (DAN), Magnus Cort (DAN), Tobias Halland Johannessen (NOR), Anders Halland Johannessen (NOR), Anders Skaarseth (NOR), Torstein Traen (NOR), Soren Waerenskjold (NOR) XDS-Astana: Davide Ballerini (ITA), Aaron Gate (NZL), Sergio Higuita (COL), Max Kanter (ALL), Harold Tejada (COL), Mike Teunissen (HOL), Simone Velasco (ITA), Nicolas Vinokourov (KAZ)

Cum arată traseul Turului Franței 2026

Ediția cu numărul 113 a Marii Bucle va începe sâmbătă, 4 iulie, la Barcelona, ​​și după trei săptămâni de bătălii intense se va încheia duminică, 26 iulie, la Paris, pe celebrul bulevard Champs-Elysees.

Așadar primele trei etape se vor disputa în Spania. Cea de deschidere va fi un contratimp pe echipe la Barcelona, pe 19,6 kilometri, urmând ca celelalte două să fie una pentru atacanți și alta montană.

Cele 21 de etape vor însuma 3.321,2 kilometri și peste 54.000 de metri diferență de nivel. Vor fi opt etape montane și cinci finișuri la altitudine. Pe lângă contratimpul pe echipe va mai fi și unul individual, șase etape sunt desenate pentru sprint, iar alte cinci sunt dedicate atacanților și evadărilor.

Cotele la pariuri pentru Turul Franței 2026

Așa cum era de așteptat, Tadej Pogacar este văzut marele favorit la victoria finală în și are o cotă de 1.30. În spatele său, la mare distanță, se află Jonas Vingegaard – 4.75, Paul Seixas – 12.00, Isaac Del Toro – 25.00, Remco Evenepoel – 25.00, Florian Lipowitz – 40.00 și Juan Ayuso – 40.00.

Favorit la tricoul verde pe puncte este Jasper Phillipsen – 2.50, care beneficiază și de ajutorul coechipierului său Mathieu Van der Poel, unul dintre cei mai mari cicliști ai tuturor timpurilor. Principalii contracandidați ai blegianului sunt Tim Merlier – 3.50 și Olav Kooij – 4.00.

Prin bătălia pe care o va da pentru victoria finală, Tadel Pogacar este văzut cu prima șansă și la tricoul alb cu buline roșii al cățărătorilor. Slovenul are o cotă de 2.20, iar în spatele său se află Richard Carapaz – 5.00 și Lenny Martinez – 6.00.