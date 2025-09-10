Sport

Turul României 2025. 150 de ciclişti din 13 ţări iau startul în competiţie. Program, traseu şi televizarea evenimentului

Turul României se desfăşoară între 10 şi 14 septembrie. Vor fi 150 de ciclişti din 13 ţări pe un traseu care acoperă 830 de kilometri, în cea mai importantă cursă ciclistă a anului.
Marian Popovici
10.09.2025 | 11:00
Turul României este cea mai importantă cursă ciclistă a anului. Competiţia adună la start 150 de ciclişti din 13 ţări şi se va desfăşura între 10 şi 14 septembrie, în sud-estul ţării, cei 830 de kilometri fiind împărţiţi în cinci etape.

Turul României 2025. A 57-a ediţie aduce la start 25 de echipe

Este a 57-a ediţie din Turul României, una cu 25 de echipe la start: 4 din România, câte 3 din Ungaria, Italia și Austria, 2 din Germania și câte 1 din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain și Cehia, plus echipele naționale ale României, Poloniei, Greciei și Turciei.

Turul României începe la Craiova, ajunge pentru prima dată în istorie la Slobozia și revine și în localități cu tradiție precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brașov și Buzău. Finalul se va desfăşura în Bucureşti, pe un circuit care va avea un total de 95 de kilometri:

„Turul României a crescut constant în ultimii ani, atât ca nivel sportiv, cât și ca impact în comunități, iar ediția din 2025 confirmă acest parcurs. Avem la start echipe puternice din întreaga lume, dar și o serie de rutieri români care își fac debutul în competiție.

În același timp, traseul de peste 800 de kilometri străbate regiuni cu o mare valoare turistică, istorică și culturală și oferă publicului șansa de a fi parte din spectacol.

Turul României nu este doar o cursă, ci și o sursă de inspirație pentru copii, pentru amatori și pentru toți cei care cred în puterea sportului de a uni comunități și de a promova un stil de viață activ și sănătos.”, a declarat Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism.

Programul Turului României şi televizare

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că este o mândrie pentru oraş să găzduiască startul competiţiei, spunând că este un eveniment dedicat tuturor care iubesc mişcarea:

„Suntem mândri că Turul României pornește anul acesta din orașul nostru, Craiova devenind un reper național în sport în ultimii ani, în calitate de gazdă a celor mai importante competiții de nivel național sau internațional.

Este o bucurie pentru noi să îi primim la Craiova și pe cei mai buni cicliști din țară și străinătate și să dăm startul festiv al Turului României din curtea unui palat – Muzeul de Artă. Este o sărbătoare nu doar a sportivilor, ci și a tuturor celor care iubesc mișcarea”, a spus edilul Craiovei.

Program și traseu Turul României 2025

  •  9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova
  • 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km
  • 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km
  • 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km
  • 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km
  • 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Turul României va fi transmis în direct pe Primasport 3 şi poate fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania şi Auchan România.

Amatorii de ciclism se pot înscrie gratuit la curse dedicate

Pe lângă cursa profesioniştilor, organizatorii includ în premieră nu mai puţin de şapte curse dedicate pasionaţilor de ciclism, indiferent de vârstă. Doritorii pot să se înscrie gratuit la fiecare dintre ele.

  • King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferență de nivel de 853 m.
  • King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul orașului.
  • King of the Capital (14 septembrie, București) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei.
  • Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) și București (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.
Marian Popovici
Marian Popovici
