Turul sferturilor Champions League la handbal feminin, live video. Vezi când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București

EHF Champions League feminin a ajuns în sfârșit la faza sferturilor. Gloria Bistrița și CSM București, reprezentantele noastre, au noi meciuri importante în competiție. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre turul acestei runde, dar mai ales tot ce trebuie să știi despre echipele românești de la program la scoruri finale.
Turul sferturilor din Champions League la handbal feminin este programat în weekendul 18-19 februarie. Cele două reprezentante ale României vor juca ambele sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv de la 19:00. Gloria Bistrița va juca contra celor de la Brest, ajungând în această fază după „dubla” câștigată cu Ikast în play-off. CSM București o va înfrunta pe Esbjerg, bucureștencele fiind deja calificate în sferturi după ce au încheiat faza grupelor pe locul 2.
Brest, adversara Gloriei Bistrița, a încheiat grupa B pe primul loc, cu 22 de puncte. Doar 3 înfrângeri a înregistrat gruparea franceză în faza grupelor. Esbjerg, rivala celor de la CSM București, a încheiat grupa A pe locul 3, cu 19 puncte. Danezele au ajuns aici după ce au eliminat în play-off Podravka.
Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile vor aduce o primă imagine a echipelor care vor accede în faza următoare. Nimic nu este decis încă. Meciurile din faza sferturilor de finală sunt programate pe 18/19 aprilie – turul și 25/26 aprilie – returul. Final Four-ul Ligii Campionilor este programat pe 6 și 7 iunie, în MVP Dome din Budapesta. Iată programul complet:
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia turului sferturilor din EHF Liga Campionilor feminin. Gloria Bistrița, în calitate de gazdă, beneficiază de statutul de „favorită” contra lui Brest, având o cotă de 1.97 la victorie. CSM București, în schimb, are șanse destul de mici la un succes pe terenul lui Esbjerg, fiind cotată cu 3.80.