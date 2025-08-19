Sport

Tușiera nu a văzut două goluri clare la Poli Iași – Gloria Bistrița! Deciziile inexplicabile l-au exasperat pe Tony pe margine. Video

O femeie arbitru asistent a luat decizii halucinante în Poli Iași - Gloria Bistrița! Alexandra Apostu le-a anulat gazdelor două goluri clare ca lumina zilei
Cristian Măciucă
19.08.2025 | 20:20
Tușiera nu a văzut două goluri clare la Poli Iași - Bistrița! Deciziile inexplicabile l-au exasperat pe Tony pe margine. FOTO: Fanatik

Alexandra Apostu, arbitru asistent la Poli Iași – Gloria Bistrița, a avut o prestație catastrofală. Băcăuanca le-a anulat gazdelor două goluri valabile.

Greșeli grave de arbitraj în Poli Iași – Gloria Bistrița. Moldovenilor li s-au anulat două goluri clare

Poli Iași și Gloria Bistrița au fost adversare în etapa a 3-a din Liga 2. Moldovenii au făcut o primă repriză excelentă, la pauză conducând cu 2-0. Inglada (14) și Ghindovean (24) au marcat golurile echipei antrenate de Tony da Silva.

Poli Iași ar fi trebuit să conducă însă cu 4-0 la finalul primelor 45 de minute. Gazdele au mai trimis mingea în poartă în două rânduri, doar că tușiera Alexandra Apostu a avut altă părere. De fiecare dată, reluările camerelor TV au demonstrat că arbitra din Bacău s-a înșelat amarnic.

Ambele faze l-au avut protagonist pe Ștefan Ștefanovici. Mai întâi, fundașul stânga al grupării din Copou a preluat excelent o minge la marginea careului și l-a învins pe Greab cu un șut năpraznic. Bucuria sa a fost oprită, însă, rapid, după ce Alexandra Apostu a indicat ofsaid. Reluările TV nu i-au dat deloc dreptate asistentei, Ștefanovici fiind metri buni în poziție regulamentară.

gol 1 iași anulat
Golul lui Ștefanovici anulat eronat pe motiv de ofsaid de asistenta Alexandra Apostu. FOTO: Captură Digi Sport

Apoi, cu un minut înainte de fluierul de final al primei reprize, gazdele au trimis din nou mingea în plasa porții apărate de Greab. La un corner de pe partea stângă, mingea centrată pe bara a doua a ajuns la Ștefanovici, care i-a pasat pe jos lui Diego Farcaș. Mijlocașul a înscris dintr-un metru, dar și acest gol a fost anulat de Apostu pe motiv de ofsaid. Nici această decizie nu a fost susținută de reluările TV. – vezi VIDEO

Cum în Liga 2 meciurile nu dispun de VAR, cele două decizii greșite ale Alexandrei Apostu au rămas în picioare, în ciuda reacțiilor nervoase ale lui Tony da Silva. Antrenorul lui Poli Iași a „turbat” pe marginea terenului.

La partida din Copou, Comisia Centrală a Arbitrilor, for condus de grecul Kyros Vassaras, a delegat o brigadă formată din „centralul” Eduard Ioniță (Tulcea), asistenții Sebastian Păduraru (Gura Humorului) și Alexandra Apostu (Bacău) și rezerva George Moșoiu (Constanța).

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
