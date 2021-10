TVA-ul la energie și gaze pentru IMM-uri ar putea fi redus la 5%. Ce se întâmplă cu plata facturilor

Florin Cîțu a explicat că ar putea fi aplicată reducerea taxei pe valoare adăugată la energie electrică și gaze naturale pentru IMM-uri. Discutăm însă despre o măsură temporară, pentru următoarea jumătate de an.

Ca să se întâmple lucrul acesta este nevoie însă și de avizul Ministerului Finanțelor Publice. Apoi măsura va fi propusă ca amendament la legea de aprobare a ordonanței de urgență, adoptată în ultima zi înainte ca Guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.

TVA la energie și gaze pentru IMM-uri, redus la 5%

Florin Cîțu a mai zis că a avut deja discuții cu , în acest sens. Vă readucem aminte că Guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență în acestă perioadă când nu are puteri depline.

„Am discutat și lucruri suplimentare, să știți, pentru că au mai venit câteva idei cu care sunt de acord, în special pentru SME (Small and Medium-Size Entreprises, engl, – întreprinderi mici și mijlocii – IMM-uri).

Dacă Ministerul Finanțelor este de acord, s-ar putea ca temporar, doar temporar, pentru o perioadă de 6 luni de zile sau până la sfârșitul lui martie, să reducem TVA pentru IMM-uri. Sunt 500.000 de companii.

Deci temporar, dacă Ministerul Finanțelor spune că este ok să facem acest lucru, am putea să reducem TVA-ul de la 19% la 5% pentru IMM-uri”, a spus Cîțu.

„Este o măsură care ne-a fost prezentată, am spus că da, este bună, acum să vedem dacă putem să facem acest lucru temoporar, deci doar până la sfârșitul lui martie, și dacă și Ministerul Finanțelor este de acord.

Până la urmă, vedeți? Căutăm și venim cu aceste soluții. Dacă nu am fi avut această creștere economică, dacă nu am fi avut mai multe resurse la buget, nu am fi putut să implementăm, pentru că, de exemplum o reducere de TVA înseamnă o gaură la deficitul bugetar, chiar pe cinci luni, ar însemna o creștere a deficitului”, a mai zis premierul demis.

Atunci când a fost chestionat despre amânarea plății facturilor la energie și gaze ale populației, a fost cât se poate de ferm.

„Ne intereserează această perioadă când facturile sunt mai mari. Acum, vom vedea care e formula optimă, și aici l-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă, după ce are câteva discuții.

Să vedem dacă se amână până la jumătatea verii, până la jumătatea anului viitor, dacă se împarte pe mai multe perioade, sunt mai multe scenarii cu care lucrăm. Haideți să vedem care e cel mai bun scenariu.

Ați văzut și anul trecut, când am început cu amînarea ratelor la credite. Tot așa am început, nu aveam o formulă inițială cea mai bună. Am mers pe o formulă maximă, apoi am revenit. Încercăm, nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluțiile pe care le propune și Comisia Europeană și o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a răspuns premierul.

Premierul a spus că oamenii care vor opta pentru amanarea plății facuturilor nu vor avea costuri suplimentare. „Nu, nu, nu, nu este ca la un credit la bancă și așa mai departe, nu există dobândă, e vorba de a amâna o perioadă aceste facturi.

Bineînțeles că, pentru companiile respective (furnizorii de energie și gaze – n.r.), această amânare reprezintă sigur un cost. Și atunci ne gândim cumva la o compensare și pentru companiile respective, să nu trebuiască să plătească impozite o perioadă și așa mai departe.

Există un efect în lanț pe care încercăm să îl identificăm și apoi să îl atenuăm”, a punctat Cîțu.