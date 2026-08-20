TVR a câștigat drepturile de televizare în fața lui Digi Sport! Postul public plătește o avere

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Noul sezon din Liga Florilor MOL, ediția 2026-2027, începe pe 30 august 2026, iar iubitorii handbalului românesc vor avea parte de o schimbare importantă în ceea ce privește televiziunea care va transmite competițiile interne. O mutare majoră este pe cale să se producă înaintea startului sezonului, iar informația a fost dezvăluită de Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Handbalul, aproape de TVR! Postul public ar fi câștigat lupta cu Digi Sport pentru o sumă impresionantă

Televiziunea Română este aproape de a primi drepturile de televizare pentru competițiile interne de handbal, după ce s-ar fi impus în duelul cu Digi Sport. Este vorba despre meciurile din Liga Națională și Cupa României, atât la masculin, cât și la feminin. Miza financiară este una importantă, suma fiind de aproximativ 500.000 de euro pe sezon.

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Totuși, președintele FRH, Bogdan Voina, a transmis în exclusivitate pentru FANATIK faptul că în acest moment mai sunt detalii de clarificat, iar situația finală ar urma să fie cunoscută în zilele următoare.

„Drepturile de televizare ale handbalului, Divizia națională și Cupa României, atât la masculin, cât și la feminin, au ajuns la TVR. O sumă undeva la 500.000 de euro pe sezon. Deci vom vedea handbal pe TVR din noul sezon.

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Avem o declarație și a lui Bogdan Voina pentru Fanatik, președintele FRH. Acesta a spus că deocamdată nu este nimic bătut în cuie, că vedem zilele următoare exact, dar există o posibilitate foarte probabilă să televizeze TVR“, a anunțat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ştiinţa Bucureşti s-a retras, iniţial, din campionat! Balon uriaş de oxigen primit de la Rapid

din Liga Naţională de handbal feminin. Însă clubul din Capitală a primit un uriaş balon de oxigen , care a trimis mai multe tinere handbaliste la Ştiinţa, care va lua, în cele din urmă startul în campionat.

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Echipele care vor participa în noul sezon din Liga Florilor: Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti, Corona Braşov, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, CSM Slatina, Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare, SCM Craiova, CSM Tg. Jiu, HC Zalău, CSM Iaşi, CSM Târgu Mureş și Știința București.