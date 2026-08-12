TVR cere 475 de milioane de lei din bani publici, dar cenzurează cu reclame bucuria lui David Popovici. Furie în social media după transmisiunea de la Paris: ”Să vă fie rușine!”

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David Popovici s-a calificat, marți seara, în finala Campionatului European de Natație, reușind încă din semifinale un nou record al competiției. A fost cu adevărat ”o seară magică la Paris”, așa cum a deschis comentatorul Emil Hossu Longin cursa. Același Emil Hossu Longin avea să rămână, la finalul ei, fără cuvinte. Nu pentru că era marcat de performanța sportivă a campionului nostru ci pentru că TVR a băgat un calup de publicitate exact când David își sărbătorea victoria.

Milioane de români l-au așteptat pe David Popovici și au primit reclame la medicamente și servicii bancare

Semifinala 2 masculină de la 100 de metri liber a fost transmisă, în paralel, atât pe TVR 1 cât și pe TVR Sport. Decizia televiziunii publice, care în ultimii ani a pierdut, rând pe rând, toate competițiile sportive majore în detrimentul posturilor comerciale, a avut în spate considerente evidente: era seara în care România era din nou cu ochii pe David Popovici. Iar asta trebuia exploatat la maxim din punct de vedere financiar.

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Din acest punct de vedere, televiziunea publică pare să fi dat lovitura, îngrămădind calupuri de publicitate peste cursele sportivilor. Pe TVR 1, prima semifinală a fost ratată aproape în întregime din cauza unor reclame în lanţ. La acea oră, audiența sărea în aer, mai ales că cea de-a doua semifinală a început cu 6-7 minute întârziere. Apoi a venit David, care a măturat cu oponenții săi, oprind cronometrul la 46,72.

“Daaaviddd Popovici coboară lejer sub 47 de secunde…46.72…absolut magic! David Popoviiiici! Și-a bătut…”, i. Au urmat câteva secunde de tăcere, urmate de ”cartonul” de publicitate introdus din studio de la București. În timp ce în bazinul de la Paris, David își manifesta bucuria iar pe ecrane se desfășurau reluările cu extraordinara performanță a sportivului român, la TVR 1 rula o reclamă, iar la TVR Sport o alta.

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Reacții dure în social media: ”Oprim și noi reclamele alea fix când înoată al nostru?”

A fost un moment de uluire, urmată de :

”Domnilor, dar oprim și noi reclamele alea fix când înoată al nostru? Nu de alta, dar o bucurie mai avem şi noi…”

”Rușine cu reclamele voastre. Din prima semifinală am văzut ultimii 20 de metri, iar după finalul cursei lui David ați dat reclame la 10 secunde. Chiar nu vă e rușine? N-am văzut nicio reluare. Amatorilor!!!”

”Să vă fie rușine, din cauza reclamelor voastre nu ne putem bucura de reușita lui David!”

”Felicitări David! Întreruperea pentru publicitate a fost o sfidare a telespectatorilor!”, au fost doar câteva dintre reacțiile telespectatorilor.

De ce difuzează TVR reclame și alte posturi publice nu

Reapare, în acest context, mai vechea discuție despre misiunea serviciului public de televiziune. Canale precum BBC One (Marea Britanie), ARD și ZDF (Germania) sau ARTE (Franța, Germania) nu permit publicitatea comercială sau o limitează pentru sloturile din afara perioadei de prime-time. TVR are un statut de serviciu public autohton însă difuzează reclame, teoretic, după reguli mai stricte decât televiziunile comerciale.

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Legea audiovizualului permite posturilor private până la 12 minute de publicitate pe oră, în timp ce pentru SRTV, timpul maxim admis este mai redus (8 minute sau un procent din timpul de emisie). Modificările legislative au permis, treptat, mai multă flexibilitate, cum ar fi permisiunea de a întrerupe anumite programe sau filme cu reclame în condiții specifice. Până în 2017, TVR a fost finanțată din taxa radio-tv, care funcționa încă din perioada comunistă, când fiecare familie cu televizor acasă trebuia să achite o sumă de bani. După eliminarea acestei taxe, televiziunea publică a rămas să se finanțeze direct de la bugetul de stat, la care se adaugă veniturile proprii obținute din publicitate.

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Câți bani consumă pe an, de la buget, SRTv și unde se duc subvențiile

Dar lucrurile nu au mers deloc bine pentru Societatea Română de Televiziune, o instituție care pare să se afle într-un punct critic al existenței ei. Raportul de activitate al SRTv pentru 2025 arată venituri totale de 551,6 milioane de lei, din care 484 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) au venit de la bugetul de stat. Publicitatea a generat doar 19,8 milioane lei, iar din alte surse (sponsorizări, parteneriate), TVR și-a mai adăugat 12,4 milioane lei.

Aproape 80% din banii încasați au mers la salariile angajaților, în timp ce doar 5,58% s-au îndreptat către realizarea de programe, potrivit unei analize . Chiar și în aceste condiții, cheltuielile au depășit veniturile cu 24,7 milioane lei, ajungând la 579 de milioane lei.

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Bugetul pe 2026, deși mai optimist, păstrează cam aceleași coordonate. SRTv mizează pe pe venituri totale de peste 502 milioane lei, din care alocația bugetară reprezintă 475 de milioane lei și doar 26,2 milioane lei vin din surse proprii. Veniturile din publicitate sunt anticipate la 19,8 milioane lei, la fel ca anul trecut. În prezent, TVR deține în portofoliu 7 canale naționale: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor, TVR Sport, 2 canale internaționale: TVR Internațional, TVR Moldova și 5 studiouri teritoriale: Cluj, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș.

Cu o infrastructură învechită și o schemă de personal supradimensionat (2.200 de angajați, din care peste 90 de directori), TVR nu poate ține pasul cu televiziunile comerciale, care investesc sume uriașe în producții proprii. Așa a ajuns Campionatul Mondial de Fotbal la Antena 1 și SuperLiga la Digi și PrimaSport.

Nici Pro TV nu l-a ”oprit” pe Dică ”să se ducă”

Și totuși, fără TVR nu se poate. O societate civilizată deține un post public, însă este extrem de important ce dă înapoi această instituție. Iar dacă dăm timpul înapoi, românii sunt legați de TVR prin multe momente magice: de la golul lui Hagi din meciul cu Columbia de la Cupa Mondială din SUA 1994, la serile petrecute în familie la serialul Dallas, în anii ’80.

Diferența este că nici bucuria tricolorilor și nici moartea lui JR n-au fost întrerupte de publicitate. Așa cum nici Pro TV nu a introdus reclame în timpul celebrului ”Du-te Dică” din cea mai importantă victorie a Stelei în Champions League, cu Dinamo Kiev.

FANATIK a solicitat puncte de vedere oficiale de la TVR, de la Adriana Săftoiu (președintele TVR) și de la Raiffeisen Bank (sponsor principal al transmisiei TVR de la CE de Natație), urmând ca acestea să fie prezentate pe măsură ce vom primi răspunsul.