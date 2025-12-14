Sport

TVR, omagiu pentru Mihai Leu! Marele meci din cariera regretatului sportiv, din nou în atenția publicului

Schimbările de la TVR par să continue, axate acum mai mult ca niciodată în ultimii ani de pe evenimente importante, prezente sau trecute, care interesează publicul român.
FANATIK
14.12.2025 | 12:30
TVR omagiu pentru Mihai Leu Marele meci din cariera regretatului sportiv din nou in atentiapublicului
ULTIMA ORĂ
TVR va transmite meciul care l-a făcut campion mondial pe Mihai Leu
ADVERTISEMENT

După ce au difuzat materialul făcut de Recorder, prin care se arătau o parte din problemele din justiție, acum cei de la TVR vor aduce pe ecranele românilor și un eveniment sportiv ce a fost, la vremea lui, extrem de important.

TVR transmite meciul lui Mihai Leu în urma căruia acesta a devenit campion mondial

Luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, TVR Sport va difuza un meci emblematic din istoria boxului românesc: confruntarea dintre Mihai Leu și Santiago Samaniego, desfășurată în februarie 1997. Fost campion mondial la profesioniști, Mihai Leu a rămas în amintirea fanilor prin stilul său agresiv și tehnica impecabilă, iar acest meci reprezintă una dintre cele mai memorabile victorii ale carierei sale. Retransmisia oferă publicului ocazia de a retrăi emoțiile și tensiunea din ringul de acum aproape 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Evenimentul televizual este și o oportunitate de a aduce în prim-plan istoria boxului românesc, dar și de a celebra performanțele unui sportiv care a făcut România cunoscută pe plan internațional. Fanii sportului de contact și nu numai vor putea urmări luptele tactice și momentele-cheie ale unui meci care a captivat publicul la momentul respectiv.

Mihai Leu, unul dintre cei mai importanți pugiliști români din istorie

Mihai Leu este unul dintre cei mai importanți boxeri români din istorie. A început boxul de performanță încă din tinerețe, câștigând numeroase titluri naționale și europene la amatori, înainte de a trece la categoria profesioniștilor. În 1997, Mihai Leu a cucerit centura mondială WBO, devenind primul boxer profesionist român care obține un titlu mondial.

ADVERTISEMENT
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Digi24.ro
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri

După retragerea din boxul profesionist, Mihai Leu și-a continuat implicarea în sport, devenind antrenor și mentor pentru tinerii boxeri români. De asemenea, a avut o carieră impresionantă și în ciclism, unde a câștigat competiții importante, demonstrându-și versatilitatea și spiritul competitiv.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat

Boala grea cu care s-a luptat Mihai Leu

Mihai Leu, una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc, s‑a stins din viață marți seară, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul de colon, boală cu care se confrunta de peste un deceniu și care a recidivat agresiv în ultimele luni ale vieții sale. Fostul campion mondial la box și campion național la raliuri a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni din București, unde, după complicații și insuficiență pulmonară, și‑a dat ultima suflare, spre profundul regret al familiei, fanilor și comunității sportive.

Decesul lui Mihai Leu a fost confirmat pe pagina oficială de Facebook a sportivului, într‑un mesaj emoționant în care este descris drept „un simbol de voință, curaj și pasiune”, rămânând un model și o sursă de inspirație pentru generații întregi.

ADVERTISEMENT
Liga 2, live video etapa 17. FC Bihor – Metalul Buzău 1-1. Oaspeții...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 17. FC Bihor – Metalul Buzău 1-1. Oaspeții egalează după un autogol!
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după...
Fanatik
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel
John Cena s-a retras din WWE, învins de un fost jucător de fotbal...
Fanatik
John Cena s-a retras din WWE, învins de un fost jucător de fotbal la ultimul meci! Cine e austriacul care l-a bătut
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Unde a ales David Popovici să-și petreacă sărbătorile: 'Am nevoie de asta'
iamsport.ro
Unde a ales David Popovici să-și petreacă sărbătorile: 'Am nevoie de asta'
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu...
viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu mai e nevoie să...". Românii nici că sperau să audă o asemenea VESTE MARE, dar, în sfârșit, se întâmplă! Absolut nimeni nu a mai avut nicio replică de spus când a auzit
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe...
Jurnalul.ro
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric:...
adevarul.ro
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a...
unica.ro
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din...
Observatornews.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are...
as.ro
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să...
Libertatea.ro
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
informat.ro
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce...
RTV.NET
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!