TVR, omagiu pentru Mihai Leu! Marele meci din cariera regretatului sportiv, din nou în atenția publicului

După ce au difuzat materialul făcut de Recorder, prin care se arătau o parte din problemele din justiție, acum cei de la TVR vor aduce pe ecranele românilor și un eveniment sportiv ce a fost, la vremea lui, extrem de important.
Luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, TVR Sport va difuza un meci emblematic din istoria boxului românesc: confruntarea dintre Mihai Leu și Santiago Samaniego, desfășurată în februarie 1997. Fost campion mondial la profesioniști, Mihai Leu a rămas în amintirea fanilor prin stilul său agresiv și tehnica impecabilă, iar acest meci reprezintă una dintre cele mai memorabile victorii ale carierei sale. Retransmisia oferă publicului ocazia de a retrăi emoțiile și tensiunea din ringul de acum aproape 30 de ani.
Evenimentul televizual este și o oportunitate de a aduce în prim-plan istoria boxului românesc, dar și de a celebra performanțele unui sportiv care a făcut România cunoscută pe plan internațional. Fanii sportului de contact și nu numai vor putea urmări luptele tactice și momentele-cheie ale unui meci care a captivat publicul la momentul respectiv.
Mihai Leu este unul dintre cei mai importanți boxeri români din istorie. A început boxul de performanță încă din tinerețe, câștigând numeroase titluri naționale și europene la amatori, înainte de a trece la categoria profesioniștilor. În 1997, Mihai Leu a cucerit centura mondială WBO, devenind primul boxer profesionist român care obține un titlu mondial.
După retragerea din boxul profesionist, Mihai Leu și-a continuat implicarea în sport, devenind antrenor și mentor pentru tinerii boxeri români. De asemenea, a avut o carieră impresionantă și în ciclism, unde a câștigat competiții importante, demonstrându-și versatilitatea și spiritul competitiv.
Mihai Leu, una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc, s‑a stins din viață marți seară, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul de colon, boală cu care se confrunta de peste un deceniu și care a recidivat agresiv în ultimele luni ale vieții sale. Fostul campion mondial la box și campion național la raliuri a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni din București, unde, după complicații și insuficiență pulmonară, și‑a dat ultima suflare, spre profundul regret al familiei, fanilor și comunității sportive.
Decesul lui Mihai Leu a fost confirmat pe pagina oficială de Facebook a sportivului, într‑un mesaj emoționant în care este descris drept „un simbol de voință, curaj și pasiune”, rămânând un model și o sursă de inspirație pentru generații întregi.