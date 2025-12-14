TVR, omagiu pentru Mihai Leu! Marele meci din cariera regretatului sportiv, din nou în atenția publicului

ADVERTISEMENT

După ce au difuzat materialul făcut de Recorder, prin care se arătau o parte din problemele din justiție, acum cei de la TVR vor aduce pe ecranele românilor și un eveniment sportiv ce a fost, la vremea lui, extrem de important.

TVR transmite meciul lui Mihai Leu în urma căruia acesta a devenit campion mondial

Luni, 15 decembrie, de la ora 20:00, TVR Sport va difuza un meci emblematic din istoria boxului românesc: confruntarea dintre Mihai Leu și Santiago Samaniego, desfășurată în februarie 1997. Fost campion mondial la profesioniști, Mihai Leu a rămas în amintirea fanilor prin stilul său agresiv și tehnica impecabilă, iar acest meci reprezintă una dintre cele mai memorabile victorii ale carierei sale. Retransmisia oferă publicului ocazia de a retrăi emoțiile și tensiunea din ringul de acum aproape 30 de ani.

Evenimentul televizual este și o oportunitate de a aduce în prim-plan istoria boxului românesc, dar și de a celebra performanțele unui sportiv care a făcut România cunoscută pe plan internațional. Fanii sportului de contact și nu numai vor putea urmări luptele tactice și momentele-cheie ale unui meci care a captivat publicul la momentul respectiv.

Mihai Leu, unul dintre cei mai importanți pugiliști români din istorie

Mihai Leu este unul dintre cei mai importanți boxeri români din istorie. A început boxul de performanță încă din tinerețe, câștigând numeroase titluri naționale și europene la amatori, înainte de a trece la categoria profesioniștilor. În 1997, Mihai Leu a cucerit centura mondială WBO, devenind primul boxer profesionist român care obține un titlu mondial.

După retragerea din boxul profesionist, Mihai Leu și-a continuat implicarea în sport, devenind antrenor și mentor pentru tinerii boxeri români. De asemenea, a avut o carieră impresionantă și în ciclism, unde a câștigat competiții importante, demonstrându-și versatilitatea și spiritul competitiv.

Boala grea cu care s-a luptat Mihai Leu

, una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc, s‑a stins din viață marți seară, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul de colon, boală cu care se confrunta de peste un deceniu și care a recidivat agresiv în ultimele luni ale vieții sale. Fostul campion mondial la box și campion național la raliuri a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni din București, unde, după complicații și insuficiență pulmonară, și‑a dat ultima suflare, spre profundul regret al familiei, fanilor și comunității sportive.

