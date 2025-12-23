TVR poate da lovitura pe piața media! Campionatul Mondial ar putea fi difuzat și de televiziunea publică!

Vara viitoare va avea loc Campionatul Mondial de fotbal. În România, meciurile de la turneul final vor fi transmise pe Antena 1, însă este posibil ca o parte dintre partide să fie difuzate și de TVR. Trustul Antena negociază în această perioadă cu reprezentanții televiziunii publice.
Antena 1 a cumpărat în 2024 drepturile TV pentru meciurile de la Campionatele Mondiale din 2026 și 2030. Prețul total s-a ridicat la aproximativ 30 de milioane de euro, însă acum trustul încearcă să reducă din cheltuieli. Sunt negocieri între Antena și TVR pentru distribuirea unor meciuri, conform Golazo.
Șefii de la Antena și-ar dori ca anumite partide, programate la ore mai puțin accesibile pentru publicul din România, să fie difuzate de televiziunea publică. TVR a transmis în exclusivitate edițiile din 2014 și 2022 ale Campionatelor Mondiale.
FIFA a anunțat deja programul meciurilor de la Campionatul Mondial de anul viitor. Multe partide se vor juca după miezul nopții, iar unele vor începe chiar și la ora 5 dimineața. Automat, audiența TV va fi una mult mai mică față de cea a jocurilor programate la ore de vârf.
În cazul în care naționala României va ajunge la turneul final, fanii tricolorilor vor trebui să se trezească cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile de la Campionatul Mondial. Partidele reprezentativei de seniori din faza grupelor au fost programate la primele ore ale dimineții.