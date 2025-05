„TVR și-a bătut joc de artiștii români!” Un fost finalist Eurovision, acuze grave la adresa Televiziunii Române

Unul dintre cei mai cunoscuți și respectați artiști români care au scris istorie la Eurovision rupe tăcerea și lansează un atac dur la adresa Televiziunii Române. După ce România a renunțat să mai participe la celebrul concurs muzical european, artistul se declară revoltat și pregătit să reprezinte o altă țară.

Fost finalist Eurovision, revoltat pe deciziile luate de TVR

M , a lansat un atac fără menajamente la adresa TVR, după ce România a fost complet absentă de la ediția 2025 a concursului muzical european. Fără selecție națională, fără participant și, mai grav, fără nici măcar difuzarea finalei internaționale.

Într-o declarație oferită pentru FANATIK, acesta vorbește despre lipsa de respect, organizare deficitară și marginalizarea talentelor autohtone chiar de către instituția care ar trebui să le susțină.

„Eu sunt fan Eurovision dintotdeauna. Pe lângă faptul că am participat de 11 ori în finala românească, cu rezultate remarcabile, sunt și un fan al fenomenului și îl urmăresc de aproape. Am văzut prima semifinală pe YouTube, pentru că România nu mai transmite concursul. TVR-ul a înnebunit de tot și nu mai difuzează Eurovisionul de doi ani, nici măcar nu mai organizează selecția națională.

Am înțeles că au avut o ședință. Eu sunt foarte revoltat și foarte supărat pe televiziunea națională. Nu știu ce au decis și de ce nu mai vor să se implice. România are mulți artiști cu voci foarte bune. Tineretul de azi cântă excelent, se fac piese bune, putem realiza un show de calitate. Probabil s-au demoralizat pentru că Andrei, nu mai știu cum îl cheamă, a luat 0 puncte și a ieșit pe ultimul loc. Dar se mai întâmplă și în alte țări, cu doar în România. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm.”, a declarat Mihai Trăistariu.

„Ca artist care am participat acolo, mi se pare o blasfemie”

Artistul se declară profund dezamăgit de această decizie, pe care o consideră o „blasfemie” față de artiștii români și față de publicul din România. Criticile vin într-un context în care România a fost absentă total de la Eurovision 2024 – fără reprezentant, fără selecție națională, fără transmisie. Trăistariu consideră că o astfel de abordare afectează grav imaginea artiștilor români în afara țării și transmite un semnal periculos despre lipsa de interes pentru cultura muzicală.

Artistul cere TVR să își asume responsabilitatea și să revină asupra deciziei, în numele miilor de artiști și al milioanelor de telespectatori care vor să vadă România din nou pe scena Eurovision.

„Mă deranjează foarte tare că nu se mai transmite Eurovisionul, nici măcar cel internațional. Chiar făceam o comparație cu fotbalul: acolo suntem codași de peste 10 ani și tot se transmite. În schimb, la muzică, unde am avut rezultate fabuloase – cu Luminița, cu mine, cu Paula – nu se mai dă nimic. Am avut rezultate de top. Se poate! Trebuie doar o piesă bună, un show bine făcut, o voce puternică.

Eu sunt foarte supărat că am ajuns să mă uit doar pe internet la Eurovision, cel mai mare concurs muzical din lume, cu audiențe de sute de milioane. Se uită 600 de milioane de oameni simultan. Asta este problema televiziunii române, dar sper să o rezolve urgent pentru că mie nu îmi convine ce se întâmplă. Ca artist care am participat acolo, mi se pare o blasfemie.”, a concluzionat el.

„Eurovisionul poate schimba vieți și cariere”

Mai mult decât atât, : că Eurovisionul ar fi un concurs învechit, fără relevanță în muzica actuală. Artistul spune că realitatea este exact inversă.

După Eurovision 2006, piesa Tornero i-a adus lui Trăistariu o carieră internațională constantă, cu turnee, concerte și participări la evenimente importante. Artistul le cere celor din conducerea TVR să reconsidere poziția față de acest concurs și să revină la implicarea activă, așa cum se întâmplă în alte țări europene.

„Show-ul de aseară a fost spectaculos: scena este fabuloasă, decorul este genial, designul, coregrafiile sunt super. Sound-ul pieselor este monumental de bine schimbat, adaptat excelent la vremurile actuale, sunt multe piese moderne, de radio. Vreau să combat ideea că Eurovisionul s-a băbăcit și s-a învechit. Dimpotrivă, este foarte modern, cu artiști tineri. În afară, doar tinerii reprezintă țările. Este o rampă reală de lansare, cum a fost și pentru mine cu Tornero.”

Chiar acum, în weekend, am un concert în Turcia, pentru turci. În februarie am fost invitat în Malta la selecția lor națională, Eurovision Malta. Am cântat două piese în recital și am avut mare succes. Am și o stea pe Bulevardul Celebrităților de acolo. Malta mă adoră. În noiembrie am cântat la Köln pentru publicul german. Eu, după Eurovision 2006, încă mai concertez în afară. Asta înseamnă că Eurovisionul poate schimba vieți și cariere.”, a mai spus fostul concurent de la Eurovision.

Mihai Trăistariu amenință că va reprezenta altă țară la Eurovision: „Am piesă pregătită, dar România nu o vrea!”

Într-un moment în care România pare să fi închis complet ușa Eurovisionului, Mihai Trăistariu dezvăluie că are o piesă de top, produsă chiar în Finlanda – una dintre cele mai apreciate țări din punct de vedere muzical – dar care stă nefolosită din cauza lipsei unei selecții naționale în România.

Artistul spune că, indiferent de obstacolele întâmpinate în România, nu va renunța la visul său: să urce din nou pe scena Eurovisionului, de data aceasta cu scopul clar de a câștiga trofeul. Fie pentru România, fie, dacă va fi nevoie, pentru altă țară care își respectă artiștii.

„Am o piesă din Finlanda, de la producătorii Vocea Finlandei, dar am tot așteptat selecția din România. Văd că nu se mai ține, piesa stă în sertar. N-am voie să o lansez pentru că trebuie să fie nou-nouță. Dacă nici anul viitor nu se anunță preselecția, mă înscriu în altă țară. Nu mai stau pe gânduri. Eu iubesc Eurovisionul și nu vreau să renunț la el”, a declarat artistul.

Trăistariu își exprimă părerea privitor la direcția luată de Televiziunea Română, acuzând lipsa de transparență și abandonul complet al unei competiții care poate transforma cariere: „Am luat premii pentru voce, hitul anului, albumul anului, artistul anului. Tot ce îmi lipsește este locul 1 la Eurovision. Am fost foarte aproape să-l câștig în 2006 și vreau să mă întorc ca să-mi depășesc propriul record.

Aș fi vrut să câștig pentru România, dar dacă televiziunea își bate joc de artiștii români și de compozitori. Și-i aruncă la gunoi, atunci… nu știu.”

Pe cine mizează Mihai Trăstariu că va lua trofeul Eurovizion 2025

Artistul nu exclude posibilitatea ca problemele de la TVR să fie mai profunde, vorbind despre posibile interese ascunse. În calitate de pasionat declarat al concursului, Trăistariu urmărește cu atenție și evoluțiile internaționale, fiind activ chiar și în analiza favoriților.

„Probabil că trebuie schimbată conducerea din TVR. E ceva greșit acolo, niște interese probabil, altfel nu-mi explic. M-am uitat și la casele de pariuri: Suedia e pe primul loc. Mie nu-mi place piesa, dar e foarte fredonabilă.

Pe locul doi e Austria, un contratenor care cântă excelent. Aș miza pe el, dar cel mai probabil câștigă tot Suedia. Așa a fost mereu: cine domină casele de pariuri, câștigă. Lumea, dacă pariază cu bani, dă și voturi.”, a mai spus Mihai Trăstariu.