TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată din bani publici, a întrerupt bucuria noului record european pentru o reclamă la Raiffeisen!

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Din păcate pentru români, Campionatul European de Înot a ajuns pe mâna celor de la TVR. Televiziunea publică, subvenționată din bani publici, a reușit să enerveze pe toată lumea atunci când a făcut praf transmisia semifinalei în care a înotat David Popovici. Ce s-a întâmplat, mai exact?

Cum a reușit TVR să facă praf finalul transmisiei semifinalei în care a înotat campionul nostru David Popovici? L-au „tăiat” şi pe Emil Hossu Longin

Televiziunea de stat a transmis LIVE a doua semifinală, în care a înotat campionul nostru. Punte de legătură între Paris și milioanele de români care au urmărit cu sufletul la gură cursa de 46,72 de secunde (n.r. record al competiției), TVR s-a dovedit a fi cel puţin neinspirată atunci când a „dat cu barda” și a tăiat bucuria lui David Popovici de la final. Au tăiat toată emoţia momentului, de „dragul” Raiffeisen! Pentru ce?!

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Practic, cei care au urmărit performanța istorică a lui David nu au putut să se bucure alături de el la final, urmărind practic o reclamă introdusă brusc, la milisecundă, imediat după ce Popovici a terminat cursa. Nu se aștepta la asta nici comentatorul Emil Hossu Longin, care nici măcar nu a apucat să-și încheie propoziția.

Cum era ca la eurogolul lui Nicuşor Stanciu de la EURO să vedem o reclamă în loc de bucuria tricolorilor şi a miilor de români din tribune?!

Să fie acesta viitorul televiziunii naţionale? Tăiem momentul culminant, vârful de nivel al emoţiei dată de un record european al unui campion român atât de iubit, stimat şi urmărit, pentru care se adună milioane de oameni în fața unui televizor, și o înlocuim sec cu o reclamă la ce o fi? Pe 17 iunie 2024, Nicolae Stanciu îl „executa” pe Lunin în acel memorabil Ucraina – România de la Euro 2024, încheiat cu victoria „tricolorilor” cu scorul de 3-0. Cum ar fi fost ca bucuria alor noștri, alături de „zidul galben” de pe Allianz Arena din Munchen să se încheie brusc pentru cei de acasă cu o reclamă?!

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Pentru TVR a fost o premieră! Una negativă, o pată pe televiziunea de stat! și multe alte competiții legendare, cum ar fi fost ca golurile memorabile ale lui Gică Hagi contra Argentinei și Columbiei să fie tăiate cu barda de o reclamă postdecembristă? La fel, am fi rămas fără celebrul, „suntem finaliști, am câștigat Cupa”, imediat după ce Duckadam a apărat penalty-ul decisiv executat de Marcos Alonso?! Am fi avut probabil o reclamă la frigidere Arctic, să o ținem minte toată viața. Așteptăm cu nerăbdare finala în care campionul nostru David Popovici vrea să scrie din nou istorie, însă ne întrebăm retoric dacă nu cumva vom avea parte de alte surprize nedorite.

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David Popovici a doborât recordul Campionatului European de natație și e mare favorit în finală

, după o seară margică în care a bifat un timp de 46,72 de secunde. Precedentul record al întrecerii îi aparținea tot lui David Popovici, cu 46,86 de secunde. Totodată, aceasta este a 4-a performanță din istorie din toat etimpurile, David Popovici având în palmares și rezultatele de pe locurile doi și trei.

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Sportivii calificați în finala de 100 metri liber, în ordinea timpului obținut:

David Popovici – 46.72, Luca Hoek Le Guenedal – 47.26, Egor Kornev – 47.27, Nandor Nemeth – 47.44, Carlos D’Ambrosio – 47.70, Tomas Navikonis – 47.91, Kristof Milak – 47.97, Jere Hribar – 48.04.

Dacă va cuceri aurul la 100 de metri liber, David Popovici va deveni al doilea om din toate timpurile care obține trei titluri continentale în „proba regină”, după Aleksandr Popov. Rusul a reușit să obțină 4 medalii de aur la rând la sută liber, între 1991 și 1997.