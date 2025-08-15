Sport

Tyson Fury, căsătorit pentru a treia oară! Soția sa a furat toate privirile cu o rochie din dantelă. Foto

Tyson Fury și soția sa, Paris, s-au căsătorit pentru a treia oară! Imagini fabuloase cu cei doi de la reînnoirea jurămintelor
15.08.2025 | 18:38
Tyson Fury casatorit pentru a treia oara Sotia sa a furat toate privirile cu o rochie din dantela Foto
Tyson Fury și Paris s-au căsătorit pentru a treia oară. Foto: Colaj FANATIK

Tyson Fury și Paris s-au căsătorit pentru a treia oară, iar frumoasa mireasă a furat toate privirile cu o rochie superbă din dantelă. Ceremonia a avut loc în sudul Franței, iar toți cei 7 copii ai lor au fost prezenți.

Căsătoriți pentru a treia oară! Imagini de poveste cu Tyson Fury și soția sa, alături de cei 7 copii ai lor

Tyson și Paris se cunosc de când ea avea 15 ani, însă au început să se vadă abia după ce a împlinit vârsta de 16 ani. Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 2008, la Doncaster, când Paris avea 19 ani, iar Tyson Fury 21 de ani. În 2013, la New York, cei doi și-au reînnoit jurămintele, iar săptămâna trecută s-au căsătorit pentru a treia oară, în cadrul unei ceremonii romantice desfășurate în sudul Franței, pe Coasta de Azur.

În vârstă de 35 de ani, Paris a arătat uimitor într-o rochie albă, mulată, din dantelă, în timp ce pășea pe culoarul bisericii Saint-Martin-Saint-Augustin, alături de fostul pugilist în vârstă de 37 de ani.

Cei doi îndrăgostiți au fost acompaniați de toți cei șapte copii ai lor: Venezuela (15 ani), Prince John James (13 ani), Prince Tyson II (8 ani), Valencia (7 ani),  Prince Adonis Amaziah (6 ani), Athena (3 ani) și Prince Rico (2 ani).

„Eu și Paris ne-am căsătorit din nou – a treia oară cu noroc. Am avut cea mai frumoasă zi în sudul Franței. Acest loc are multe amintiri speciale pentru noi”, a transmis Tyson Fury pe Instagram.

Paris este o femeie de succes! Câți bani câștiga compania mamei celor șapte copii ai lui Tyson Fury

Toată lumea știe că Tyson Fury a strâns o avere impresionantă după cei 16 ani în ring, însă Paris nu depinde de averea sportivului. Soția fostului pugilist are propriile venituri, care nu sunt deloc mici. Compania sa, Paris Fury LTD, a înregistrat un profit anual de aproximativ 200.000 de lire, ceea ce înseamnă un venit de 3.800 de lire pe săptămână pentru frumoasa soție a lui Tyson, conform The Sun.

Pe lângă firma de succes, ea are două cărți publicate, contracte cu reviste, colaborări vestimentare și reclame profitabile pe Instagram, unde a adunat 1,8 milioane de urmăritori.

