Tyson Fury – Dillian Whyte, live video după ora 20:15. Meciul anului în boxul mondial. Cine sunt românii care intră în gala de pe “Wembley”

Tyson Fury şi Dillian Whyte se înfruntă sâmbătă, după ora 20:15, în cel mai aşteptat meci de box al anului. Cei doi pugilişti se vor confrunta într-o gală care are loc pe stadionul “Wembley”, în faţa a peste 94.000 de spectatori.

Cine transmite la TV, în România, meciul Tyson Fury – Dillian Whyte

poate fi urmărită în România pe platforma VOYO, a postului Pro TV, iar transmisiunea în direct va începe de la ora 20:15.

Gala este transmisă de BT Sport în Marea Britanie, în regim de pay-per-view, iar englezii vor plăti 25 de lire sterline pentru a vedea meciul anului în box. În SUA, lupta va fi urmărită pe ESPN PPV sau pe ESPN+.

Cine sunt Tyson Fury şi Dillian Whyte, protagoniştii meciului anului în box

este campionul mondial en-titre la categoria grea, unde deţine centurile WBC şi The Ring. În vârstă de 33 de ani, britanicul are în palmares 32 de victorii, dintre care 22 prin KO, şi o remiză. În noiembrie 2015, după ce l-a învins pe Wladimir Klitschko, “The Gypsy King” devenea prima oară campion mondial.

Dillian Whyte şi-a început cariera în kickboxing şi MMA, iar în mai 2011 şi-a făcut debutul în boxul profesionist. De-a lungul timpului, pugilistul de 34 de ani a adunat 28 de victorii şi 2 înfrângeri, ultima venind într-o luptă cu Alexander Povetkin, în august 2020.

Doi români vor lupta în gala de pe “Wembley”

În gala de pe “Wembley” şi-au făcut loc şi doi români. Constantin Rădoi se va lupta cu Royston Barney-Smith, la categoria pană. Pugilistul de 23 de ani locuieşte în Swindon şi nu a înregistrat nicio victorie în cele 10 lupte avute în Anglia.

Tot la categoria pană, după lupta dintre Royston Barney-Smith şi Constantin Rădoi, se vor duela Kurt Walker şi Ştefan Nicolae. Sportivul de 30 de ani are 3 victorii şi 31 de înfrângeri în carieră.

Record de asistenţă la ultima gală a lui Tyson Fury

Biletele pentru gala în care vor boxa Tyson Fury şi Dillian Whyte s-au vândut la pâinea caldă, mai ales că lupta va avea loc pe stadionul “Wembley”. Sunt aşteptaţi peste 94.000 de spectatori, un record în boxul britanic. Pe 29 aprilie 2017, când Anthony Joshua l-a învins pe Wladimir Klitschko, 90.000 de persoane au asistat la gala organizată tot pe “Wembley”.

Tyson Fury a anunţat că lupta cu Dillian Whyte va fi ultima din carieră, chiar dacă are 33 de ani. Cu toate acestea, jurnaliştii britanici susţin că pugilistul britanic ar putea totuşi să continue.

“Nu mai am nimic de realizat. Am câştigat fiecare centură pusă în joc şi am bătut recorduri. Voi ieşi sănătos şi neînvins. Îmi pare rău, dar asta este. Atenţie la meci, nu o să-l mai vedeţi pe ‘Gypsy King’ în acţiune iar. Asta e tot”, a spus Tyson Fury înaintea galei de sâmbătă.