Tyson Fury îl amenință pe Cristiano Ronaldo: „Manchester este prea mic pentru amândoi”

Tyson Fury (33 de ani) a făcut spectacol în cel mai tare meci de box al anului. Duminică, 10 octombrie, . „The Gypsy King” și-a păstrat astfel centura WBC la categoria grea și a încasat o bursă de 26 de milioane de euro, la care se mai adaugă 60% din drepturile de televizare ale pay-per-view-ului.

Neînvins în cele 32 de lupte disputate la profesioniști, Fury e cu încrederea la cote maxime și are planuri mari de viitor. Pugilistul născut în Wythenshawe, Manchester, vrea să își apere titlul mondial pe stadionul echipei sale de suflet, Manchester United.

Carismaticul Tyson Fury este probabil singurul suporter al „diavolilor roșii” din întreaga lume care nu se bucură prea tare de faptul că Ronaldo e în centrul atenției în orașul natal al lui „The Gypsy King”.

Tyson Fury vrea să își pună la bătaie titlul mondial pe Old Trafford. Amenințări pentru Cristiano Ronaldo

Într-un interviu acordat celor de la , Tyson Fury a declarat după victoria cu Deontay Wilder: „Mai am două meciuri aici, în Vegas, dar mi-aș dori din tot sufletul să îmi apăr titlul în Manchester.

Întotdeauna am visat să mă bat pe Old Trafford. Ultima luptă care a avut loc acolo a fost Eubank vs. Benn, în 1993. S-a terminat cu o remiză, dar a fost un eveniment uriaș”.

Fury e încânat de aportul pe care îl aduce echipei sale de suflet. Lusitanul s-a întors după 12 ani pe Old Trafford și a înscris deja cinci goluri pentru „diavoli”. Pugilistul este deranjat însă de faptul că CR7 atentează la popularitatea de care se bucură în Manchester.

„Sunt extrem de fericit că Ronaldo s-a întors pe Old Trafford. Dar acest oraș este prea mic pentru amândoi!. Dacă locuiam în Manchester, era o problemă… Dar stau în Morecambe, la distanță de o oră, așa că are noroc”, a glumit Fury.

Promoterul lui Fury, Frank Warren, vrea și el ca Fury să lupte acasă, după ce ultimele sale cinci meciuri au avut loc în Statele Unite ale Americii.

„Mi-ar plăcea să îl văd luptând acasă. Nu vă imaginați cum vor reacționa fanii britanici. Tyson ar umple orice stadion din Marea Britanie. Merită să revină acasă, e un erou”, a declarat Warren.

Tyson Fury e fan înfocat al „diavolilor roșii”, el mergând la meciurile de pe Old Trafford ori de câte ori are ocazia. Recent, boxerul a stat de vorba într-un interviu cu legenda clubului, Gary Neville. Fostul fundaș dreapta i-a făcut cadoul lui Fury o pictură cu Eric Cantona, francezul fiind unul dintre preferații campionului mondial.

La fel însă ca toți suporterii lui Manchester United, Tyson Fury așteaptă din nou trofeee pe „Teatrul viselor”. Manchester United nu a mai câștigat titlul în Premier League, din 2013, de când echipa era pregătită de Sir Alex Ferguson.

Pe locul 4 în campionat, cu 14 puncte, la fel ca Brighton, Everton și Manchester City, și cu două mai puține decât liderul Chelsea, Man United va juca în etapa a opta cu Leicester City. Meciul e programat pe King Power Stadium, sâmbăt, 16 octombrie, de la ora 16:00.