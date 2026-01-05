Sport

La un an de la retragere, legenda boxului se întoarce în ring! Planuri uriașe pentru 2026

Tyson Fury a anunțat că se întoarce la marea sa pasiune, boxul, la un an de la vestea retragerii. Cum se pregătește pugilistul britanic pentru ce urmează.
Alexa Serdan
05.01.2026 | 12:49
Tyson Fury revine la marea sa pasiune. Sursa foto: Instagram.com
Sportivul cu 34 de victorii dintre care 24 prin KO, un egal și două înfrângeri, are vești uriașe pentru fani. Tyson Fury revine în ring! Iată care sunt planurile remarcabile pe care le are pentru 2026. E gata să se lupte din nou.

Tyson Fury a anunțat că se întoarce la box

Tyson Fury lua decizia în urmă cu un an să se retragă din activitatea sportivă. A stat departe de sport, însă și-a confirmat intenția de a se întoarce. Revine cu forțe proaspete în 2026, muncind din greu pentru visele sale.

Campionul mondial, în vârstă de 37 de ani, a anunțat că se întoarce la marea sa pasiune, după ce s-a căsătorit a treia oară. Pugilistul britanic se pregătește intens pentru luptele care ar urma să aibă loc în perioada următoare.

Acum, se antrenează în Pattya, Thailanda. Fostul campion mondial la categoria grea, care și-a anunțat retragerea de mai multe ori din box, a transmis că are multe lucruri de demonstrat. Luptele îl ajută și din punct de vedere material.

„Am lipsit o vreme, dar m-am întors acum. Am 37 de ani şi încă mai lovesc. Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă şi să fiu plătit pentru asta”, a scris Tyson Fury, pe Instagram, relatează Sky Sports.

Cum se antrenează Tyson Fury

Tyson Fury a postat mai multe imagini și filmări pe social media, unde se antrenează intens. Pugilistul britanic poate fi observat în timp ce lovește sacul de box, la bustul gol. Un detaliu care nu poate fi trecut cu vederea este legat de greutatea sa.

În ultimul an a luat câteva kilograme în plus, fiind nevoit să muncească din greu pentru a le elimina. De asemenea, sportivul apare în timp ce face sparring fără a purta cască de protecție, cu sud-africanul stângaci Kevin Lerena (33 de ani).

„Așa mi-am petrecut Anul Nou. Muncind din greu, ca un nebun. Nu puteam să-mi imaginez ceva mai bun. Lucruri mari li se întâmplă celor care muncesc din greu. Totul în numele lui Isus.

Pas cu pas, zi de zi, continuăm să urcăm”, a mai spus Tyson Fury, pe rețelele de socializare. În altă ordine de idei, oamenii ar fi cu siguranță interesați de luptele britanicului cu Daniel Dubois și Fabio Wardley. Stadionul Wembley s-ar umple de susținători.

