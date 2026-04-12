Sport

Tyson Fury s-a întors în ring pe stadionul lui Radu Drăgușin! Ce a făcut greul britanic după 15 luni de absență

Fostul campion mondial al greilor din boxul profesionist a revenit în luptă și deja se gândește la alte două dueluri care pot ține capul de afiș în sportul mondial
Catalin Oprea
12.04.2026 | 08:00
ULTIMA ORĂ
Tyson Fury s-a întors victorios în ring
ADVERTISEMENT

Tyson Fury s-a întors în ring azi noapte, împotriva rusului Arslanbek Makhmudov. Meciul a avut loc pe stadionul lui Tottenham Hotspur, echipă la care joacă Radu Drăgușin și care azi are meci în deplasare la Sunderland. Pugilistul din Marea Britanie a câștigat prin decizie unanimă.

Tyson Fury l-a învins pe rusul Arslanbek Makhmudov

Fostul campion mondial (cu un record de 35-2-1, 24 KO-uri) s-a întors în ring după cincisprezece luni de la cele două înfrângeri consecutive (singurele din întreaga sa carieră ca boxer) împotriva lui Oleksandr Usyk. Acestea au dus la pierderea statutului de campion mondial.

ADVERTISEMENT

Greii au boxat 12 runde de câte 3 minute fiecare. Britanicul în vârstă de 37 de ani a fost departe de forma sa maximă, dar a avut suficientă inteligență în ring și control tehnic pentru a-l depăși pe Makhmudov. Fury a trebuit să fie atent, deoarece Makhmudov a reușit să-i trimită ocazional câteva lovituri de dreapta, dar nu a putut lovi decisiv. Tyson Fury a câștigat la puncta, decizie în unanimitate, cu 120-108, 120-108 și 119-109.

Fury l-a provocat pe Anthony Joshua

Din ring, Fury l-a invitat pe Anthony Joshua în ring, însă rivalul său a refuzat. „Te provoc, Anthony Joshua, să te lupți cu mine data viitoare. Accepți?”, a spus Fury după ce mai multe încercări de a-l aduce pe Joshua în ring au eșuat.

ADVERTISEMENT
Joshua, care părea să fi filmat o mare parte din lupta de sâmbătă cu telefonul său, de la marginea ringului, a părut inițial reticent să se angajeze în dialog. El a răspuns totuși: „Te-am bătut când eram copii și o să te bat din nou. Nu o să-mi spui tu mie ce să fac, te urmăresc de 10 ani. Eu sunt șeful!”

ADVERTISEMENT
Visează și la o revanșă cu Usyk

Fury nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns: „Tu ești următorul. O să fii KO. Crede-mă!” Un meci care ar fi trebuit să aibă loc în perioada de glorie a ambilor boxeri, rămâne acum o mare dilemă în lumea boxului – dar ar putea să devină în sfârșit realitate.

ADVERTISEMENT

Înainte de meci, englezul declarase că „cel mai bun Tyson Fury îl învinge pe cel mai bun Makhmudov în orice zi„. În plus, referindu-se la viitorul său, a punctat: „Din punctul meu de vedere, mă voi concentra pe acel mare rus, apoi pe Anthony Joshua și poate pe un al treilea meci împotriva lui Oleksandr Usyk”

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi...
iamsport.ro
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi Becali. Acum regretă: 'Gâscă mare am fost!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!