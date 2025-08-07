Tzancă Uraganu câștigă cât un CEO de la stat. Cifre oficiale: câte milioane face manelistul pe lună

Tzancă Uraganu s-a filmat, recent, în timp ce mergea la bancă și își plătea impozitele, lăudându-se că ”nu lucrează decât legal”. 80.000 de lei a plătit Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu, potrivit propriilor declarații.

Câte sute de mii de euro valorează vocea lui Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganul este considerat unul dintre cei mai bogați interpreți de manele din România. Obișnuit , să-și împodobească casa cu foiță de aur și să le ofere cadouri generoase femeilor din viața lui, cântărețul a ținut să precizeze că zvonurile potrivit cărora nu și-ar plăti impozitele către stat nu mai sunt de actualitate.

Într-un live postat pe o platformă de social media, Tzancă Uraganu a dezvăluit și suma pe care ar fi achitat-o la începutul lunii august: 80.000 de lei. ”Și așa plătesc în fiecare lună”, se laudă Tzancă Uraganu.

FANATIK a încercat să aproximeze veniturile anuale ale lui Tzancă Uraganu, pornind de la taxele pe care a declarat că le .

De la scenă la ANAF: cât produce legal manelistul

Astfel, la un impozit pe venit de 10%, CAS de 25% și CASS de 10%, rezultă un venit estimat brut de aproape 180.000 de lei, din care 98.000 îi rămân manelistului ”în mână” (adică net). Asta înseamnă în jur de 20.000 de euro pe lună, pe care Tzancă îi poate ”sparge” cum dorește.

Asta înseamnă vă venitul brut al lui Tzancă Uraganu se ridică la 2,15 milioane lei (430.000 de euro) iar cel net este de 1,17 milioane lei (aproape 240.000 de euro). Evident, este vorba despre bani declarați la stat.

Sumele de mai sus nu sunt departe de cifra de afaceri a firmelor sale. Tzancă Uraganu SRL, societate cu obiect principal de activitate ”interpretare artistică”, a realizat o cifră de afaceri de 2,22 milioane lei în anul 2024, dar și o pierdere de 873.000 de lei. Firma are 5 angajați, este pe piață de trei ani iar Andrei Velcu este unic asociat.

Cifre oficiale: Firmele lui Tzancă merg în pierdere

Manelistul mai are două firme, despre care nu există prea multe date. Tzancă Residence SRL, deschisă în 2022, nu a înregistrat o cifră de afaceri dar a ieșit pe pierdere cu 85.000 de lei, iar Formația Tzancă Uraganu Societate cu Răspundere Limitată nu și-a publicat primul raport, fiind înregistrată în mai 2025.

Andrei Velcu mai este administrator la ANS Events, acolo unde unic asociat este Georgesta Stocian. În 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 35.000 de lei și un profit de 34.600 de lei. De asemenea, Shaormeria Tzancă SRL, cu punct de lucru pe strada Sălaj din București, apare acum pe numele lui Ionuț Stoican. Firma nu și-a făcut public bilanțul anual.

De la scenă la ANAF: Tzancă Uraganu își face singur live-urile fiscale

”Cea mai mare grijă a voastră. Văd că nu există postare să nu scrieți într-una de taxe, de stat și de mai știu eu ce. Fratele vostru e la zi cu toate, de ani de zile, nu de acum. Pentru că eu muncesc legal, tot ce fac este legal și dacă mă mai supără unii de apar cu un vide de genul ăla cum am apărut, toată lumea sare: că unde e statul, că unde sunt impozitele. Uitați impozitele plătite: 800 de milioane am plătit azi. Doar azi am plătit 800 de milioane pe venituri și pe taxe, pentru că așa e normal, să plătim la stat. Tot respectul pentru statul român pentru că avem salvări, avem pompieri, avem de toate, da? Iar oamenii ăia trebuie plătiți la timpul lor.

Așa că nu vă mai chinuiți atât să dați cu hate și cu îmbârligături de astea către stat cu mesaje și să faceți videouri. Atât timp cât ești legal și ai taxele plătite poți să faci ce vrei cu banii tăi.

800 de milioane numai azi am plătit. Și așa plătesc în fiecare lună. În fiecare lună eu plătesc la stat. Și plătesc cu mare plăcere. Așa că nu mai fiți îmbârligători, sunt la zi cu toate”, a declarat Tzancă Uraganu, într-un .

Manele, shaorma și impozite: imperiul Tzancă Uraganu

În afară de firmele sale, Tzancă Uraganu mai obține venituri din Youtube (are 1,6 milioane de abonați și 1,6 miliarde vizualizări) sau Spotify (peste 800.000 de ascultători lunari).

Tradus în bani, asta înseamnă sume cuprinse între 16.200 și 43.300 de euro din Youtube, potrivit și 2.660 de dolari din Spotify, conform .

În 2017, Tzancă Uraganu a avut probleme cu ANAF-ul după ce s-a afișat cu o mașină de 140.000 de euro, iar autoritățile fiscale au considerat că veniturile și bunurile sale nu sunt justificate fiscal. De asemenea, în mai 2025, cântărețul a recunoscut că Fiscul i-a transmis mai multe somații privind sursele de venit și plata taxelor. Atunci, el s-a plâns că ANAF i-a pus impozit pe banii pe care ”nu-i câștigă la nunți”.