Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai populari maneliști din România la ora actuală, canalul său oficial de pe platforma Youtube având sute de milioane de vizualizări. Potrivit surselor FANATIK, în primii patru ani de la deschiderea acestui canal, artistul a încasat de la Alphabet Inc., compania care deține platforma Youtube, peste 10 milioane de lei. Doar o mică parte din această sumă a ajuns însă și în România.

ADVERTISEMENT

Câți bani a făcut Tzancă Uraganu pe Youtube

Andrei Velcu, artistul cu numele de scenă Tzancă Uraganu, este unul dintre cei mai populari maneliști la ora actuala pe scena muzicală autohtonă. Canalul său de pe platforma Youtube, tzancauraganuofficial, a fost deschis în luna mai, a anului 2020. Potrivit datelor publice de pe platformele care urmăresc aceste canale, de la deschide și până în prezent, canalul acestuia a avut peste 1,7 miliarde de vizualizări.

Potrivit surselor FANATIK, în primii patru ani de activitate, deci până la finalul anului 2023, sutele de milioane de vizualizări pe Youtube i-ar fi adus manelistului o sumă între 10,5 și 11 milioane de lei sau circa 2,5 milioane de dolari. Potrivit surselor noastre, din această sumă, mai puțin de jumătate ar fi fost declarată în țară. Banii plătiți de Google (Alphabet Inc., compania care deține atât Google cât și platforma Youtube) au ajuns, în mod legal, în conturile unei companii din Luxemburg.

ADVERTISEMENT

Banii, virați de Google către o firmă din Luxemburg

Între 2020 și 2023, potrivit surselor noastre. Asta pentru că în conturile sale nu a intrat niciun leu. Banii au fost plătiți de către compania americană unei firme cu sediul în Luxemburg, Believe International.

„Această persoană, Velcu Andrei, a realizat în perioada 2020 – 2023 venituri, în cadrul platformei, în valoare totală de circa 10,5 – 11 milioane lei. Drepturile creațiilor audio-video ale lui Velcu Andrei, disponibile în cadrul platformei, au fost cedate către firma Boss Music SRL, din București.

ADVERTISEMENT

Veniturile generate prin vizualizări pe această platformă sunt colectate și procesate însă prin intermediul entității Believe International. Sumele încasate de firme din România direct de la Google sunt foarte mici, sub 50.000 lei/ an. De la firma din Luxemburg, Boss Music a încasat puțin peste 4 milioane de lei. De unde rezultă o diferență de circa 6 – 6,5 milioane lei”, a declarat o sursă pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Venituri de peste 500.000 dolari anual

Potrivit surselor noastre, cele mai mari sume au fost plătite de către cei de la Google (Alphabet Inc.) în anii 2020 și 2023, atunci când , adică peste trei milioane de lei. În aceeași ani, firma din România ce deține drepturile asupra clipurilor de pe platforma Youtube ar fi încasat mai puțin de 100.000 lei.

De la firma din Luxemburg, Believe International, firma din România, Boss Music SRL, ar fi încasat zero lei în anul 2020 și aproape 2,5 milioane lei în anul 2023. Practic, în anul în care a fost deschis canalul de pe Youtube al manelistului, aproape toți banii generați din vizualizări ar fi rămas la firma din Luxemburg. De altfel, aceasta din urmă a început să vireze bani în conturile Boss Music abia în anii 2022 și 2023.

ADVERTISEMENT

FANATIK a încercat să-l contacteze pe Andrei Velcu în mod repetat pentru un punct de vedere asupra acestor cifre, însă nu a răspuns apelurilor și mesajelor noastre. În luna august, acesta a postat un clip pe o rețea de socializare în care menționa că plătește lunar impozite la stat de 80.000 lei. Din calculele noastre,

Estimările făcute pe baza datelor la liber, disponibile pe platformele care monitorizează numărul de vizualizări al canalelor de Youtube, indică că în primii patru ani de la deschidere, canalul oficial al lui Tzancă Uraganu a avut între 1 și 1,3 miliarde de vizualizări.

Cum a făcut banii pe Youtube Tzancă Uraganu

Youtube plătește creatorii de conținut raportat la costul de mia de vizualizări monetizate (CPM). Această valoare este relativă atât la conținut (ceva mai mică pentru muzică) dar și în funcție de piață (mai mică pentru România). În cazul de față, valoarea CPM-ului variază între 0,5 și 1,5 USD, iar la un procent de vizualizări efectiv monetizate (fără adblock) de 70-80% ar putea rezulta venituri de peste 1,3 milioane dolari.

Estimările sunt însă doar pentru piața din România. Calculele se schimbă radical dacă estimăm că cel puțin jumătate din numărul vizualizărilor au fost în diaspora română, adică în piețe precum Germania, Marea Britanie, Spania sau Italia. Spre exemplu, pentru Germania și Marea Britanie, CPM-ul ajunge și la 8 dolari. Într-un astfel de calcul, ajungem ușor la venituri de peste 2,5 milioane dolari în perioada de referință.

Banii trebuiau declarați în România

Potrivit surselor noastre și a experților fiscali consultați, problema principală stă în diferența dintre sumele încasate de la Google și cele declarate în România. Believe International, firma din Luxemburg care a încasat veniturile de pe Youtube, este o firmă care reprezintă mai mulți artiști internaționali, inclusiv din Europa de sud-est.

Nu este clar ce contracte există între Tzancă Uraganu și Boss Music cu această firmă, însă, susțin sursele noastre, sumele încasate de la compania americană trebuiau declarate în totalitate aici în țară.

„Boss Music SRL ar fi trebuit să încaseze sumele generate de canalul de pe Youtube al lui Tzancă Uraganu, însă firma nu a încasat sumele respective și, implicit, nici nu a declarat cuantumul acestor venituri. Între sumele încasate de Believe International și cele virate către Boss Music există o diferență semnificativă, pentru care nu se cunoaște metoda de încasare și nici cine a încasat-o”, a explicat o sursă pentru FANATIK.

Experții fiscali au subliniat că, indiferent dacă între firma din Luxemburg și artistul român sau firma către care a cedat drepturile de autor există o relație contractuală de reprezentare sau pentru alte servicii, câștigurile dobândite pe platforma Youtube trebuiau declarate la autoritățile fiscale din țara noastră în totalitate.

„Aici în România trebuiau declarate toate veniturile. Dacă vorbim de o persoană care este rezident fiscal în România, atunci trebuia să declare toate veniturile la autoritățile fiscale din România. Chiar dacă vorbim de plăți legitime către o firmă de peste hotare, veniturile trebuiau declarate întâi aici, și apoi se aplicau deducerile pentru a se evita dubla impozitare”, a declarat, pentru FANATIK, un expert fiscal din Ministerul Finanțelor.

Sursele noastre au explicat că, în acest moment, Fiscul ar trebui să verifice statul firmei din Belgia și să stabilească cu exactitate circuitul fluxurilor bănești generat pe relația tzancauraganuofficial -> Believe International -> beneficiari. FANATIK a cerut informații din partea ANAF privind datele pe care le au cu privire la veniturile dobândite de către Andrei Velcu pe platforma Youtube.

Din informațiile noastre, dată fiind presiunea enormă care există la ora actuală asupra ANAF-ului de a crește colectarea veniturilor la bugetul de stat, Fiscul ar fi început să verifice veniturile declarate de către artiștii români cu milioane de vizualizări pe platformele de tipul Youtube.

Topul maneliștilor cu cele mai multe vizualizări pe Youtube

Datele de pe platformele precum Social Blade, care contorizează numărul de vizualizări de pe Youtube al unui canal, ne arată că Tzancă Uraganul nu este însă cel mai popular manelist din România. În ultimele 30 de zile, canalul său oficial de pe Youtube a strâns nu mai puțin de 36 de milioane de vizualizări. (Câștigurile lui anuale sunt estimate între 130.000 și 2,1 milioane dolari).

În ultimele 30 de zile canalul oficial al manelistului Bogdan DLP a avut circa 37 de milioane de vizualizări. Canalul său a strâns, de la deschidere și până în prezent, 1,83 miliarde de vizualizări – cu 100 de milioane de vizualizări peste Tzancă Uraganu. Canalul lui Bogdan DLP este activ din 2011 însă, adică cu 9 ani mai devreme.

Cei doi sunt însă depășiți categoric de Dani Mocanu, al cărui canal oficial de la platforma Youtube a strâns, din 2014 și până în prezent, peste 3,35 miliarde vizualizări (în ultima lună canalul său nu a avut decât 34 de milioane de vizualizări). Câștigurile anuale ale lui Dani Mocanu doar din monetizarea vizualizărilor pe Youtube pot ajunge până la 4,3 milioane dolari.

Un top 5 al celor mai populari maneliști după vizualizările all-time ar putea fi completat de Jador, al cărui canal oficial, creat la finalul lui 2019, are 864 milioane de vizualizări. Cu aproape 720 de milioane de vizualizări doar pe canalul său oficial, manelistul Florin Salam ar completa acest top.

Trebuie subliniat că nu toate clipurile artiștilor apar pe canalele lor oficiale. Unele sunt distribuite pe canalele unor case de discuri, mai ales când este vorba de colaborări cu alți artiști. Spre exemplu, canalul celor de la Cat Music, creat în 2007, a strâns circa 9,1 miliarde de vizualizări.