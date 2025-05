Tzancă Uraganu rupe tăcerea despre milioanele câștigate, manelele pentru politicieni și banii falși: Nu am văzut cash, dar i-am făcut!

Tzancă Uraganu vorbește deschis despre cele mai controversate aspecte ale carierei sale: milioanele strânse în timp, manelele dedicate politicienilor și episoadele cu bani falși. Regele manelelor spune lucrurilor pe nume și lămurește totul, de la averea acumulată până la „țepele” primite la cântări.

Tzancă Uraganu, despre milioanele făcute, manelele pentru politicieni și banii falși

Unul dintre cei mai controversați interpreți de manele, Tzancă Uraganu, face lumină în privința averii sale, despre care s-a tot speculat în spațiul public. Artistul recunoaște că, de-a lungul anilor, a câștigat sume impresionante din muzică, însă spune că nu a văzut niciodată „milioanele” în formă fizică. Banii s-au dus, în mare parte, pe pasiuni costisitoare, precum mașinile de lux, dar și pe cheltuielile familiale.

ADVERTISEMENT

„(…) Nu am văzut cum arată câteva milioane de euro cash niciodată, dar i-am făcut, asta 100% i-am făcut, de-a lungul anilor. Spun că nu i-am văzut pentru că eu sunt mai cheltuitor. Plus că am și familie mare, care vă dați seama că trebuie să le faci tuturor cheltuielile de casă, de familie, așa cum este normal.

Apoi, sunt un pasionat al mașinilor. Am cheltuit foarte mulți bani pe mașini. Și da, pot să spun că au fost niște milioane, dar nu i-am văzut eu, fizic. De-a lungul anilor, părerea mea este că au fost. Însă, unii sunt în câte o investiție mică, imobiliare, una alta, dar cel mai mult eu am cheltuit bani pe mașini. Pentru că visul meu de mic copil au fost mașinile. Și cred că o mare parte din banii mei s-au dus acolo. Mai bine decât să fac alte prostii, eu zic că și asta este tot o investiție.”, a mărturisit Tzancă Uraganu, în emisiune.

ADVERTISEMENT

Bani falși la dedicații și zvonuri despre ANAF. Tzancă Uraganu dă cărțile pe față

Pe lângă succesul uriaș din muzică, Tzancă s-a confruntat și cu episoade mai puțin plăcute. Manelistul a povestit, cu sinceritate, că a primit de-a lungul timpului bancnote false, atât în România, cât și în străinătate. Artistul spune că astfel de incidente pot deveni periculoase, mai ales atunci când cântă în afara țării.

„Chiar am primit bani falși și am vorbit public despre asta. (…) Mi-ar fi mult mai ușor să-mi dea dedicații fără bani, decât să-mi dea o bancnotă falsă, pentru că aș putea avea probleme mari, mai ales în străinătate. În România am mai avut probleme și am fost oarecum înțeles de către poliție.

ADVERTISEMENT

Un prieten de-al meu a fost prins cu banii aceia și a spus că i-a luat de la mine. Și am zis: foarte bine că ai zis, vin eu și o clarific. Și s-a clarificat. Câteva sute de lire am primit odată prin Anglia, pe la Sibiu știu că am mai primit. N-au fost foarte multe situații, dar au fost.”, a declarat manelistul.

ADVERTISEMENT

După numeroase speculații apărute în presă, , subiectul legat de presupusele probleme cu ANAF-ul. Artistul neagă categoric orice conflict cu Fiscul și spune că totul a fost, de fapt, o strategie de imagine folosită de anumite televiziuni.

„Este o întrebare bună și chiar aș vrea să fie auzită. Atunci când au apărut acele știri despre mine cu ANAF-ul, nu era absolut deloc adevărat. Era doar o strategie de televiziune și presă. Eu n-am avut niciodată probleme cu ANAF-ul. Nu am fost chemat niciodată nicăieri.

Vă spun în fața lui Dumnezeu că nu mint. La început nici nu știam cine e ANAF-ul, ce face. Cântam pe niște bani de nimic. Dar acum, de când am început să cânt și să fac bani, am avut pe cineva care m-a îndrumat și mi-a explicat cum stă treaba. Îmi plătesc toate impozitele lunar și nu fentez fiscul.”, a mai spus Tzancă în cadrul emisiunii de la Kanal D.

„Dedicațiile fără număr”, bani puțini în buzunar: „Unii își cer banii înapoi dimineața”

Artistul a vorbit deschis și despre realitatea din spatele banilor încasați la evenimente, explicând că „dedicațiile fără număr” nu înseamnă, neapărat, profituri uriașe. Tzancă spune că, de multe ori, suma finală se împarte între zeci de persoane, iar cheltuielile sunt consistente.

„Banii din dedicații sunt așa: unii își vor banii înapoi dimineața. Unii se dau ceea ce nu sunt și cer mai mult decât dau. Mai sunt cazuri în care banii ne rămân, dar suntem 15-20 de persoane. Cine apucă, ia.

Se poate declara anual o sumă din dedicații, dar trebuie întâi să strângi bani ca să ai ce declara. Iar dacă suntem mulți și mai sunt și cheltuieli – șoferi, mașini, drumuri – nu rămâne mult. În țară sau în străinătate, un eveniment ne costă câteva mii de euro. Absolut toți oamenii sunt plătiți, inclusiv cei care ne dau un șervețel.”, a mai explicat interpretul.

Printre subiectele abordate, , lansată în timpul campaniei electorale. Artistul a ținut să sublinieze că gestul nu a avut nicio legătură cu o înțelegere financiară, ci a fost făcut din proprie inițiativă.

„Nu am fost plătit pentru această piesă, a fost o plăcere a mea, și pentru domnia lui, și pentru prietenii comuni pe care îi avem. Suntem prieteni, ne înțelegem foarte frumos și așa am considerat atunci, că trebuie să-i fac o surpriză. A fost o surpriză din partea mea și a prietenilor comuni.”, a mai spus Tzancă Uraganu.