U BT Cluj, în premieră în grupele Champions League. Adversari de top pentru campioana României

Performanța ardelenilor a avenit după ce a învins campioana Elveţiei, Fribourg Olympic, scor 77-64, în finala turneului preliminar din Grecia.

Principalii marcatori ai partidei au fost Guzman 17 puncte, Richard 16, Stewart 13, Stipanovic 10, Katic 10, pentru U BT Cluj, respectiv Cotture 14, pentru Fribourg.

Calificare în premieră pentru U BT Cluj în grupele Champions League

În primul meci din cadrul turneului din Grecia, campioana României a învins formaţia finlandeză Vilpas Vikings, scor 106-97, iar în cel de-al doilea pe gazdele de la Peristeri BC, cu 84-74.

După meciul cu Fribourg și accederea în grupele Champăions League, antrenorul U BT Cluj, Mihai Silvășan, și-a lăudat jucătorii considerând că aceștia au dat dovadă de caracter.

”La a patra încercare am reușit să ne calificăm în grupele Champions League. Nu au fost ușoare ultimele două luni. Am avut destul de multe probleme, nu am fost în efectiv complet, însă am arătat caracter. Acesta este principalul motiv pentru care ne-am calificat. Am demonstrat maturitate și dorință de a face performanță.

Este doar începutul, de abia acum urmează greul. Peste câteva zile vom juca cu trofeul pe masă în Supercupa României. Ne bucurăm puțin, iar de duminică vom reveni la muncă. Ne urmărim pas cu pas fiecare obiectiv și fiecare meci”, a declarat Silvășan, conform .

Clujeni debutează acasă cu Darussafaka Istanbul

În faza grupelor Champions League, U BT Cluj a fost repartizată în Grupa G alături de puternicele formații Darussafaka Istanbul (Turcia), Happy Casa Brindisi (Italia) şi Hapoel Holon (Israel).

Formația lui Mihai Silvășan va debuta în grupe pe teren propriu, la 6 octombrie, cu Darussafaka Istanbul. Programul mai departe este următorul: în deplasare cu Brindisi (18 octombrie) și cu Hapoel Holon (2 noiembrie), acasă cu israelienii (17 noiembrie) și cu italienii (15 decembrie) și în deplasare cu turcii (22 decembrie).

U BT Cluj a participat pentru a patra oară în preliminariile Champions League, începând din 2016, şi este prima dată când atinge faza grupelor. La turneul din Grecia din acest an, campioana României nu a beneficiat de aportul a trei jucători de bază, accidentaţi: Brandon Brown, Giordan Watson şi Nandor Kuti.

O singură echipă românească de a mai ajuns în grupele Champions League, CSM Oradea, în stagiunea 2016-2017, însă fără a trece mai departe.

După încheierea preliminariilor Champions League din acest sezon, în plan intern, pentru U BT Cluj urmează Supercupa României, cu CSO Voluntari, în 22 septembrie, Cupa României (primul tur, între 24-28 septembrie), iar Liga Naţională va debuta în 2 octombrie.