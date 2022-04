U BT Cluj-Napoca – Ludwigsburg se joacă acum. Atmosferă incredibilă la meciul pentru calificarea în Final Four-ul Champions League

Atmosfera creată de cei 10.000 de spectatori din BT Arena este de-a dreptul electrizantă, iar fanii speră s-o împingă de la spate pe U BT Cluj-Napoca spre calificarea în Final Four.

Meciul U BT Cluj-Napoca – Ludwigsburg are loc marți, 19 aprilie, cu începere de la ora 19:00 și este partida decisivă a sfertului de finală din Champions League la baschet masculin, învingătoarea urmând să participe la Final Four, programat între 6-8, mai la Bilbao. După primele două meciuri scorul este egal, 1-1, fiecare echipă câștigând pe teren propriu.

Unde se joacă meciul U BT Cluj – Ludwigsburg

Întâlnirea U BT Cluj-Napoca – Ludwigsburg se dispută marți, 19 aprilie, de la ora 19:00 în BT Arena din municipiul de pe Someș. Inutil de vorbit despre interesul enorm existent în oraș pentru acest meci de istorie pentru baschetul clujean dar și pentru cel românesc.

Aceasta este și explicația faptului că va fi o atmosferă de-a dreptul incendiară în tribune, toate cele 10.000 de bilete puse în vânzare epuizându-se în mai puțin de două ore iar numărul celor care ar fi vrut să fie prezenți fiind mai mult decât dublu!

Cine transmite la TV partida U BT Cluj-Napoca – Ludwigsburg

Partida U BT Cluj – Ludwigsburg se joacă marți, 19 aprilie, de la ora 19:00, în BT Arena din capitala județului Cluj și va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe canalul Prima Sport 1, fost Look Plus. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Va fi, cu siguranță, un joc extraordinar de greu pentru echipa clujeană, pentru că are în față un adversar dintr-un campionat net superior celui din România, dar scorul egal care este după primele două manșe conferă totuși o doză de optimism mai ridicat.

Mihai Silvășan speră ca publicul să fie factorul decisiv

Antrenorul studenților de pe Someș, spune că își pune mari speranțe în aportul fantasticului public, pentru a putea timora într-un fel echipa oaspete. 76-73, dar în Germania gazdele s-au impus fără drept de apel, cu 92-75, clujenii rezistând doar primele două reprize.

Mihai Silvășan nu ia în calcul faptul că Ludwigsburg a pierdut net meciul din ultima etapă de campionat cu Bayern Munchen, echipă de Euroligă, pentru că a menajat cei mai buni doi jucători, Halls și Happ, special pentru partida de la Cluj.

Cote la pariuri la meciul U BT Cluj – Ludwigsburg

Pentru bookmakeri echipa germană este mai experimentată și are, în consecință, prima șansă la victorie pe parchetul Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj. Ludwigsburg are cotă de 1,70 la victorie, față de 2,15 cât au primit cei de la U BT Cluj. Varianta șansă dublă X2 are cotă 1,45 iar cea șansă dublă 1X, ceea ce ar însemna egal la finalul timpului regulamentar și prelungiri cotă 1,95.

Faptul că echipa lui Mihai Silvășan va fi susținută frenetic de 10.000 de oameni este foarte important dar nu poate influența decât ca atmosferă partida. Patrick Richard, unul dintre numeroșii străini din lotul lui U BT, caracteriza succint momentul magic: “E cu siguranță o plăcere să joci într-un asemenea meci. Avem așteptări, dar nimeni nu cred că bănuia că vom ajunge aici. Am continuat să fim mai buni de la meci la meci și acum, cu 10.000 de oameni în tribune trebuie să dăm totul”.