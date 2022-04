U-BT Cluj, victorie dramatică în sferturile Ligii Campionilor la baschet masculin. Ardelenii au prima șansă pentru accederea în semifinale

Victorie dramatică pentru U-BT Cluj-Napoca în primul joc din 76-73 cu Ludwigsburg. Ardelenii au prima șansă pentru calificarea în Final Four-ul competiției, în condițiile în care se joacă după sistemul cel mai bun din trei partide.

Magie pe teren, magie în tribune

Campioana României la baschet masculin a făcut un meci mare în prima întâlnire din seria de trei partide cu Ludwigsburg din sferturile Ligii Campionilor și s-a impus cu 76-73 luând o opțiune importantă pentru calificarea în Final Four-ul întrecerii.

Primul sfert a fost extrem de echilibrat și dominat de câteva greșeli de o parte și de cealaltă. Alb-negrii din Cluj au încheiat prima secvență de joc în avantaj de 5 puncte (18-13).

Începând cu al doilea sfert cele două oponente au forțat, și partida a căpătat pe lângă spectaculozitate, și dramatismul care i-a ținut cu sufletul la ură pe cei 10.000 de fani care au umplut până la refuz Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

La un moment dat ardelenii aveau 24-17 pe tabela de scor, dar la pauza mare avantajul clujenilor era de doar 3 puncte (37-34). Însă, a urmat o secvență, a treia, în care germanii au ieșit la rampă și încet, încet, au trecut în controlul partidei.

Aruncările de trei puncte ale clujenilor nu și-au mai găsit ținta, iar schemele de joc părea anticipate cu ușurință de echipa din Germania. Totul s-a schimbat în a doua jumătate a ultimului sfert în care clujenii s-au dezlănțuit și au câștigat cu mari emoții.

Ardelenii au pierdut mingea la ultimul atac, la scorul de 76-73, dar oaspeții nu au găsit breșa pentru a înscrie de la distanță și pentru a duce meciul în prelungiri.

”Magie au făcut jucătorii în teren și oamenii în tribune. Eu am schimbat un pic la nivel tactic, dar cu un astfel de adversar principalul obiectiv este să nu pierzi mingea. Au o apărare agresivă și trebuie să iei decizii rapide. Am jucat cu curaj, am luptat de la egal la egal cu ei și avem 1-0 la scorul general și asta e tot ceea ce contează.

Eu cred că jucătorii înțeleg importanța momentului și nu cred că va exista vreo relaxare mentală. Important este să-i recuperăm fizic pe ai noștri. Noi mergem în Germania să câștigăm, pentru că nu ne dorim un meci decisiv.

Cu această echipă este vorba de 80% atitudine. Nu au aruncători foarte buni, dar au o tranziție foarte agresivă, au un stil foarte, foarte fizic și atunci nu putem vorbi de schimbări tactice foarte multe, doar cu atitudine vom putea să repetăm jocul și rezultatul din această seară”, a declarat la finalul întâlnirii antrenorul Mihai Silvășan, pentru .

Record de asistență în România la un meci de baschet

Înfruntarea dintre și Ludwigsburg s-a jucat în prezența a 10.000 de fani care nu au lăsat liber nici un loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cifră ce reprezintă un nou record în materie de asistență la un meci de baschet din România.

”Este senzațional ce s-a întâmplat în această seară. Publicul a avut un rol esențial, ne-au dat putere în momentele în care păream căzuți fizic, ne-au ajutat să ne ridicăm atunci când păream căzuți și depășiți de circumstanțe și de adversar.

Știu că lor le-ar plăcea să mai vadă un astfel de meci, dar noi vom încerca să tranșăm calificarea în următoarea partidă, cea din Germania”, a mai spus Silvășan.

Partida cu numărul 2 se joacă în Germania, iar dacă se va ajunge la meciul cu numărul 3, acesta se va disputa peste două săptămâni, pe 19 aprilie, în Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca.