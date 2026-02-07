U Cluj, repriză de coșmar în derby! CFR a marcat de 3 ori din pase venite de la adversari! Bergodi, un car de nervi!

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre a început cu un ritm incredibil, care a dus la două goluri marcate rapid de gazde, prin Damjan Djokovic și Lorenzo Biliboc.

Eroare uriașă care a dus la primul gol din meciul CFR Cluj – U Cluj. Cisse i-a pasat direct lui Djokovic

Presiunea a venit mai întâi la poarta gazdelor, care au reușit să se apere bine și au avut prima apariție în careul advers când au obținut o lovitură liberă de la 30 de metri. Mingea a fost centrată în careu, iar Cisse, fundașul central al celor de la Universitatea Cluj, a respins greșit balonul, direct la un adversar, în speță Damjan Djokovic.

Mijlocașul gazdelor a ajuns perfect la mingea și a reluat din prima, cu capul, din 6 metri, și astfel a deschis scorul în derby-ul Clujului. Faza a fost analizată în camera VAR timp de câteva minute, însă în cele din urmă s-a stabilit că nu a fost nimic neregulamentar și reușita a fost validată în cele din urmă.

Apărarea lui U Cluj a continuat să fie dezastruoasă. Un nou cadou la golul 2 al meciului cu CFR Cluj

a cunoscut o nouă eroare uriașă în apărarea celor de la Universitatea Cluj, în minutul 10. O fază rapidă de atac a gazdelor a dus mingea în dreapta, la Andrei Cordea, iar jucătorul lui CFR Cluj a driblat spre interior și a căutat poarta cu un șut de la marginea careului.

Execuția sa a fost blocată de către Iulian Cristea, celălalt fundaș central de la U Cluj, care a gafat într-un mod incredibil și nu a reușit să localizeze mingea. Aceasta a ajuns la Lorenzo Biliboc, care a tras din prima, din poziție ideală, și a marcat cu execuția sa la colțul lung.

Mihai Popa nu s-a lăsat nici el mai prejos

Oaspeții s-au aruncat în atac și au reușit să reducă din diferență în minutul 29, când Alex Chipciu a dus un contraatac excelent, i-a pasat lui Dan Nistor, iar șutul acestuia, puternic, pe centru, l-a păcălit pe Mihai Popa.

Goalkeeperul celor de la CFR Cluj a părut învins foarte ușor, mai ales că balonul nu a fost deviat și a fost pe centru. A fost o nouă eroare mare pentru Mihai Popa, cel care a gafat și în meciul cu Metaloglobus.

Macalou a adormit și Camora a profitat

Finalul primei reprize a fost de-a dreptul halucinant pentru oaspeți, care au fost din nou penalizați pentru o greșeală uriașă. Macalou a coborât cu Camora, a interceptat o pasă venită pe culoar în propriul careu și părea că faza s-a terminat.

Totuși, fundașul gazdelor a continuat să alerge, i-a furat balonul, a rămas singur cu portarul și a înscris cu un șut sub bară.