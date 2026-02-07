Sport

U Cluj, repriză de coșmar în derby! CFR a marcat de 3 ori din pase venite de la adversari! Bergodi, un car de nervi!

Startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost unul de coșmar pentru oaspeți, care s-au trezit conduși cu două goluri după numai 10 minute de joc.
Alex Bodnariu, Mihai Alecu
07.02.2026 | 20:45
U Cluj repriza de cosmar in derby CFR a marcat de 3 ori din pase venite de la adversari Bergodi un car de nervi
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Greșeli mari la meciul dintre CFR Cluj și U Cluj
ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a început cu un ritm incredibil, care a dus la două goluri marcate rapid de gazde, prin Damjan Djokovic și Lorenzo Biliboc.

Eroare uriașă care a dus la primul gol din meciul CFR Cluj – U Cluj. Cisse i-a pasat direct lui Djokovic

Presiunea a venit mai întâi la poarta gazdelor, care au reușit să se apere bine și au avut prima apariție în careul advers când au obținut o lovitură liberă de la 30 de metri. Mingea a fost centrată în careu, iar Cisse, fundașul central al celor de la Universitatea Cluj, a respins greșit balonul, direct la un adversar, în speță Damjan Djokovic.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul gazdelor a ajuns perfect la mingea și a reluat din prima, cu capul, din 6 metri, și astfel a deschis scorul în derby-ul Clujului. Faza a fost analizată în camera VAR timp de câteva minute, însă în cele din urmă s-a stabilit că nu a fost nimic neregulamentar și reușita a fost validată în cele din urmă.

Apărarea lui U Cluj a continuat să fie dezastruoasă. Un nou cadou la golul 2 al meciului cu CFR Cluj

Duelul din Gruia a cunoscut o nouă eroare uriașă în apărarea celor de la Universitatea Cluj, în minutul 10. O fază rapidă de atac a gazdelor a dus mingea în dreapta, la Andrei Cordea, iar jucătorul lui CFR Cluj a driblat spre interior și a căutat poarta cu un șut de la marginea careului.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Execuția sa a fost blocată de către Iulian Cristea, celălalt fundaș central de la U Cluj, care a gafat într-un mod incredibil și nu a reușit să localizeze mingea. Aceasta a ajuns la Lorenzo Biliboc, care a tras din prima, din poziție ideală, și a marcat cu execuția sa la colțul lung.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

Mihai Popa nu s-a lăsat nici el mai prejos

Oaspeții s-au aruncat în atac și au reușit să reducă din diferență în minutul 29, când Alex Chipciu a dus un contraatac excelent, i-a pasat lui Dan Nistor, iar șutul acestuia, puternic, pe centru, l-a păcălit pe Mihai Popa.

Goalkeeperul celor de la CFR Cluj a părut învins foarte ușor, mai ales că balonul nu a fost deviat și a fost pe centru. A fost o nouă eroare mare pentru Mihai Popa, cel care a gafat și în meciul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Macalou a adormit și Camora a profitat

Finalul primei reprize a fost de-a dreptul halucinant pentru oaspeți, care au fost din nou penalizați pentru o greșeală uriașă. Macalou a coborât cu Camora, a interceptat o pasă venită pe culoar în propriul careu și părea că faza s-a terminat.

Totuși, fundașul gazdelor a continuat să alerge, i-a furat balonul, a rămas singur cu portarul și a înscris cu un șut sub bară.

SuperLiga, live blog etapa 26. CFR Cluj – U Cluj se joacă acum....
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. CFR Cluj – U Cluj se joacă acum. O nouă eroare a oaspeților conduce la un nou gol al „feroviarilor”
Genoa – Napoli 2-2, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan...
Fanatik
Genoa – Napoli 2-2, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, avantaj numeric după eliminarea lui Juan Jesus
Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe...
Fanatik
Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe în peluza oaspeților. Foto și Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!