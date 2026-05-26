U Cluj a anunțat antrenorul pentru sezonul viitor! Șefii “șepcilor roșii” trag linie la finalul stagiunii: “La ce buget avem, a fost peste așteptări”

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, președintele Radu Constantea a dat verdictul în privința lui Cristiano Bergodi și a făcut o analiză realistă a sezonului în care U Cluj a pierdut bătălia cu Universitatea Craiova.

Cine va fi antrenor la U Cluj în sezonul viitor

Oficialul ”șepcilor roșii” a anunțat că este foarte mulțumit de munca depusă de antrenorul Cristiano Bergodi, astfel că italianul care mai are un de contract la U Cluj și în stagiunea următoare.

”Bergodi va rămâne, nici nu se pune problema, mai are un an de contract. Când a venit nici nu i-am impus obiectivul de a intra în play-off, și-a depășit cu mult obiectivul. Cu siguranță continuăm și încercăm să avem un sezon bun”, a declarat Radu Constantea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Radu Constantea, mulțumit de parcursul lui U Cluj

Președintele vicecampioanei României s-a arătat mulțumit de parcursul echipei în acest sezon și consideră că accederea pentru al doilea an consecutiv într-o cupă europeană reprezintă o performanță extraordinară.

”Au fost mai multe bile albe. Dacă ne gândim și la bugetul nostru e clar că este un sezon extrem de reușit. Locul 2, calificare în Europa League, finala Cupei României pierdută la loviturile de departajare, dacă cineva ne-ar fi propus această variantă la începutul sezonului am fi fost extrem de mulțumiți.

Cu siguranță că există și o mică decepție că nu am reușit să câștigăm un trofeu, mai ales că am avut două finale pe care le-am disputat în decursul a patru zile, dar cred că trebuie să fim realiști și mulțumiți.

Pentru un club ca Universitatea Cluj să reușească să se califice de două ori consecutiv într-o cupă europeană este o mare realizare, ținând cont și de competitorii cu care suntem la nivelul acestor obiective, mă refer la FCSB, la Dinamo, la Rapid, la Craiova, la CFR Cluj.

Să te califici de două ori la rând într-o cupă europeană fără a avea un investitor puternic în spate cred că este o realizare foarte bună. (n.r. – Până la urmă e cel mai bun sezon din istoria clubului) Da și asta ne dă o satisfacție. Universitatea Cluj nu a reușit niciodată să se bată constant la titlu”, a spus el.

Unde a pierdut, de fapt, U Cluj bătălia la titlu

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă a crezut că U Cluj va putea obține măcar un trofeu în actuala stagiune, Radu Constantea a precizat că nu a existat un altfel de obiectiv, dar .

”Obiectivul a fost intrarea în play-off și ulterior ne-am gândit la titlu. Sigur că ne-am fi dorit, dar trebuie să fim conștienți. Cred că la Cupă am fi avut șanse destul de mari, dar a fost un meci pe care l-am pierdut la loviturile de departajare și nu putem fi supărați.â

La titlu cred că era dificil, Craiova a câștigat meritat ținând cont de tot sezonul. Dacă putem vorbi unde am pierdut titlul, cred că l-am pierdut la începutul sezonului când din 13 meciuri am făcut 14 puncte. Am reușit să recuperăm, dar e greu să vii de acolo de jos și să ai presiunea asta constantă de a câștiga fiecare meci.

Pentru play-off am fost nevoiți să câștigăm foarte multe meciuri, iar apoi am avut iar un număr mare de victorii, dar pe final s-a văzut puțin oboseala și problemele de lot. Craiova a avut lotul mai puternic și experiența mai mare”, a afirmat Constantea.