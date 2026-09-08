Sport

U Cluj a luat decizia în privința lui Cristiano Bergodi după 0-4 cu Universitatea Craiova: „Nu este normal”

U Cluj a suferit un nou eșec în SuperLiga. Înfrângerea dureroasă cu Universitatea Craiova nu le-a picat tocmai bine conducerii ardelenilor, care au decis ce se întâmplă cu antrenorul Cristiano Bergodi.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 14:20
U Cluj a luat decizia in privinta lui Cristiano Bergodi dupa 04 cu Universitatea Craiova Nu este normal
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Anunțul conducerii lui U Cluj despre Cristiano Bergodi după U Craiova - U Cluj 4-0. Foto: Colaj FANATIK.
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U Cluj a plecat fără niciun punct din Bănie după 0-4 cu Universitatea Craiova în etapa a 8-a din SuperLiga. Ardelenii au mai bifat un rezultat rușinos pe terenul oltenilor, iar conducerea a transmis care este viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică a echipei.

U Cluj merge în continuare pe mâna lui Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova a bifat un nou 4-0 acasă cu U Cluj, spre dezamăgirea totală a ardelenilor. Tabela de marcaj indica la pauză scorul de 0-0, care nu anunța nicăieri deznodământul ulterior. Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a spus că postul lui Cristiano Bergodi, cel care a fost devastat după fluierul final, nu este însă în pericol. (n.r. dacă a existat vreun gând pentru înlocuirea lui Bergodi) Nu. Nu ne-am gândit. În orice organizație, când nu funcționează ceva, principalul vinovat este cel care conduce, mă refer aici la președintele clubului. Va trebui să facem o analiză internă, repet.

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Anul trecut am reușit să schimbăm situația și am avut cel mai bun sezon din istoria clubului, cu participări în competițiile europene. Așteptările au crescut, clubul a crescut și nu este normal să arătăm cum am arătat aseară. Nu ne-am gândit la nicio schimbare de antrenor, nu uităm așa repede rezultatele bune”, a spus Radu Constantea, pentru Digi Sport.

Conducerea lui U Cluj, dezamăgită după eșecul cu Universitatea Craiova

Radu Constantea a vorbit, desigur, și despre meciul pierdut contra oltenilor. Conducerea „Șepcilor Roșii” nu este mulțumită de parcursul echipei în acest început de sezon și cere de urgență o schimbare după ultimele rezultate înregistrate.  „E clar că suntem nemulțumiți, mai ales de cum a arătat echipa. Din păcate, ne așteptam la altceva. Avem un început de sezon slab, cumva repetăm startul de anul trecut. Sper să reușim să redresăm situația și să acumulăm puncte în următoarele două meciuri.

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Apoi va veni pauza competițională și vom regla anumite lucruri. Nu cred că este vorba despre ceva psihologic la meciurile contra Craiovei. Dacă ne uităm, am încasat 9 goluri în ultimele trei etape. E clar că trebuie să reglăm situația. Vom face o analiză internă și sper ca staff-ul tehnic și echipa să reușească să iasă din această pasă mai proastă. Avem trei eșecuri la rând și trebuie să ne revenim cât mai repede”, a mai spus oficialul lui U Cluj, conform sursei citate.

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U Cluj a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga și are doar 9 puncte, ocupând locul 14. Ardelenii au un joc restant, cel cu CFR Cluj, care trebuia să aibă loc în etapa a 4-a, dar care se va juca în cele din urmă pe 8 octombrie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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