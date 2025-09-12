U Cluj a încheiat în forţă campania de mercato: “Ne-am îndeplinit toate obiectivele!”

Universitatea Cluj, surpriza plăcută din ultimul sezon de Superliga, s-a întărit serios în ultimele zile de mercato. Așa cum FANATIK a anunțat, iar președintele clubului speră ca atacantul să își arate valoarea în echipa lui Sabău.

Transfer între rivale. Postolachi a schimbat echipa, da continuă în Cluj

„Studenții” au avut parte de un început ezitant de sezon. Neluțu Sabău a avut mari probleme în a alcătui un prim 11, întrucât jucătorii săi s-au accidentat pe capete.

Ce spune președintele de la U Cluj despre transferul lui Postolachi de la rivala CFR

Unul dintre cele mai interesante transferuri este cel al lui Virgiliu Postolachi. Atacantul moldovean vine de la rivala CFR Cluj, acolo unde își pierduse locul de titular, și speră acum să facă o figură frumoasă pe Cluj Arena. Va avea însă concurență serioasă în linia ofensivă.

„În mare, am închis tot ce ne-am dorit. Suntem mulțumiți că ne-au revenit și fundașii centrali. Lucrurile arată mai bine. Vedem. Am avut probleme. S-au accidentat trei fundași centrali și a fost destul de dificil, dar s-a rezolvat. Ne-am îndeplinit toate obiectivele.

A fost destul de ok. Am fost anunțați că e posibil să renunțe la serviciile lui. Noi aveam mai multe șanse, printre care și Virgiliu Postolachi, și în două zile am clarificat lucrurile. Jucătorul și-a dorit să rămână la Cluj. A decurs repede.

Sper să ne ajute. E un jucător care cred că va avea evoluții bune la noi. Nu trebuie să se adapteze. E obișnuit deja cu orașul. E tânăr. Am încercat să întinerim puțin lotul. Am atins și acest obiectiv. Cred că e mulțumit domnul Sabău. Avem dubluri pe toate pozițiile. L-am împrumutat și pe Omar El Sawy. Cred că are un lot cu care să ne putem îndeplini obiectivele”, a declarat Radu Constantea, președintele lui U Cluj la FANATIK SUPERLIGA.